شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر أبريل/نيسان 2024؛ حجم الخيارات والأسهم يصل منذ بداية العام إلى مستويات قياسية بينما يقفز حجم العقود الآجلة لـ MGEX بنسبة 41.5%

برنستون، نيو جيرسي، 9 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة، اليوم عن نتائج التداول في أبريل/نيسان 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية، MIAX® MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (يُشار إليها مجتمعة باسم مجموعة MIAX Exchange Group) وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبريل/نيسان 2024 وحجم التداول من العام حتى تاريخه وحصة السوق البارزة

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 142.8 مليون عقد، بزيادة بنسبة 26.5% على أساس سنوي ويمثل زيادة بنسبة 4.3% عن مارس/آذار 2024. وصل متوسط الحجم اليومي ( ADV ) إلى 6.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 15.5%، بانخفاض قدره 5.0٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD ) رقما قياسيا بلغ 565.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 3.4% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وصلت MIAX Options لحجم تداول شهري بلغ 57.4 مليون عقد، بزيادة سنوية تبلغ 30.0% وتمثل متوسط حجم يومي قدره 2.6 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 12.3%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 227.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 4.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 50.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 7.4% وتمثل متوسط حجم يومي قدره 2.3 مليون عقد، بانخفاض سنوي قدره 7.3%. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 5.4%، بانخفاض قدره 19.4% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 203.5 مليون عقد، بانخفاض قدره 9.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.

بلغت MIAX Emerald Options حجم تداول شهري قدره 35.5 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 59.4% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 1.6 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 37.7%. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 3.8%، بزيادة 19.7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 134.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 29.0% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قياسي قدره 5.1 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 67.5% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 2.11%، بزيادة سنوية قدرها 36.3%. بلغ متوسط الحجم اليومي الشهري رقماً قياسياً بلغ 231.0 مليار سهم حتى تاريخه، بزيادة قدرها 44.7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 18.2 مليار سهم، بزيادة قدرها 46.4% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام إلى مستوى قياسي بلغ 1.9%، بزيادة قدرها 41.5% عن نفس الفترة من عام 2023.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، بلغت MGEX ، وهي سوق عقود مخصصة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 339956 عقد، بنسبة زيادة سنوية قدرها 41.5% وزيادة بنسبة 98.4% عن مارس/آذار 2024. وصلت حصة السوق الشهرية إلى 15453 عقدًا في أبريل/نيسان 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 22.2٪ على أساس سنوي.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لـمجموعةMIAX Exchange Group ومجموعة MGEX.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الخيارات المتعددة المدرجة العقود أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف مارس/آذار 2024 % صرف أبريل 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف

أيام التداول 22 19

20

83 81



صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 923٬580٬569 693٬547٬556 33.2 % 861٬219٬614 7.2 % 3٬565٬541٬087 3٬324٬379٬278 7.3 %

مجموعة MIAX Exchange Group 142٬830٬981 112٬917٬882 26.5 % 136٬950٬995 4.3 % 565٬561٬950 546٬874٬416 3.4 %

MIAX Options 57٬387٬191 44٬135٬910 30.0 % 55٬108٬636 4.1 % 227٬664٬575 217٬937٬002 4.5 %

MIAX Pearl 49٬961٬636 46٬521٬551 7.4 % 48٬290٬830 3.5 % 203٬496٬936 224٬779٬833 -9.5 %

MIAX Emerald 35٬482٬154 22٬260٬421 59.4 % 33٬551٬529 5.8 % 134٬400٬439 104٬157٬581 29.0 %

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف مارس/آذار 2024 % صرف أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 41٬980٬935 36٬502٬503 15.0 % 43٬060٬981 -2.5 % 42٬958٬326 41٬041٬719 4.7 %

مجموعة MIAX Exchange Group 6٬492٬317 5٬943٬046 9.2 % 6٬847٬550 -5.2 % 6٬813٬999 6٬751٬536 0.9 %

MIAX Options 2٬608٬509 2٬322٬943 12.3 % 2٬755٬432 -5.3 % 2٬742٬947 2٬690٬580 1.9 %

MIAX Pearl 2٬270٬983 2٬448٬503 -7.3 % 2٬414٬542 -5.9 % 2٬451٬770 2٬775٬060 -11.6 %

MIAX Emerald 1٬612٬825 1٬171٬601 37.7 % 1٬677٬576 -3.9 % 1٬619٬282 1٬285٬896 25.9 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة السهم أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف مارس/آذار 2024 % صرف أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف

مجموعة MIAX Exchange Group 15.46 % 16.28 % -5.0 % 15.90 % -2.7 % 15.86 % 16.45 % -3.6 %

MIAX Options 6.21 % 6.36 % -2.4 % 6.40 % -2.9 % 6.39 % 6.56 % -2.6 %

MIAX Pearl 5.41 % 6.71 % -19.4 % 5.61 % -3.5 % 5.71 % 6.76 % -15.6 %

MIAX Emerald 3.84 % 3.21 % 19.7 % 3.90 % -1.4 % 3.77 % 3.13 % 20.3 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف مارس/آذار 2024 % صرف أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف أيام التداول 22 19

20

83 81

صناعة الأسهم الأمريكية 241٬143 196٬155 22.9 % 240٬460 0.3 % 958٬929 926٬764 3.5 % حجم تداول MIAX Pearl 5٬083 3٬034 67.5 % 4٬485 13.3 % 18٬234 12٬458 46.4 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl 231 160 44.7 % 224 3.0 % 220 154 42.8 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 2.11 % 1.55 % 36.3 % 1.87 % 13.0 % 1.90 % 1.34 % 41.5 %

حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف مارس/آذار 2024 % صرف أبريل/نيسان 2024 أبريل/نيسان 2023 % صرف أيام التداول 22 19

20

83 81

إجمالي MGEX 339٬956 240٬298 41.5 % 171٬307 98.4 % 1٬061٬210 901٬884 17.7 % متوسط الحجم اليومي لشركة MGEX 15٬453 12٬647 22.2 % 8٬565 80.4 % 12٬786 11٬134 14.8 % الفائدة المفتوحة لشركة MGEX 57٬003 64٬379 -11.5 % 75٬737 -24.7 %



نبذة عن MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM). )، Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وبورصة برمودا (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثلMIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة ETF (SPY)

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـHard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/mgex.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

[email protected](609) 955-2091



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