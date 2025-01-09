شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج التداوُل لشهر ديسمبر ونتائج السنة المالية 2024، ومجموعة MIAX Exchange Group تُحقق أرقامًا قياسيةً مُتعددة في حجم التداوُل وحصة السوق في أسواق الخيارات والأسهُم
صدر عنMIAX
09 يناير, 2025, 17:34 AST
ميامي وبرنستون، نيو جيرسي، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، التي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول مُتعددة، اليوم عن نتائج التداوُل لشهر ديسمبر ونتائج السنة المالية 2024، لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية؛ MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX SapphireTM (التي يُشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، وMIAX FuturesTM.
أبرز أحداث حجم التداوُل والحصة السوقية لشهر ديسمبر 2024 والسنة المالية 2024
- بلغ إجمالي حجم عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا وصل إلى 1.7 مليار عَقد في 2024، بزيادة 6.5% على أساس سنوي، وبحصة سوقية سنوية بلغت 15.1%، بانخفاض 3.8% على أساس سنوي YoY، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر رقمًا قياسيًا وصل إلى 165.6 مليون عَقد، بزيادة 29.1% على أساس سنوي، بحصة سوقية شهرية بلغت 16.4%، بزيادة 6% على أساس سنوي.
- وصل حجم تداوُل MIAX Sapphire إلى 65 مليون عَقد في 2024، بعد إطلاقها في 12 أغسطس 2024، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى 18.4 مليون عَقد، مع وصول الحصة السوقية في ديسمبر إلى 1.8%.
- حققت MIAX Options حجم تداوُل قياسيًا بلغ 691.6 مليون عَقد في 2024، بزيادة 9.1% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية سنوية تبلغ 6.2%، بانخفاض 1.5% سنويًا، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر 63.4 مليون عَقد، بزيادة 23.3% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 6.3%، بزيادة 1.3% سنويًا.
- وصل حجم تداوُل MIAX Pearl Options إلى 468.0 مليون عَقد في 2024، بانخفاض 27.7% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 4.2%، بانخفاض 34.7% سنويًا، وبلغ إجمالي حجم التداوُل في ديسمبر 31.3 مليون عَقد، بانخفاض 32.5% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 3.1%، بانخفاض 44.5% سنويًا.
- حققت MIAX Emerald حجم تداوُل قياسيًا بلغ 465.6 مليون عَقد في 2024، بزيادة 52.2% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية قياسية تبلغ 4.2%، بزيادة 37.4% سنويًا، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى رقم قياسي بلغ 52.5 مليون عَقد، بزيادة 72.0% سنويًا؛ وهو ما يمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 5.2%، بزيادة 41.3% سنويًا.
- في الأسهُم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™ حجم تداوُل قياسيًا بلغ 49.9 مليار سهم في 2024، بزيادة 6.2% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 1.6%، بانخفاض 4.4% سنويًا، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر 3.8 مليار سهم، بانخفاض 12.8% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 1.2%، بانخفاض 30% سنويًا.
- في العقود الآجلة الأمريكية، قامت MIAX Futures، وهي سوق عقود مُخصصة (DCM)، ومُنظمة مقاصة مُشتقات (DCO)، بتحقيق حجم تداوُل قياسيًا بلغ 3.2 مليون عَقد في 2024، بزيادة 10.2% على أساس سنوي YoY، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى 197,513 عَقد، بزيادة قدرها 44.5% مقارنة بالعام السابق.
تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداوُل، وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group، ومجموعة MIAX Futures.
|
حجم تداوُل عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة، الخاصة بمجموعة
MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي
|
مُقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة
-
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
24 نوفمبر
|
% صرف
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
أيام التداوُل
|
21
|
20
|
20
|
252
|
250
|
مجال عقود خيارات الأسهُم الأمريكية
|
1,011,972,009
|
831,449,638
|
21.7 %
|
1,010,941,318
|
0.1 %
|
11,178,827,232
|
10,092,147,417
|
10.8 %
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
165,584,587
|
128,287,450
|
29.1 %
|
163,035,002
|
1.6 %
|
1,690,222,589
|
1,587,012,460
|
6.5 %
|
MIAX Options
|
63,396,610
|
51,400,676
|
23.3 %
|
60,797,990
|
4.3 %
|
691,609,824
|
634,026,200
|
9.1 %
|
MIAX Pearl
|
31,298,746
|
46,372,764
|
-32.5 %
|
32,006,908
|
-2.2 %
|
468,016,859
|
647,128,959
|
-27.7 %
|
MIAX Emerald
|
52,472,586
|
30,514,010
|
72.0 %
|
51,730,078
|
1.4 %
|
465,577,123
|
305,857,301
|
52.2 %
|
MIAX Sapphire(1)
|
18,416,645
|
0. -0%
|
-
|
18,500,026
|
-0.5 %
|
65,018,783
|
-
|
-
|
متوسط حجم التداوُل اليومي ADV لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
24 نوفمبر
|
% صرف
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
مجال عقود خيارات الأسهُم الأمريكية
|
48,189,143
|
41,572,482
|
15.9 %
|
50,547,066
|
-4.7 %
|
44,360,426
|
40,368,590
|
9.9 %
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
7,884,980
|
6,414,373
|
22.9 %
|
