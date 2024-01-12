شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر ديسمبر 2023 ولكامل العام؛ ومجموعة MIAX Exchange Group تحقق مستويات قياسية في حجم التداول والحصة السوقية في أسواق الخيارات والأسهم

برينستون، نيوجيرسي، 12 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings (MIH) عن نتائج تداول شهر ديسمبر 2023 وكامل عام 2023 للشركات التابعة لها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، إلى جانب شركة Minneapolis Grain Exchange (MGEX™).

حجم التداول لشهر ديسمبر 2023 وكامل عام 2023 وحصة السوق البارزة لنفس الفترة

بلغ إجمالي حجم الخيارات الشهرية متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 1.6 مليار عقد في عام 2023، بزيادة سنوية ( YoY ) قدرها 22.1% عن العام المنصرم، وتمثل حصة سوقية سنوية قياسية تبلغ 15.73%، بزيادة سنوية YoY قدرها 16.2%. وبلغ حجم تداول عقود الشركة في شهر ديسمبر الماضي نحو 128.3 مليون عقد، بزيادة سنوية YoY قدرها 10.8%، وهو الأمر الذي يمثل حصة سوقية شهرية بنسبة 15.43%، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي YoY .

ومن جانبه، بلغ مؤشر خيارات شركة MIAX Options معدل قياسي 634.0 مليون عقد في عام 2023، بزيادة سنوية YoY قدرها 15.5%، وهو ما يمثل حصة سوقية سنوية بنسبة 6.28%، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي YoY . وبلغ حجم تداول عقود الشركة في شهر ديسمبر الماضي نحو 51.4 مليون عقد، بزيادة سنوية YoY قدرها 8.1%، وهو ما يمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 6.18%، بزيادة قدرها 3.6% على أساس سنوي YoY .

هذا وحقق مؤشر شركة MIAX Pearl Options حجم تداول قياسي بلغ 647.1 مليون عقد في عام 2023، بزيادة سنوية YoY قدرها 47.7%، وهو ما يمثل حصة سوقية قياسية بلغت 6.41%، بزيادة قدرها 40.5% على أساس سنوي YoY . وبلغ حجم تداول عقود الشركة في شهر ديسمبر الماضي نحو 46.4 مليون عقد، بزيادة سنوية YoY قدرها 1.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو الأمر الذي يمثل حصة سوقية تقدر بـ 5.58%.

بينما سجل مؤشر خيارات شركة MIAX Emerald نحو 30.5 مليون عقد في شهر ديسمبر، بزيادة سنوية YoY قدرها 35.5%، وهو ما يمثل حصة سوقية بنسبة 3.67%، بزيادة قدرها 30.0% على أساس سنوي YoY .

وقد سجلت شركة MIAX Pearl Equities ™، في الأسهم الأمريكية، حجم تداول شهري قياسي قدره 46.9 مليار سهم في عام 2023، بزيادة سنوية YoY قدرها 58.9% وحصة سوقية شهرية قياسية تبلغ 1.70%، بزيادة قدرها 71.6% على أساس سنوي YoY . وبلغ حجم تداول عقود الشركة في شهر ديسمبر الماضي نحو 4.4 مليار سهم، بزيادة قدرها 105.0% عن العام السابق YoY ، وهو ما يمثل حصة سوقية بنسبة 1.77%، بزيادة قدرها 87.5% عن العام السابق YoY .

في العقود الآجلة الأمريكية، أعلنت MGEX ، وهي إحدى أسواق العقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 2.9 مليون عقد في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12.1% عن العام الماضي YoY .

