شركة Miami International Holdings تعلن عن نجاح إطلاق سوق عقود الخيارات متعددة الإدراج MIAX Sapphire

برنستون، نيوجيرسي, 14 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية مختلفة، اليوم عن إطلاق منصة MIAX Sapphire™، وهي السوق الرابعة في سلسلة الأسواق الوطنية لتداول الأوراق المالية متعددة القوائم في الولايات المتحدة، مع طرح عقود خيارات على رمز تداولها الأول، IBM. وستبدأ منصة MIAX Sapphire بتوفير خدمات التداول في رموز إضافية على مراحل متعددة وفق جدول أسبوعي يبدأ من الأسبوع المقبل ويستمر حتى 21 أكتوبر 2024.

سيعقب إطلاق بورصة التداول الإلكترونية MIAX Sapphire افتتاح قاعة التداول المادي في ميامي فلوريدا في عام 2025. وعلي إثر ذلك ستكون MIAX Sapphire أول بورصة للأوراق المالية الوطنية تنشئ عملياتها في ميامي. وستضم هذه القاعة صالة تداول متطورة، ومكاتب إضافية لموظفي MIAX والمشاركين في السوق، وقاعات مؤتمرات، ومرافق مخصصة لوسائل الإعلام الإذاعية.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة شركة MIH ورئيسها التنفيذي: "أن توسع MIAX في مجال الخيارات الأمريكية الذي حققناه تم بالكامل من خلال النمو الذاتي، ويعد إطلاق أربع بورصات لعقود الخيارات بنجاح منذ عام 2012 إنجازًا كبيرًا لشركتنا. أنا ممتن لجميع فرق عمل MIAX، خاصة الفرق التجارية والتكنولوجية والقانونية، لتمكيننا من بناء وإطلاق جميع بورصاتنا خلال فترة زمنية قصيرة جدًا". وأضاف قائلًا: "إن إطلاق البورصة الإلكترونية MIAX Sapphire هو خطوة أولى مهمة نحو افتتاح قاعة التداول المادي الحديثة في ميامي بحلول عام 2025، وتوسيع حضور الشركة في فلوريدا".

تعتمد منصة MIAX Sapphire على آلية Taker-Maker، ونموذج التخصيص Price-Time، مع الاستفادة من التكنولوجيا والبنية التحتية القائمة على منصة MIAX، وهي منصة عالية المرونة حققت معدل تشغيل وصل إلى 99.9998% منذ إطلاق MIAX Options في عام 2012.

قال Shelly Brown، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة MIH: "توفر منصة MIAX Sapphire للصناعة بورصة جديدة مصممة لتلبية متطلبات الأداء العالية لقطاع عقود الخيارات الأمريكية. وقد بُنيت منصة MIAX Sapphire باستخدام نفس التكنولوجيا والبنية التحتية المملوكة للشركة والتي تدعم بورصات MIAX الأخرى، مما يتيح لأعضاء بورصة MIAX الحاليين الوصول إلى البورصة الجديدة بأقل جهد تقني إضافي".

لمزيد من المعلومات حول MIAX Sapphire، بما في ذلك التواريخ الرئيسية ومتطلبات انضمام الأعضاء والمتطلبات التكنولوجية، برجاء زيارة الموقع miaxglobal.com/markets/us-options/sapphire-options أو تواصل بقسم عمليات التداول في MIAX على [email protected].

نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire LLC (MIAX Sapphire™)، وMinneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم SPDR® S&P 500® صندوق الاستثمارات المتداولة ETF في البورصة (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

[email protected](609) 955-2091



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