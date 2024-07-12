شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر يونيو 2024؛ وتصل أحجام التداول إلى مستويات قياسية منذ بداية العام حتى تاريخه YTD في العديد من الخيارات وبورصات الأسهم

برنستون، نيو جيرسي، 12 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية مختلفة، اليوم عن نتائج التداول لشهر يونيو 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl®، وMIAX Emerald® (يُشار إليها مجتمعة باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

أبرز النقاط حول حجم التداول وحصة السوق في شهر يونيو 2024 ومن بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم الخيارات الشهرية متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group 115 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 19.1% على أساس سنوي ( YoY ). وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 13.7%، بنسبة انخفاض تقدر بـ 15.5% على أساس سنوي YoY . بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) 811.0 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 2.3% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 51.2 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 10.4% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 6.1%، بنسبة انخفاض تقدر بـ 6.4% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 331.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 0.1% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 32.2 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 45.6% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 3.8%، بنسبة انخفاض تقدر بـ 43.1% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 278.7 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 18.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Emerald Options حجم تداول شهري يقدر بـ 31.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 22.2% على أساس سنوي YoY . وصلت حصة السوق في يونيو 2024 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 27.7% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 200.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 28.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قدره 3.0 مليار سهم بنسبة انخفاض سنوية YoY قدرها 31.3% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 1.3%، بنسبة انخفاض سنوية YoY قدرها 28.1%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه رقما قياسيا بلغ 25.8 مليار سهم، بزيادة قدرها 24.0% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام حتي تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 1.8%، بزيادة قدرها 18.7% عن نفس الفترة من عام 2023.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، حققت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO )، حجم تداول شهري بلغ 346,016 عقدًا، بنسبة زيادة سنوية YoY قدرها 27.4% وزيادة بنسبة 57.1% من شهر مايو 2024.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MGEX.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود الخيارات متعددة الإدراج يونيو-24 يونيو-23 % صرف مايو 2024 % صرف يونيو-24 يونيو-23 % صرف أيام التداول 19 21

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صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 837,628,620 875,309,560 -4.3 % 888,512,052 -5.7 % 5,291,681,759 5,063,978,540 4.5 % مجموعة MIAX Exchange Group 114,989,271 142,120,689 -19.1 % 130,439,711 -11.8 % 810,990,932 829,863,120 -2.3 % MIAX Options 51,218,895 57,183,100 -10.4 % 52,569,134 -2.6 % 331,452,604 331,096,501 0.1 % MIAX Pearl 32,151,900 59,058,771 -45.6 % 43,052,063 -25.3 % 278,700,899 342,516,530 -18.6 % MIAX Emerald 31,618,476 25,878,818 22.2 % 34,818,514 -9.2 % 200,837,429 156,250,089 28.5 % متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم يونيو-24 يونيو-23 % صرف مايو 2024 % صرف يونيو-24 يونيو-23 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 44,085,717 41,681,408 5.8 % 40,386,911 9.2 % 42,674,853 40,838,537 4.5 % مجموعة MIAX Exchange Group 6,052,067 6,767,652 -10.6 % 5,929,078 2.1 % 6,540,249 6,692,445 -2.3 % MIAX Options 2,695,731 2,723,005 -1.0 % 2,389,506 12.8 % 2,673,005 2,670,133 0.1 % MIAX Pearl 1,692,205 2,812,322 -39.8 % 1,956,912 -13.5 % 2,247,588 2,762,230 -18.6 % MIAX Emerald 1,664,130 1,232,325 35.0 % 1,582,660 5.1 % 1,619,657 1,260,081 28.5 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية لعقود الخيارات متعددة القوائم يونيو-24 يونيو-23 % صرف مايو 2024 % صرف يونيو-24 يونيو-23 % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 13.73 % 16.24 % -15.5 % 14.68 % -6.5 % 15.33 % 16.39 % -6.5 % MIAX Options 6.11 % 6.53 % -6.4 % 5.92 % 3.4 % 6.26 % 6.54 % -4.2 % MIAX Pearl 3.84 % 6.75 % -43.1 % 4.85 % -20.8 % 5.27 % 6.76 % -22.1 % MIAX Emerald 3.77 % 2.96 % 27.7 % 3.92 % -3.7 % 3.80 % 3.09 % 23.0 %



حجم تداول الأسهم لشركة MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) يونيو-24 يونيو-23 % صرف مايو 2024 % صرف يونيو-24 يونيو-23 % صرف أيام التداول 19 21

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صناعة الأسهم الأمريكية 225,690 236,192 -4.4 % 274,062 -17.7 % 1,458,681 1,396,922 4.4 % حجم تداول MIAX Pearl 3,022 4,395 -31.3 % 4,591 -34.2 % 25,847 20,846 24.0 % متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl 159 209 -24.0 % 209 -23.8 % 208 168 24.0 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.34 % 1.86 % -28.1 % 1.68 % -20.1 % 1.77 % 1.49 % 18.7 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MGEX الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة يونيو-24 يونيو-23 % صرف مايو 2024 % صرف يونيو-24 يونيو-23 % صرف أيام التداول 19 21

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حجم العقود الآجلة MGEX 346,016 271,495 27.4 % 220,302 57.1 % 1,627,528 1,424,896 14.2 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 18,211 12,928 40.9 % 10,014 81.9 % 13,125 11,491 14.2 % الفائدة المفتوحة لشركة MGEX 79,968 53,926 48.3 % 68,418 16.9 %



نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®)، و MIAX Emerald LLC(MIAX Emerald®)، وكذلكMIAX Sapphire LLC (™MIAX Sapphire)، و Minneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثلMIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم ®SPDR® S&P 500 صندوق الاستثمارات المتداولة ETF في البورصة (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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