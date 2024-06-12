شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر مايو 2024؛ أحجام التداول في الخيارات والأسهم منذ بداية العام وحتي تاريخه YTD تُسجل مستويات قياسية

برنستون، نيو جيرسي، 12 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية مختلفة، اليوم عن نتائج التداول لشهر مايو 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl®، وMIAX Emerald® (يُشار إليها مجتمعة باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبرز النقاط حول حجم التداول وحصة السوق في شهر مايو 2024 ومن بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم الخيارات الشهرية متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group 130.4 مليون عقد، بانخفاض نسبته 7.4% على أساس سنوي ( YoY ) وصلت حصة السوق في مايو 2024 إلى 14.7%، بانخفاض قدره 9.9% على أساس سنوي YoY . بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام وحتى تاريخه ( YTD ) رقما قياسيا بلغ 696.0 مليون عقد، بزيادة قدرها 1.2% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 52.6 مليون عقد، بإنخفاض قدره 6.1% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في مايو 2024 إلى 5.9%، بانخفاض قدره 8.6% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول YTD منذ بداية العام 280.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 2.3% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 43.1 مليون عقد، بإنخفاض قدره 26.6% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في مايو 2024 إلى 4.9%، بانخفاض قدره 28.6% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول YTD منذ بداية العام 246.5 مليون عقد، بانخفاض قدره 13.0% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Emerald Options حجم تداول شهري يقدر بـ 34.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 32.8% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في مايو 2024 إلى 3.9%، بزيادة قدرها 29.2% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول YTD منذ بداية العام 169.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 29.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، وصلت ™ MIAX Pearl Equities لحجم تداول شهري قياسي قدره 4.6 مليار سهم بزيادة سنوية YoY قدرها 15.0% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.7%، بزيادة سنوية YoY قدرها 1.8%. وبلغ إجمالي حجم التداول YTD منذ بداية العام رقما قياسيا بلغ 22.8 مليار سهم، بزيادة قدرها 38.8% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام YTD إلى 1.9%، بزيادة قدرها 30.6% عن نفس الفترة من عام 2023.

فيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، حققت MGEX ، وهي إحدى أسواق العقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO )، حجم تداول شهري بلغ 220,302 عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 12.4% مقارنة بالعام السابق YoY .

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MGEX.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الخيارات المتعددة المدرجة العقود مايو 2024 مايو 2023 % صرف أبريل 2024 % صرف مايو 2024 مايو 2023 % صرف أيام التداول 22 22

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105 103

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 888,512,052 864,289,702 2.8 % 923,580,569 -3.8 % 4,454,053,139 4,188,668,980 6.3 % مجموعة MIAX Exchange Group 130,439,711 140,868,015 -7.4 % 142,830,981 -8.7 % 696,001,661 687,742,431 1.2 % MIAX Options 52,569,134 55,976,399 -6.1 % 57,387,191 -8.4 % 280,233,709 273,913,401 2.3 % MIAX Pearl 43,052,063 58,677,926 -26.6 % 49,961,636 -13.8 % 246,548,999 283,457,759 -13.0 % MIAX Emerald 34,818,514 26,213,690 32.8 % 35,482,154 -1.9 % 169,218,953 130,371,271 29.8 % متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم مايو 2024 مايو 2023 % صرف أبريل 2024 % صرف مايو 2024 مايو 2023 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 40,386,911 39,285,896 2.8 % 41,980,935 -3.8 % 42,419,554 40,666,689 4.3 % مجموعة MIAX Exchange Group 5,929,078 6,403,092 -7.4 % 6,492,317 -8.7 % 6,628,587 6,677,111 -0.7 % MIAX Options 2,389,506 2,544,382 -6.1 % 2,608,509 -8.4 % 2,668,892 2,659,353 0.4 % MIAX Pearl 1,956,912 2,667,178 -26.6 % 2,270,983 -13.8 % 2,348,086 2,752,017 -14.7 % MIAX Emerald 1,582,660 1,191,531 32.8 % 1,612,825 -1.9 % 1,611,609 1,265,740 27.3 % الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة السهم مايو 2024 مايو 2023 % صرف أبريل 2024 % صرف مايو 2024 مايو 2023 % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 14.68 % 16.30 % -9.9 % 15.46 % -5.1 % 15.63 % 16.42 % -4.8 % MIAX Options 5.92 % 6.48 % -8.6 % 6.21 % -4.8 % 6.29 % 6.54 % -3.8 % MIAX Pearl 4.85 % 6.79 % -28.6 % 5.41 % -10.4 % 5.54 % 6.77 % -18.2 % MIAX Emerald 3.92 % 3.03 % 29.2 % 3.84 % 2.0 % 3.80 % 3.11 % 22.1 %



حجم تداول الأسهم لشركة MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) مايو 2024 مايو 2023 % صرف أبريل 2024 % صرف مايو 2024 مايو 2023 % صرف أيام التداول 22 22

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105 103

صناعة الأسهم الأمريكية 274,062 233,966 17.1 % 241,143 13.7 % 1,232,991 1,160,730 6.2 % حجم تداول MIAX Pearl 4,591 3,992 15.0 % 5,083 -9.7 % 22,825 16,451 38.8 % متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl 209 181 15.0 % 231 -9.7 % 217 160 36.1 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.68 % 1.71 % -1.8 % 2.11 % -20.5 % 1.85 % 1.42 % 30.6 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة مايو 2024 مايو 2023 % صرف أبريل 2024 % صرف مايو 2024 مايو 2023 % صرف أيام التداول 22 22

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105 103

إجمالي MGEX 220,302 251,517 -12.4 % 339,956 -35.2 % 1,281,512 1,153,401 11.1 % متوسط الحجم اليومي لشركة MGEX 10,014 11,433 -12.4 % 15,453 -35.2 % 12,205 11,198 9.0 % الفائدة المفتوحة لشركة MGEX 68,418 69,499 -1.6 % 57,003 20.0 %



نبذة عن منصة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire LLC (MIAX Sapphire®)، وMinneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثلMIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR®®S&P 500 صندوق الاستثمارات المتداولة ETF في البورصة (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/mgex.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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Andy Nybo، نائب الرئيس الأول SVP ومسؤول الاتصالات

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