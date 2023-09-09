شركة Maypharm تقدم الجيل الجديد من إبر النضارة وتعزيز مظهر البشرة METOO HEALER

سيول، كوريا الجنوبية ونيويورك، 9 سبتمبر 2023/PRNewswire/ -- قدمت شركة Maypharm الجيل الجديد من إبر النضارة وتعزيز مظهر البشرة METOO HEALER. وتعتبر شركة Maypharm من إحدى الشركات العالمية التي تأسست عام 2015، والمتخصّصة في الطب التجميلي ومنتجات التجميل الجلدية للعناية بالبشرة وتجديد شبابها.

لماذا يجب عليكم استخدام إبر MeToo Healer PDRN؟

لأنها الحل الأفضل والأوحد لحصولكم علي البشرة التي تحتاجونها.

Maypharm introduces the next generation of skin booster, METOO HEALER. METOO HEALER PDRN Boost CH is a premium skin revitalizing formula developed by the No. 1 anti-aging research institute in Korea, with 35 years of studies focused only on cell aging.

تتميز إبر نضارة METOO HEALER PDRN CH بتركيبة متميزة تعمل علي تنشيط خلايا البشرة من تطوير معهد الأبحاث رقم 1 لمكافحة آثار الشيخوخة في كوريا الجنوبية، وجاءت هذه الإبر نتيجة ما يقرب من 35 عامًا من الخبرة في مجال إجراء الدراسات والأبحاث العلمية التي تركز على مكافحة شيخوخة خلايا البشرة.

المكونات الرئيسية

تتكون إبر PDRN Boost CH من أكثر من 50 مكونا نشطا يعملون معا علي تحسين وظائف الخلايا الليفية والتخلص من العديد من مشاكل البشرة في وقت واحد، مع توفير تغذية عميقة للبشرة وإعطائها إطلالة لامعة ومشرقة، ومن بين هذه المكونات الفيتامينات والأحماض الأمينية والإنزيمات المساعدة والأحماض النووية وأحماض الهيالورونيك وكلها مدخلة بنسب مثالية مناسبة لتمتص عن طريق خلايا البشرة.

تعمل إبر PDRN Boost CH، من خلال مركب فيتامين B الذي يحتوي على النياسيناميد والبيوتين، علي تجديد خلايا البشرة وتحسين لونها وملمسها. كما تحتوي على أكثر من 10 أحماض أمينية من 20 حمض الأساسيين تعمل معا كركائز أساسية لبناء البروتينات في خلايا البشرة، بما في ذلك حمض الأرجنين وحمض الليسين، بالإضافة إلى حمض الهيستيدين. وبناء عليه، توفر إبر النضارة وتعزيز خلايا البشرة PDRN Boost CH العديد من الفوائد للبشرة من خلال مضادات الأكسدة، وكذلك تزيد من معدل دوران خلايا الجلد للحصول على بشرة صحية ذات إطلالة مشرقة، بالإضافة إلى:

توفير المغذيات الدقيقة الضرورية لخلايا البشرة

تغذية وترطيب البشرة

تقوية حاجز البشرة

تجديد خلايا البشرة

تقدم شركة Maypharm مجموعة متنوعة من معززات خلايا البشرة (أمبولات ميزوثيرابي) لتناسب احتياجاتكم الخاصة.



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