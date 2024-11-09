شركة Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر أكتوبر 2024؛ أحجام التداول في الخيارات المتعددة والأسهم منذ بداية العام تُسجل مستويات قياسية

بلغت حصة السوق لـ MIAX Sapphire قيمة 1.7% في أكتوبر 2024

ميامي وبرنستون، نيو جيرسي، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر أكتوبر 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX SapphireTM (يُشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group) وMIAX FuturesTM.

أكتوبر 2024 وأبرز نقاط حجم التداول والحصة السوقية من بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group قيمة قدرها 156.1 مليون عقد، بنسبة ارتفاع تُقدّر بـ 21.7% على أساس سنوي ( YoY ). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في أكتوبر 2024 إلى 15.3%، بزيادة قدرها 5.2% على أساس سنوي ( YoY ). بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) 1.4 مليار عقد، بنسبة زيادة تُقدّر بـ 1.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت منصة MIAX Sapphire حجم تداول شهري يُقدّر بـ 17.2 مليون عقد، حيث بلغت حصة السوق في أكتوبر 2024 1.7%. وفي أكتوبر 25، وصلت منصة MIAX Sapphire إلى حجم تداول يومي قياسي يُقدّر بـ 1.0 مليون عقد وبلغت حصة السوق اليومية مستوى قياسي بلغ 2.0%. أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس، وأدرجت فئة واحدة للأسبوع الأول وفئات إضافية على مراحل متعددة موزّعة على جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر، مع أكثر من 3,800 فئة متاحة للتداول الآن.

وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 61.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 22.2% على أساس سنوي ( YoY ). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في أكتوبر 2024 إلى 6.0%، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي ( YoY ). ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 567.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 6.2% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 32.7 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 38.7% على أساس سنوي ( YoY ). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في أكتوبر 2024 إلى 3.2%، بانخفاض قدره 47.0% على أساس سنوي ( YoY ). كما بلغ إجمالي حجم التداول حتى تاريخه منذ بداية العام 404.7 مليون عقد، بانخفاض قدره 26.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت شركة MIAX Emerald Options حجم تداول شهري يقدر بـ 44.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 81.4% على أساس سنوي ( YoY ). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في أكتوبر 2024 إلى 4.4%، بزيادة قدرها 56.8% على أساس سنوي ( YoY ). ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 361.4 مليون عقد، بزيادة قدرها 43.9% عن الفترة نفسها من عام 2023.

في الأسهم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™ ‎ حجم تداول شهري قدره 4.4 مليار سهم بنسبة انخفاض سنوية ( YoY ) قدرها 21.0% وتمثل حصة سوقية قدرها 1.6%، بنسبة انخفاض سنوية ( YoY ) قدرها 31.0%. ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 42.3 مليار سهم، بزيادة قدرها 11.4% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7%، بزيادة قدرها 3.5% عن نفس الفترة من عام 2023.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، حققت MIAX Futures ، وهي إحدى أسواق العقود المحددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO ) ، حجم تداول شهري بلغ 237,249 عقد، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.5% مقارنة بالعام السابق ( YoY ).

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MIAX Futures.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الخيارات المتعددة المدرجة العقود أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف سبتمبر 24 % صرف أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف أيام التداول 23 22

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صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 1,019,395,795 881,187,563 15.7 % 879,099,779 16.0 % 9,155,913,905 8,441,344,665 8.5 % مجموعة MIAX Exchange Group 156,101,259 128,285,624 21.7 % 124,601,088 25.3 % 1,361,603,000 1,337,877,239 1.8 % MIAX Options 61,385,978 50,250,770 22.2 % 52,557,584 16.8 % 567,415,224 534,190,112 6.2 % MIAX Pearl 32,700,382 53,356,464 -38.7 % 28,765,237 13.7 % 404,711,205 552,571,597 -26.8 % MIAX Emerald 44,769,481 24,678,390 81.4 % 33,473,285 33.7 % 361,374,459 251,115,530 43.9 % MIAX Sapphire‎ 17,245,418 0 - 9,804,982 75.9 % 28,102,112 - - متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف سبتمبر 24 % صرف أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية 44,321,556 40,053,980 10.7 % 43,954,989 0.8 % 43,392,957 40,389,209 7.4 % مجموعة MIAX Exchange Group 6,787,011 5,831,165 16.4 % 6,230,054 8.9 % 6,453,095 6,401,327 0.8 % MIAX Options 2,668,956 2,284,126 16.8 % 2,627,879 1.6 % 2,689,172 2,555,934 5.2 % MIAX Pearl 1,421,756 2,425,294 -41.4 % 1,438,262 -1.1 % 1,918,063 2,643,883 -27.5 % MIAX Emerald 1,946,499 1,121,745 73.5 % 1,673,664 16.3 % 1,712,675 1,201,510 42.5 % MIAX Sapphire‎ 749,801 - - 490,249 52.9 % 133,185 - -

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية لعقود الخيارات متعددة القوائم أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف سبتمبر 24 % صرف أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 15.31 % 14.56 % 5.2 % 14.17 % 8.0 % 14.87 % 15.85 % -6.2 % MIAX Options 6.02 % 5.70 % 5.6 % 5.98 % 0.7 % 6.20 % 6.33 % -2.1 % MIAX Pearl 3.21 % 6.06 % -47.0 % 3.27 % -2.0 % 4.42 % 6.55 % -32.5 % MIAX Emerald 4.39 % 2.80 % 56.8 % 3.81 % 15.3 % 3.95 % 2.97 % 32.7 % MIAX Sapphire 1.69 % - - 1.12 % 51.7 % 0.31 % - -



(1) أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس 2024، وأدرجت فئة واحدة للأسبوع الأول وفئات إضافية على مراحل متعددة موزّعة على جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024 مع أكثر من 3,800 فئة متاحة للتداول الآن.













حجم تداول الأسهم لشركة MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف سبتمبر 24 % صرف أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف أيام التداول 23 22

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صناعة الأسهم الأمريكية 268,304 234,073 14.6 % 237,154 13.1 % 2,463,194 2,288,834 7.6 % حجم تداول MIAX Pearl 4,397 5,562 -21.0 % 4,054 8.5 % 42,271 37,938 11.4 % متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl 191 253 -24.4 % 203 -5.7 % 200 182 10.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.64 % 2.38 % -31.0 % 1.71 % -4.1 % 1.72 % 1.66 % 3.5 %







حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MIAX العقود الآجلة، للشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف سبتمبر 24 % صرف أكتوبر 24 أكتوبر 23 % صرف أيام التداول 23 22

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حجم العقود الآجلة MIAX 237,249 238,404 -0.5 % 185,195 28.1 % 2,648,874 2,429,927 9.0 % متوسط الحجم اليومي للعقود الآجلة MIAX Futures 10,315 10,837 -4.8 % 9,260 11.4 % 12,554 11,626 8.0 % الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة MIAX 83,963 88,132 -4.7 % 79,682 5.4 %



نُبذة عن MIAX

تُعد MIAX الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة (MIAX Sapphire™)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX FuturesTM)، وLedger X المحدودة d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. وتُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO)، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة مُنَظَّمة وخاضعة لرقابة هيئة تداوُل السِّلع الآجلة (CFTC)، وهي مُسجَّلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومُنظمة لمقاصة المُشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

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يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها في ما يلي بِـ "الشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتصف البيانات التَطلُّعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدَّد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة، كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتعتبر استخدامًا عادلاً رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

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