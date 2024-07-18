شركة Miami International Holdings تُعلن عن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج بورصة MIAX Sapphire

برنستون، نيوجيرسي, 18 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية مختلفة، اليوم عن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلب شركة MIAX Sapphire LLC لإدراج بورصة (MIAX Sapphire™) التابعة لها كبورصة للأوراق المالية الوطنية.

وتعتبر بورصة الأوراق المالية MIAX Sapphire السوق الرابعة في سلسلة أسواق MIAX الوطنية لتداول الأوراق المالية متعددة القوائم في الولايات المتحدة، وستعمل السوق على نحو مزدوج، حيث ستشمل كل مِن بورصة للتبادل الإلكتروني وقاعة للتداول المادي. ومن المتوقع إطلاق بورصة التبادل الإلكتروني في 12 أغسطس 2024، مع افتتاح قاعة التداول المادي في عام 2025. ستكون سوق تداول MIAX Sapphire أول سوق أوراق مالية وطنية تقوم بإقامة عملياتها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وستتضمن مرافق متقدمة من أجل تسهيل عمليات التداول، فضلاً عن مساحات مكتبية إضافية لموظفي MIAX وللمشاركين في السوق، بالإضافة إلى مرافق مؤتمرات ومساحات للإعلام والبث.

ومن جانبه، قال السيد Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة مجموعة MIH والرئيس التنفيذي لها: "إن إطلاق بورصة MIAX Sapphire يوفر لأعضائنا ومقدمي السيولة وصانعي السوق بورصة جديدة مصممة لتلبية تطلعاتهم المتطورة للحصول على أفضل وصول إلى سيولة عقود الخيارات". وأضاف قائلًا: "إن إطلاق بورصة الخيارات الأمريكية الرابعة يوفر أيضًا للمشاركين في السوق لدينا إمكانية الوصول إلى 100% من سوق الخيارات متعددة الإدراج، كلها مدعومة بتكنولوجيا خاصة بنا مصممة لتعزيز السيولة وتعزيز اكتشاف الأسعار المحسنة".

وتستخدم خيارات MIAX Sapphire استراتيجية تسعير "صناع السوق/متداول السوق" (Taker-Maker) ونموذج تخصيص السعر والوقت بالإضافة للاستعانة بالتقنية الحديثة والبنية التحتية القائمة على MIAX حتى يُتاح لأعضاء بورصة MIAX الحاليين إمكانية الوصول إلى البورصة الجديدة بأقل جهود تقنية تُذكر.

هذا وقال Douglas M. Schafer Jr.، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لقسم المعلومات لدى مجموعة MIH: "إن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على إدراج بورصة MIAX Sapphire تمثل إنجازًا بارزًا بالنسبة لمجموعة MIH حيث ننفذ استراتيجيتنا لتشغيل البورصات باستخدام تكنولوجيا التداول الخاصة بنا والمصممة لدعم متطلبات الأداء العالي في قطاع المشتقات المالية الأمريكية". وتابع قائلًا: "سيعقب إطلاق بورصة التداول الإلكترونية MIAX Sapphire افتتاح قاعة التداول المادي الحديثة في ميامي خلال عام 2025. إن أعمال بناء منشأة MIAX الجديدة تسير على قَدَم وساق، ونحن متحمسون لعرض هذه المنشأة الجديدة على القطاع عند افتتاحها العام المقبل".

لمزيد من المعلومات حول MIAX Sapphire، بما في ذلك التواريخ الرئيسية ومتطلبات انضمام الأعضاء والمتطلبات التكنولوجية، برجاء زيارة الموقع miaxglobal.com/markets/us-options/sapphire-options أو تواصل بقسم عمليات التداول في MIAX على [email protected].

نبذة عن MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire LLC (MIAX Sapphire™)، وMinneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® ®S&P 500 صندوق الاستثمارات المتداولة ETF في البورصة (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/mgex.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارةwww.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

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