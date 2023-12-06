شركة Miami International Holdings تعلن عن إنشاء سوق تداول الخيارات MIAX Sapphire في منطقة وينوود بمدينة ميامي؛ وستشمل المنشأة التي تبلغ مساحتها 38400 قدم مربع مساحة مكتبية لموظفي MIAX والمشاركين في السوق

ميامي، 6 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH)، الشركة الأم القابضة والمالكة لكل منMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEXTM)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading)، اليوم عن إنشاء سوق تداول الخيارات MIAX Sapphire الجديدة والتي ستقع في 545 مبنى واين في منطقة وينوود بمدينة ميامي.

يعتبر سوق الأوراق المالية MIAX Sapphire الجديد إحدى أسواق MIAX الرئيسية لتداول الأوراق المالية المتعددة القوائم في الولايات المتحدة، وتمثل السوق الرابعة في سلسلة أسواقها الوطنية، وستعمل السوق على نحو مزدوج، إذ ستشمل كل من بورصة إلكترونية وقاعة للتداول المادي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق البورصة الإلكترونية في الربع الثاني من عام 2024، بينما سيتم تشغيل قاعة التداول المادي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة حصول الشركة على الموافقة التنظيمية اللازمة لذلك.

ستكون سوق تداول MIAX Sapphire أول سوق أوراق مالية وطنية تقوم بإقامة عملياتها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وستتضمن مرافق متقدمة من أجل تسهيل عمليات التداول، فضلاً عن مساحات مكتبية إضافية لموظفي MIAX وللمشاركين في السوق، بالإضافة إلى مرافق مؤتمرات ومساحات للإعلام والبث. كما سيتضمن موقع 545 مبنى واين مستأجرين آخرين هم شركة Sony Music، وشركة PwC.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة شركة MIH ورئيسها التنفيذي، قائلًا: "إن ثقافة ميامي الصديقة للأعمال والبيئة الضريبية المواتية وظهورها كـ "Wall Street of the South" تجعل من منطقة وينوود المكان المثالي لإطلاق سوق التداول الجديدة MIAX Sapphire. وشهدنا ترحيبًا كبيرًا تجاه خططنا من جانب مكتب عمدة المدينة Levine Cava وكذلك من مجتمع الأعمال في ميامي، ونحن ممتنون لدعمهم هذا. ونتطلع إلى استمرار تعاوننا مع المجتمع المالي المتنامي بسرعة في ميامي، ونعمل من جانبنا على توسيع تواجد MIAX في المدينة".

ومن جانبه، صرح حاكم ولاية فلوريدا الأسبق Jeb Bush: "لقد عملت مع MIAX لأكثر من 15 عامًا، ويسرني أن أشاهد، بعد هذه الفترة، التزامها المستمر تجاه ولاية فلوريدا ومجتمع ميامي مع افتتاح أحدث أسواقها في منطقة واينوود. إن النمو المستدام لحصة MIAX في السوق منذ إطلاق أول سوق أوراق مالية لها في عام 2012 هو شهادة على تفاني إدارتها وموظفيها ودليل على ريادتها في صناعة المال".

وقالت Daniella Levine Cava، عمدة مقاطعة ميامي داد: "إن قرار MIAX ببناء أحدث أسواقها المالية في مدينة ميامي يعزز مكانتنا كوجهة للصناعة المالية العالمية. إن اختيارنا كموقع لسوق الأوراق المالية الوطنية المنظمة يمثل علامة فارقة مهمة لمجتمعنا ويصادق على استراتيجيتنا لتوفير بيئة أعمال ديناميكية للمؤسسات المالية العالمية والمتخصصين في هذا القطاع".

بينما قال السيد Rodrick T. Miller، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس Miami-Dade Beacon Council: "أن منطقة ميامي الكبرى، كونها ثاني أكبر مركز مالي دولي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في طليعة مناطق ابتكار الخدمات المالية، وهو ما يتوافق مع تاريخ وثقافة شركة MIH. وستكون سوق التداول الجديدة لـ MIAX Sapphire مستأجرًا ماليًا رئيسيًا في منطقة وينوود، حيث ستستفيد من مواهب محلية متنوعة وتجذب المزيد من الشركات المالية إلى منظومة أعمالنا المزدهرة. ونحن فخورون بدعم توسع MIAX في مدينة ميامي وسنواصل شراكتنا معهم أثناء تفاعلهم مع مجتمعنا".

نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل منMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire, LLC (MIAX SapphireTM)، وMinneapolis Grain Exchange, LLC (MGEXTM)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

نبذة عن مجلس Miami-Dade Beacon Council

يعتبر مجلس Miami-Dade Beacon Council هو الشراكة الرسمية لتنمية الاقتصاد في المقاطعة. ويلتزم المجلس، من خلال جذب الشركات التي تخلق وظائف ذات قيمة عالية والاستثمار في مجتمعنا والإبقاء عليها، بتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، إلى جانب تحقيق نمو شامل لمقاطعة ميامي داد وشركاتها وسكانها. ويجري تحقيق ذلك من خلال تسويق مقاطعة ميامي داد كإحدى واجهات الأعمال ذات المستوى الرفيع، إلى جانب تنمية الشركات المحلية وتمكين رواد الأعمال ودعمهم وتشكيل المستقبل الاقتصادي للمقاطعة. وقد تأسس مجلس Beacon Council عام 1985، ونجح حتى الآن في جذب أكثر من 120000 وظيفة جديدة واستقطاب استثمارات جديدة بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار إلى المقاطعة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع BeaconCouncil.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

[email protected]