شركة Medvarsity تعلن عن ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: أكبر حدث يتناول تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC

دبي، الإمارات العربية المتحدة

19 سبتمبر / أيلول 2024

/PRNewswire/ -- ستستضيف شركة Medvarsity، وهي أكبر شركة للتعليم الإلكتروني في مجال الرعاية الصحية في آسيا، قمة ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية (AIRH) في الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2024 في مدينة إكسبو دبي. وتُعَدّ هذه القمة، التي ستستمر على مدار يومَين، أكبر حدث يتناول تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC، وستوفر القمة منصة لمشاركة مستقبل الرعاية الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وستجمع القمة قادة الفكر العالميين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، ومن هؤلاء القادة كل من الدكتور Jonathan B. Perlin، الرئيس والمدير التنفيذي CEO لمؤسسة The Joint Commission Enterprise؛ والسيدة Kimberley Pierce، الرئيسة التنفيذية CEO لمستشفى King's College Hospital London-Dubai؛ والدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي CEO لمستشفى فقيه الجامعي؛ وكذلك السيد Tom Navasero، رئيس معهد Genomics Institute of Asia؛ إلى جانب كل من الدكتورة Sangita Reddy، المديرة التنفيذية المشارِكة لمجموعة مستشفيات Apollo Hospitals؛ والسيد Antonio Spina من المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والسيد Ajay Gannerkote، رئيس قسم الموجات فوق الصوتية في Siemens Healthineers؛ والسيد Marc Perlman، المدير الإداري لدى Deloitte، إلى جانب أكثر من 40 من كبار قادة الرعاية الصحية المميزين. وسيتشارك هؤلاء القادة رؤاهم حول كيفية تحول الذكاء الاصطناعي AI في الرعاية الصحية والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

أكد Gerald Jaideep، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Medvarsity، على أهمية هذا الحدث، مضيفًا: "إن الذكاء الاصطناعي AI يعيد تشكيل مجال الرعاية الصحية، بدءًا من التشخيص ووصولاً إلى اكتشاف الأدوية. ويمثل هذا الحدث التزامنا بجمع المفكرين أصحاب الرؤى لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية. معًا، يمكننا تحدي الأساليب الحالية وإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية للمرضى. وتقدم قمة AIRH فرصة للمبتكرين للالتقاء، وتبادل الأفكار، ودفع عجلة التغيير".

سيشارك في القمة أكثر من 1200 من صناع القرار البارزين من مختلف المؤسسات الصحية، بما في ذلك وزراء الصحة، والرؤساء التنفيذيون CEOs، والمتخصصون في تقنيات الذكاء الاصطناعي AI. وستوفر قمة AIRH فرص تواصل غير مسبوقة، ورؤى حصرية من القادة العالميين، وإمكانية الوصول إلى أحدث التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية.

تشمل المواضيع الرئيسية التي ستتناولها القمة الذكاء الاصطناعي AI في الطب الشخصي، والتحديات الأخلاقية، والأطر التنظيمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي AI في أنظمة الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC وخارجها. ستعزز هذه القمة التعاون بين الجهات المختلفة، وستستكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية.

لحجز مكانك في قمة AIRH، يرجى زيارة www.airh.one. للاستفسارات حول الرعاية والمشاركة، يرجى التواصل مع [email protected].

نبذة عن شركة Medvarsity

تعتبر Medvarsity أكبر شركة للتعليم الإلكتروني في مجال الرعاية الصحية في آسيا، تقدم الدعم لأخصائيِّي الرعاية الصحية في 192 دولة. وتسعى قمة ثورة الذكاء الاصطناعي AI في مجال الرعاية الصحية لتأكيد ريادة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC في مجال الابتكار الصحي.