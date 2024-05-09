شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر أبريل/نيسان 2024؛ حجم الخيارات والأسهم يصل منذ بداية العام إلى مستويات قياسية بينما يقفز حجم العقود الآجلة لـ MGEX بنسبة 41.5%
09 مايو, 2024, 17:26 AST
برنستون، نيو جيرسي، 9 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة، اليوم عن نتائج التداول في أبريل/نيسان 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية، MIAX® MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (يُشار إليها مجتمعة باسم مجموعة MIAX Exchange Group) وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).
أبريل/نيسان 2024 وحجم التداول من العام حتى تاريخه وحصة السوق البارزة
- بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 142.8 مليون عقد، بزيادة بنسبة 26.5% على أساس سنوي ويمثل زيادة بنسبة 4.3% عن مارس/آذار 2024. وصل متوسط الحجم اليومي (ADV) إلى 6.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 15.5%، بانخفاض قدره 5.0٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) رقما قياسيا بلغ 565.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 3.4% عن الفترة نفسها من عام 2023.
- وصلت MIAX Options لحجم تداول شهري بلغ 57.4 مليون عقد، بزيادة سنوية تبلغ 30.0% وتمثل متوسط حجم يومي قدره 2.6 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 12.3%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 227.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 4.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.
- بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 50.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 7.4% وتمثل متوسط حجم يومي قدره 2.3 مليون عقد، بانخفاض سنوي قدره 7.3%. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 5.4%، بانخفاض قدره 19.4% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 203.5 مليون عقد، بانخفاض قدره 9.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.
- بلغت MIAX Emerald Options حجم تداول شهري قدره 35.5 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 59.4% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 1.6 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 37.7%. وصلت حصة السوق في أبريل/نيسان 2024 إلى 3.8%، بزيادة 19.7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام 134.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 29.0% عن الفترة نفسها من عام 2023.
- في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قياسي قدره 5.1 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 67.5% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 2.11%، بزيادة سنوية قدرها 36.3%. بلغ متوسط الحجم اليومي الشهري رقماً قياسياً بلغ 231.0 مليار سهم حتى تاريخه، بزيادة قدرها 44.7% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 18.2 مليار سهم، بزيادة قدرها 46.4% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام إلى مستوى قياسي بلغ 1.9%، بزيادة قدرها 41.5% عن نفس الفترة من عام 2023.
- في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، بلغت MGEX، وهي سوق عقود مخصصة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، عن حجم تداول بلغ 339956 عقد، بنسبة زيادة سنوية قدرها 41.5% وزيادة بنسبة 98.4% عن مارس/آذار 2024. وصلت حصة السوق الشهرية إلى 15453 عقدًا في أبريل/نيسان 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 22.2٪ على أساس سنوي.
تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لـمجموعةMIAX Exchange Group ومجموعة MGEX.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة
MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الخيارات المتعددة المدرجة
العقود
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مارس/آذار 2024
|
% صرف
|
أبريل 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
أيام التداول
|
22
|
19
|
20
|
83
|
81
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
923٬580٬569
|
693٬547٬556
|
33.2 %
|
861٬219٬614
|
7.2 %
|
3٬565٬541٬087
|
3٬324٬379٬278
|
7.3 %
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
142٬830٬981
|
112٬917٬882
|
26.5 %
|
136٬950٬995
