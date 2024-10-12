شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر سبتمبر 2024؛ أحجام التداول في الخيارات المتعددة والأسهم منذ بداية العام تُسجل مستويات قياسية

حصة سوق منصّة MIAX Sapphire تتجاوز 1.1% في سبتمبر 2024

MIAMI وPRINCETON, N.J., 12 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة اليوم عن نتائج التداول لشهر سبتمبر 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX Sapphire™ (يُشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group) وMIAX Futures™.

أبرز النقاط حول حجم التداول وحصة السوق في شهر سبتمبر 2024 ومن بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group 124.6 مليون عقد، بنسبة ارتفاع تُقدّر بـ 7.0% على أساس سنوي ( YoY ). وصلت حصة السوق في سبتمبر 2024 إلى 14.2%، بانخفاض قدره 7.1% على أساس سنوي YoY . بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه ( YTD) 1.2 مليار عقد، بنسبة انخفاض تُقدّر بـ 0.3% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ حجم منصة MIAX Sapphire حجم تداول شهري يُقدّر بـ 9.8 مليون عقد، حيث بلغت حصة السوق في سبتمبر 2024 1.1%. أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس 2024 ، وأدرجت فئة واحدة للأسبوع الأول وفئات إضافية على مراحل متعددة موزّعة على جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024، وفي ذلك الوقت، ستتوفر أكثر من 3800 فئة للتداول.

وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 52.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي YoY . إضافةً إلى ذلك، بلغت حصة السوق في سبتمبر 2024 إلى 6.0%، بانخفاض قدره 2.0% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 506.0 مليون عقد، بزيادة قدرها 4.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 28.8 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 39.9% على أساس سنوي YoY . إضافةً إلى ذلك، بلغت حصة السوق في سبتمبر 2024 إلى 3.3%، بانخفاض قدره 47.9% على أساس سنوي YoY . كما بلغ إجمالي حجم التداول حتى تاريخه منذ بداية العام 372.0 مليون عقد، بانخفاض قدره 25.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Emerald Options حجم تداول شهري يقدر بـ 33.5 مليون عقد، بزيادة قدرها 52.0% على أساس سنوي YoY . إضافةً إلى ذلك، بلغت حصة السوق في سبتمبر 2024 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 32.0% على أساس سنوي YoY . وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه 316.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 39.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وفي الأسهم الأمريكية، وصلت MIAX Pearl Equities™ لحجم تداول شهري قياسي قدره 4.1 مليار سهم بزيادة سنوية YoY قدرها 8.7% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.7%، بزيادة سنوية YoY قدرها 5.2%. وبلغ إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتي تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 37.9 مليار سهم، بزيادة قدرها 17.0% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام حتي تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 1.7%، بزيادة قدرها 9.5% عن نفس الفترة من عام 2023.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، حققت MIAX Futures ، وهي إحدى أسواق العقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO )، حجم تداول شهري بلغ 185,195 عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 3.6% مقارنة بالعام السابق YoY .

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MIAX Futures.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الخيارات المتعددة المدرجة العقود سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أغسطس 24 % صرف سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أيام التداول 20 20

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صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 879,099,779 763,134,859 15.2 % 962,386,101 -8.7 % 8,136,518,110 7,560,157,102 7.6 % مجموعة MIAX Exchange Group 124,601,088 116,458,284 7.0 % 131,705,816 -5.4 % 1,205,501,741 1,209,591,615 -0.3 % MIAX Options 52,557,584 46,537,747 12.9 % 61,027,610 -13.9 % 506,029,246 483,939,342 4.6 % MIAX Pearl 28,765,237 47,901,118 -39.9 % 30,611,320 -6.0 % 372,010,823 499,215,133 -25.5 % MIAX Emerald 33,473,285 22,019,419 52.0 % 39,015,174 -14.2 % 316,604,978 226,437,140 39.8 % MIAX Sapphire(1)‎ 9,804,982 - - 1,051,712 832.3 % 10,856,694 - - متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أغسطس 24 % صرف سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 43,954,989 38,156,743 15.2 % 43,744,823 0.5 % 43,279,352 40,428,648 7.1 % مجموعة MIAX Exchange Group 6,230,054 5,822,914 7.0 % 5,986,628 4.1 % 6,412,243 6,468,404 -0.9 % MIAX Options 2,627,879 2,326,887 12.9 % 2,773,982 -5.3 % 2,691,645 2,587,911 4.0 % MIAX Pearl 1,438,262 2,395,056 -39.9 % 1,391,424 3.4 % 1,978,781 2,669,600 -25.9 % MIAX Emerald 1,673,664 1,100,971 52.0 % 1,773,417 -5.6 % 1,684,069 1,210,894 39.1 % MIAX Sapphire(1)‎ 490,249 - - 47,805 925.5 % 57,748 - -

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة السهم سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أغسطس 24 % صرف سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 14.17 % 15.26 % -7.1 % 13.69 % 3.6 % 14.82 % 16.00 % -7.4 % MIAX Options 5.98 % 6.10 % -2.0 % 6.34 % -5.7 % 6.22 % 6.40 % -2.8 % MIAX Pearl 3.27 % 6.28 % -47.9 % 3.18 % 2.9 % 4.57 % 6.60 % -30.8 % MIAX Emerald 3.81 % 2.89 % 32.0 % 4.05 % -6.1 % 3.89 % 3.00 % 29.9 % MIAX Sapphire(1)‎ 1.12 % - - 0.11 % 920.6 % 0.13 % - - (1) أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس 2024 ، وأدرجت فئة واحدة للأسبوع الأول وفئات إضافية على مراحل متعددة موزّعة على جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024، وفي ذلك الوقت، ستتوفر أكثر من 3800 فئة للتداول.



حجم تداول الأسهم لشركة MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أغسطس 24 % صرف سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أيام التداول 20 20

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صناعة الأسهم الأمريكية 237,154 206,831 14.7 % 252,333 -6.0 % 2,194,890 2,054,761 6.8 % حجم تداول MIAX Pearl 4,054 3,730 8.7 % 4,003 1.3 % 37,874 32,376 17.0 % متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl 203 187 8.7 % 182 11.4 % 201 173 16.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.71 % 1.80 % -5.2 % 1.59 % 7.8 % 1.73 % 1.58 % 9.5 %







حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MIAX العقود الآجلة، للشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أغسطس 24 % صرف سبتمبر 24 سبتمبر 23 % صرف أيام التداول 20 20

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حجم العقود الآجلة MIAX 185,195 192,064 -3.6 % 373,653 -50.4 % 2,411,625 2,191,523 10.0 % متوسط الحجم اليومي للعقود الآجلة MIAX Futures 9,260 9,603 -3.6 % 16,984 -45.5 % 12,828 11,719 9.5 % الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة MIAX 79,682 75,234 5.9 % 81,709 -2.5 %



نبذة عن MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة (MIAX Sapphire™)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX Futures™)، وLedger X المحدودة d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX™)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. وتُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقَلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO)، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة مُنَظَّمة وخاضعة لرقابة هيئة تداوُل السِّلع الآجلة CFTC، وهي مُسجَّلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومُنظمة لمقاصة المُشتقات DCO، ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

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