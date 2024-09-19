شركة Miami International Holdings تُعلِن عن اتفاقية ترخيص المؤشرات مع Bloomberg

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي، 19 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings المحدودة MIH))، الشركة الرائدة في مجال بناء وتشغيل الأسواق المالية المُنظمَة عبر فئات أصول متعددة، أنها أبرمت اتفاقية ترخيص مع Bloomberg Index Services المحدودة Bloomberg Indices))، لتطوير مجموعة من العقود الآجلة للمؤشرات، والخيارات على العقود الآجلة، ومنتجات الخيارات النقدية بناءً على محفظة Bloomberg Indices المَرجعية. تُقَدم MIH في البداية عددًا من منتجات مؤشرات الأسهم التي سيتم إدراجها وتَداوُلها حصريًّا في بورصات MIH، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وقال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "إن تعاوننا مع Bloomberg Indices سيوفر للصناعة المالية إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات العقود الآجلة والخيارات المُصمَّمة لتلبية احتياجات كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الأسهم"، "ونحن متفائلون للغاية بشأن الإمكانيات طويلة الأجل لتعاوننا، خاصةً بالنظر إلى عمق واتساع قدرات التوزيع العالمية لـ Bloomberg، والاتجاه المتزايد لمديري الأصول والصناديق والمستثمرين الآخرين الذين يعتمدون على مؤشرات Bloomberg كمؤشرات مرجعية".

وقال Dave Gedeon، الرئيس التنفيذي لشركة Bloomberg Indices: "لقد استثمَرَت Bloomberg Indices موارد كبيرة في تطوير مجموعة من المؤشرات المرجعية للأسهم المُبتكَرة التي تغطي مجموعة واسعة من الجغرافيا، والقطاعات، والصناعات باستخدام منهجيتنا القائمة على القواعد والشفافية"، "إن تعاوننا مع MIH لتقديم منتجات المُشتقات المالية بناءً على مؤشرات الأسهم الخاصة بـ Bloomberg سيوفر للمجتمع الاستثماري العالمي مجموعة جديدة من الأدوات المُبتَكَرة للمساعدة في إدارة تعرضه لمخاطر الأسهم".

وأضاف السيد Gallagher: "إن الجمع بين خبرة MIH في تشغيل بورصات العقود الآجلة والخيارات وقدرات Bloomberg المتقدمة في حساب المؤشر، والبحث، والتوزيع سيجلب المنافسة المطلوبة بشدة إلى مشتقات مؤشرات الأسهم".

توفر Bloomberg مجموعة كاملة من عائلات مؤشرات الأسهُم العالمية التي تغطي أكثر من 99٪ من السوق العائمة الحرة المؤَهَّلة في 48 دولة مُتقدِّمة وناشئة. تتوفر مؤشراتBloomberg Equity Indices بتعرُّضات عالمية وإقليمية، محلية وقطاعية، بعملات وعوائد متنوعة (السعر/الكل/الصافي) ليستفيد العملاء بها في عمليات التقييم، وتخصيص الأصول وإنشاء المنتجات. ومنذ إطلاق مجموعة منتجات مؤشرات الأسهم في عام 2019، تقوم Bloomberg الآن بحساب أكثر من 6,000 مؤشر للأسهم العالمية باستخدام منهجيات مبنية على القواعد والشفافية.

نبذة عن MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة MIAX Sapphire™))، وMinneapolis Grain Exchange المحدودة MGEX™))، وLedger X المحدودة d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX™)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. وقد أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي، وتُمَثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصريًّا لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقَلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC))، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات DCO))، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة مُنَظَّمة وخاضعة لرقابة هيئة تداوُل السِّلع الآجلة CFTC، وهي مُسجَّلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومُنظمة لمقاصة المُشتقات DCO، ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا، وتقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا، ومكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا، كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/mgex.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

حول شركة Bloomberg Index Services المحدودة

يتمتع فريق مؤشر Bloomberg بسِجل حافل في إنشاء مؤشرات رائدة في الصناعة ومُخصَّصة عبر فئات الأصول، بما في ذلك مؤشرات الدخل الثابت، والسلع، والأسهم الرئيسية. تتبنى Bloomberg Index Services المحدودة (BISL) نهجًا مُبتكَرًا لتقديم معايير إستراتيجية تُساعد المشاركين في السوق على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية المتطوِّرة، وتستند المؤشرات، التي يتم دمجها بسلاسة مع حلول Bloomberg الأخرى، إلى مجموعة شاملة من البيانات الموثوقة والتكنولوجيا الموثوقة للحسابات والتحليلات وأتمتة سير العمل، إلى جانب قدرات التوزيع التي يمكن أن تساعد في تعزيز وضوح منتجات عملائنا.

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings، المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

اتصال وسائل الإعلام MIAX:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

[email protected]

جهة الاتصال الإعلامية في Bloomberg:

Casey Sheets

‎+1 (212) 617 6463

[email protected]

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