8,151,750
|
-3.3 %
|
6,707,232
|
6,348,050
|
5.7 %
|
MIAX Options
|
3,018,886
|
2,570,034
|
17.5 %
|
3,039,900
|
-0.7 %
|
2,744,483
|
2,536,105
|
8.2 %
|
MIAX Pearl
|
1,490,416
|
2,318,638
|
-35.7 %
|
1,600,345
|
-6.9 %
|
1,857,210
|
2,588,516
|
-28.3 %
|
MIAX Emerald
|
2,498,695
|
1,525,701
|
63.8 %
|
2,586,504
|
-3.4 %
|
1,847,528
|
1,223,429
|
51.0 %
|
MIAX Sapphire(1)
|
876,983
|
-
|
-
|
925,001
|
-5.2 %
|
258,011
|
-
|
-
|
الحصة السوقية لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة
لمجموعة MIAX Exchange Group، الشهر الحالي
|
مُقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
الحصة السوقية لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة
-
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
24 نوفمبر
|
% صرف
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
مجموعة MIAX Exchange Group
|
16.36 %
|
15.43 %
|
6.0 %
|
16.13 %
|
1.5 %
|
15.12 %
|
15.73 %
|
-3.8 %
|
MIAX Options
|
6.26 %
|
6.18 %
|
1.3 %
|
6.01 %
|
4.2 %
|
6.19 %
|
6.28 %
|
-1.5 %
|
MIAX Pearl
|
3.09 %
|
5.58 %
|
-44.5 %
|
3.17 %
|
-2.3 %
|
4.19 %
|
6.41 %
|
-34.7 %
|
MIAX Emerald
|
5.19 %
|
3.67 %
|
41.3 %
|
5.12 %
|
1.3 %
|
4.16 %
|
3.03 %
|
37.4 %
|
MIAX Sapphire(1)
|
1.82 %
|
-
|
-
|
1.83 %
|
-0.6 %
|
0.58 %
|
-
|
-
|
(1)
|
بدأت MIAX Sapphire التداوُل في 12 أغسطس 2024، حيث أَدرجت فئة واحدة في الأسبوع الأول، وفئات إضافية على مراحل متعددة وِفق جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024.
|
حجم تداوُل الأسهُم
لـ MIAX Pearl Equities، في الشهر الحالي
|
مُقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
حصة Equities (بالملايين)
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
24 نوفمبر
|
% صرف
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
أيام التداوُل
|
21
|
20
|
20
|
252
|
250
|
صناعة الأسهُم الأمريكية
|
308,866
|
247,729
|
24.7 %
|
292,020
|
5.8 %
|
3,064,080
|
2,758,344
|
11.1 %
|
حجم تداوُل MIAX Pearl
|
3,827
|
4,387
|
-12.8 %
|
3,767
|
1.6 %
|
49,865
|
46,935
|
6.2 %
|
متوسط حجم التداوُل اليومي لـ MIAX Pearl
|
182
|
219
|
-16.9 %
|
188
|
-3.3 %
|
198
|
188
|
5.4 %
|
الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl
|
1.24 %
|
1.77 %
|
-30.0 %
|
1.29 %
|
-4.0 %
|
1.63 %
|
1.70 %
|
-4.4 %
|
حجم تداوُل العقود الآجلة والخيارات لـ MIAX
Futures، للشهر الحالي
|
مُقارنة من بداية السنة حتى الآن
|
العقود الآجلة والخيارات
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
24 نوفمبر
|
% صرف
|
24 ديسمبر
|
23 ديسمبر
|
% صرف
|
أيام التداوُل
|
21
|
20
|
20
|
252
|
250
|
حجم تداوُل MIAX Futures
|
197,513
|
136,652
|
44.5 %
|
342,348
|
-42.3 %
|
3,188,735
|
2,894,831
|
10.2 %
|
متوسط حجم التداوُل اليومي لـ MIAX Futures
|
9,405
|
6,833
|
37.7 %
|
17,117
|
-45.1 %
|
12,654
|
11,579
|
9.3 %
|
عقود الخيارات المفتوحة لـ MIAX Futures
|
96,634
|
63,238
|
52.8 %
|
82,183
|
17.6 %
نُبذة عن شركة MIAX
شركة Miami International Holdings، هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكلٍ من شركة Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire المحدودة (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX FuturesTM)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).
MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداوُل الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهُم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداوُل MIAX لتلبية مُتطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداوُل الخيارات في الولايات المتحدة، وتتميز بالإنتاجية، وزمن الوصول، والموثوقية، وحتمية الترتيب السلكي.
MIAX Futures هي بورصة مُسجلة لدى لجنة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم التداوُل في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة (DCM)، ومؤسسة مقاصة المشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.
MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، ومُسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة لمشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).
BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل، ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال؛ مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.
Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المُعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).
تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا، كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.
لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.
لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures.
لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.
لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.
لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.
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للتواصُل الإعلامي:
Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات
[email protected](609) 955-2091
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