|
4.3 %
|
565٬561٬950
|
546٬874٬416
|
3.4 %
|
MIAX Options
|
57٬387٬191
|
44٬135٬910
|
30.0 %
|
55٬108٬636
|
4.1 %
|
227٬664٬575
|
217٬937٬002
|
4.5 %
|
MIAX Pearl
|
49٬961٬636
|
46٬521٬551
|
7.4 %
|
48٬290٬830
|
3.5 %
|
203٬496٬936
|
224٬779٬833
|
-9.5 %
|
MIAX Emerald
|
35٬482٬154
|
22٬260٬421
|
59.4 %
|
33٬551٬529
|
5.8 %
|
134٬400٬439
|
104٬157٬581
|
29.0 %
|
متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مارس/آذار 2024
|
% صرف
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
41٬980٬935
|
36٬502٬503
|
15.0 %
|
43٬060٬981
|
-2.5 %
|
42٬958٬326
|
41٬041٬719
|
4.7 %
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
6٬492٬317
|
5٬943٬046
|
9.2 %
|
6٬847٬550
|
-5.2 %
|
6٬813٬999
|
6٬751٬536
|
0.9 %
|
MIAX Options
|
2٬608٬509
|
2٬322٬943
|
12.3 %
|
2٬755٬432
|
-5.3 %
|
2٬742٬947
|
2٬690٬580
|
1.9 %
|
MIAX Pearl
|
2٬270٬983
|
2٬448٬503
|
-7.3 %
|
2٬414٬542
|
-5.9 %
|
2٬451٬770
|
2٬775٬060
|
-11.6 %
|
MIAX Emerald
|
1٬612٬825
|
1٬171٬601
|
37.7 %
|
1٬677٬576
|
-3.9 %
|
1٬619٬282
|
1٬285٬896
|
25.9 %
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة
السهم
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مارس/آذار 2024
|
% صرف
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
15.46 %
|
16.28 %
|
-5.0 %
|
15.90 %
|
-2.7 %
|
15.86 %
|
16.45 %
|
-3.6 %
|
MIAX Options
|
6.21 %
|
6.36 %
|
-2.4 %
|
6.40 %
|
-2.9 %
|
6.39 %
|
6.56 %
|
-2.6 %
|
MIAX Pearl
|
5.41 %
|
6.71 %
|
-19.4 %
|
5.61 %
|
-3.5 %
|
5.71 %
|
6.76 %
|
-15.6 %
|
MIAX Emerald
|
3.84 %
|
3.21 %
|
19.7 %
|
3.90 %
|
-1.4 %
|
3.77 %
|
3.13 %
|
20.3 %
|
حجم تداول الأسهم لـ
أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الأسهم (بالملايين)
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مارس/آذار 2024
|
% صرف
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
أيام التداول
|
22
|
19
|
20
|
83
|
81
|
صناعة الأسهم الأمريكية
|
241٬143
|
196٬155
|
22.9 %
|
240٬460
|
0.3 %
|
958٬929
|
926٬764
|
3.5 %
|
حجم تداول MIAX Pearl
|
5٬083
|
3٬034
|
67.5 %
|
4٬485
|
13.3 %
|
18٬234
|
12٬458
|
46.4 %
|
متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl
|
231
|
160
|
44.7 %
|
224
|
3.0 %
|
220
|
154
|
42.8 %
|
الحصة السوقية لـ MIAX Pearl
|
2.11 %
|
1.55 %
|
36.3 %
|
1.87 %
|
13.0 %
|
1.90 %
|
1.34 %
|
41.5 %
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX
الشهر الحالي
|
مقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
العقود الآجلة
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
مارس/آذار 2024
|
% صرف
|
أبريل/نيسان 2024
|
أبريل/نيسان 2023
|
% صرف
|
أيام التداول
|
22
|
19
|
20
|
83
|
81
|
إجمالي MGEX
|
339٬956
|
240٬298
|
41.5 %
|
171٬307
|
98.4 %
|
1٬061٬210
|
901٬884
|
17.7 %
|
متوسط الحجم اليومي لشركة MGEX
|
15٬453
|
12٬647
|
22.2 %
|
8٬565
|
80.4 %
|
12٬786
|
11٬134
|
14.8 %
|
الفائدة المفتوحة لشركة MGEX
|
57٬003
|
64٬379
|
-11.5 %
|
75٬737
|
-24.7 %
نبذة عن MIAX
تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM). )، Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وبورصة برمودا (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).
MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثلMIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة ETF (SPY)
MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـHard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.
MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.
Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.
لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.
لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/mgex.
لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com.
لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.
لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.
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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:
Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات
[email protected](609) 955-2091
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