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لـ MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) وMGEX.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة)، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود خيارات متعددة القوائم ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف أيام التداول ‎20 21

21

250 251

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 831,449,638 797,391,491 4.3 % 819,353,114 1.5 % 10,092,147,417 9,599,301,629 5.1 % MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 128,287,450 115,810,693 10.8 % 120,847,771 6.2 % 1,587,012,460 1,299,336,164 22.1 % MIAX Options 51,400,676 47,561,766 8.1 % 48,435,412 6.1 % 634,026,200 548,767,478 15.5 % MIAX Pearl 46,372,764 45,731,038 1.4 % 48,184,598 -3.8 % 647,128,959 438,116,813 47.7 % MIAX Emerald 30,514,010 22,517,889 35.5 % 24,227,761 25.9 % 305,857,301 312,451,873 -2.1 % متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات متعددة القوائم ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 41,572,482 37,971,023 9.5 % 39,016,815 6.6 % 40,368,590 38,244,230 5.6 % MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 6,414,373 5,514,795 16.3 % 5,754,656 11.5 % 6,348,050 5,176,638 22.6 % MIAX Options 2,570,034 2,264,846 13.5 % 2,306,448 11.4 % 2,536,105 2,186,325 16.0 % MIAX Pearl 2,318,638 2,177,668 6.5 % 2,294,505 1.1 % 2,588,516 1,745,485 48.3 % MIAX Emerald 1,525,701 1,072,280 42.3 % 1,153,703 32.2 % 1,223,429 1,244,828 -1.7 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة)، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف MIAX Exchange Group (مجموعة مياكس للصرافة) 15.43 % 14.52 % 6.2 % 14.75 % 4.6 % 15.73 % 13.54 % 16.2 % MIAX Options 6.18 % 5.96 % 3.6 % 5.91 % 4.6 % 6.28 % 5.72 % 9.9 % MIAX Pearl 5.58 % 5.74 % -2.8 % 5.88 % -5.2 % 6.41 % 4.56 % 40.5 % MIAX Emerald 3.67 % 2.82 % 30.0 % 2.96 % 24.1 % 3.03 % 3.25 % -6.9 %



حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف أيام التداول 20 21

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250 251

صناعة الأسهم الأمريكية 247,729 226,636 9.3 % 221,781 11.7 % 2,758,344 2,980,342 -7.4 % حجم تداول MIAX Pearl 4,387 2,140 105.0 % 4,609 -4.8 % 46,935 29,547 58.9 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 219 102 115.2 % 219 -0.1 % 188 118 59.5 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.77 % 0.94 % 87.5 % 2.08 % -14.8 % 1.70 % 0.99 % 71.6 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات المفتوحة الفائدة على MGEX، الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف أيام التداول 20 21

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إجمالي MGEX 136,652 163,030 -16.2 % 328,252 -58.4 % 2,894,831 3,293,926 -12.1 % القمح الربيعي الأحمر الصلب - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 132,682 126,876 61.8 % 319,559 -58.5 % 2,584,138 2,440,456 5.9 % القمح الربيعي الأحمر الصلب - خيارات 3,565 2,914 45.5 % 5,704 -37.5 % 74,957 68,095 10.1 % مؤشر التقلب SPIKES - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 405 33,240 -91.3 % 2,989 -86.5 % 235,736 785,375 -70.0 % متوسط الحجم اليومي ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف إجمالي MGEX 6,833 7,763 -12.0 % 15,631 -56.3 % 11,579 13,123 -11.8 % القمح الربيعي الأحمر الصلب - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 6,634 6,042 9.8 % 15,217 -56.4 % 10,337 9,723 6.3 % القمح الربيعي الأحمر الصلب - خيارات 178 139 28.1 % 272 -34.6 % 300 271 10.5 % مؤشر التقلب SPIKES - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 20 1,583 -98.7 % 142 -85.9 % 943 3,129 -69.9 % الفائدة المفتوحة ديسمبر 23 ديسمبر 22 % صرف نوفمبر -23 % صرف

إجمالي MGEX 63,238 60,089 5.2 % 68,716 -8.0 %

القمح الربيعي الأحمر الصلب - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 56,582 54,401 4.0 % 62,620 -9.6 %

القمح الربيعي الأحمر الصلب - خيارات 6,656 5,325 25.0 % 5,988 11.2 %

مؤشر التقلب SPIKES - أموال أو استثمارات محسوبة بأسعار مستقبلية 0 363 -100.0 % 108 -100.0 %



نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من Miami International Holdings, Inc، وMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وشركة MIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وشركة MIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM)، إلي جانب Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedgerX LLC (LedgerX)، وكذلك شركة The Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة https://www.miaxglobal.com/company/markets/us-futures .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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