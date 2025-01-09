شركة Miami International Holdings تُعلن عن نتائج التداوُل لشهر ديسمبر ونتائج السنة المالية 2024، ومجموعة MIAX Exchange Group تُحقق أرقامًا قياسيةً مُتعددة في حجم التداوُل وحصة السوق في أسواق الخيارات والأسهُم

ميامي وبرنستون، نيو جيرسي، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، التي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول مُتعددة، اليوم عن نتائج التداوُل لشهر ديسمبر ونتائج السنة المالية 2024، لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية؛ MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX SapphireTM (التي يُشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange Group)، وMIAX FuturesTM.

أبرز أحداث حجم التداوُل والحصة السوقية لشهر ديسمبر 2024 والسنة المالية 2024

بلغ إجمالي حجم عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا وصل إلى 1.7 مليار عَقد في 2024، بزيادة 6.5% على أساس سنوي، وبحصة سوقية سنوية بلغت 15.1%، بانخفاض 3.8% على أساس سنوي YoY ، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر رقمًا قياسيًا وصل إلى 165.6 مليون عَقد، بزيادة 29.1% على أساس سنوي، بحصة سوقية شهرية بلغت 16.4%، بزيادة 6% على أساس سنوي.

وصل حجم تداوُل MIAX Sapphire إلى 65 مليون عَقد في 2024، بعد إطلاقها في 12 أغسطس 2024، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى 18.4 مليون عَقد، مع وصول الحصة السوقية في ديسمبر إلى 1.8%.

حققت MIAX Options حجم تداوُل قياسيًا بلغ 691.6 مليون عَقد في 2024، بزيادة 9.1% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية سنوية تبلغ 6.2%، بانخفاض 1.5% سنويًا، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر 63.4 مليون عَقد، بزيادة 23.3% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 6.3%، بزيادة 1.3% سنويًا.

وصل حجم تداوُل MIAX Pearl Options إلى 468.0 مليون عَقد في 2024، بانخفاض 27.7% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 4.2%، بانخفاض 34.7% سنويًا، وبلغ إجمالي حجم التداوُل في ديسمبر 31.3 مليون عَقد، بانخفاض 32.5% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 3.1%، بانخفاض 44.5% سنويًا.

حققت MIAX Emerald حجم تداوُل قياسيًا بلغ 465.6 مليون عَقد في 2024، بزيادة 52.2% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية قياسية تبلغ 4.2%، بزيادة 37.4% سنويًا، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى رقم قياسي بلغ 52.5 مليون عَقد، بزيادة 72.0% سنويًا؛ وهو ما يمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 5.2%، بزيادة 41.3% سنويًا.

في الأسهُم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™ حجم تداوُل قياسيًا بلغ 49.9 مليار سهم في 2024، بزيادة 6.2% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 1.6%، بانخفاض 4.4% سنويًا، وبلغ حجم التداوُل في ديسمبر 3.8 مليار سهم، بانخفاض 12.8% سنويًا؛ وهو ما يُمثل حصة سوقية تبلغ 1.2%، بانخفاض 30% سنويًا.

في العقود الآجلة الأمريكية، قامت MIAX Futures ، وهي سوق عقود مُخصصة ( DCM )، ومُنظمة مقاصة مُشتقات ( DCO )، بتحقيق حجم تداوُل قياسيًا بلغ 3.2 مليون عَقد في 2024، بزيادة 10.2% على أساس سنوي YoY ، ووصل حجم التداوُل في ديسمبر إلى 197,513 عَقد، بزيادة قدرها 44.5% مقارنة بالعام السابق.

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداوُل، وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group، ومجموعة MIAX Futures.



حجم تداوُل عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة، الخاصة بمجموعة MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مُقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة - 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف 24 نوفمبر % صرف 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف أيام التداوُل 21 20

20

252 250

مجال عقود خيارات الأسهُم الأمريكية 1,011,972,009 831,449,638 21.7 % 1,010,941,318 0.1 % 11,178,827,232 10,092,147,417 10.8 % مجموعة MIAX Exchange Group 165,584,587 128,287,450 29.1 % 163,035,002 1.6 % 1,690,222,589 1,587,012,460 6.5 % MIAX Options 63,396,610 51,400,676 23.3 % 60,797,990 4.3 % 691,609,824 634,026,200 9.1 % MIAX Pearl 31,298,746 46,372,764 -32.5 % 32,006,908 -2.2 % 468,016,859 647,128,959 -27.7 % MIAX Emerald 52,472,586 30,514,010 72.0 % 51,730,078 1.4 % 465,577,123 305,857,301 52.2 % MIAX Sapphire(1) 18,416,645 0. -0% - 18,500,026 -0.5 % 65,018,783 - - متوسط حجم التداوُل اليومي ADV لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف 24 نوفمبر % صرف 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف مجال عقود خيارات الأسهُم الأمريكية 48,189,143 41,572,482 15.9 % 50,547,066 -4.7 % 44,360,426 40,368,590 9.9 % مجموعة MIAX Exchange Group 7,884,980 6,414,373 22.9 % 8,151,750 -3.3 % 6,707,232 6,348,050 5.7 % MIAX Options 3,018,886 2,570,034 17.5 % 3,039,900 -0.7 % 2,744,483 2,536,105 8.2 % MIAX Pearl 1,490,416 2,318,638 -35.7 % 1,600,345 -6.9 % 1,857,210 2,588,516 -28.3 % MIAX Emerald 2,498,695 1,525,701 63.8 % 2,586,504 -3.4 % 1,847,528 1,223,429 51.0 % MIAX Sapphire(1) 876,983 - - 925,001 -5.2 % 258,011 - -

الحصة السوقية لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة لمجموعة MIAX Exchange Group، الشهر الحالي مُقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية لعقود الخيارات المُدرجة في قوائم متعددة - 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف 24 نوفمبر % صرف 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف مجموعة MIAX Exchange Group 16.36 % 15.43 % 6.0 % 16.13 % 1.5 % 15.12 % 15.73 % -3.8 % MIAX Options 6.26 % 6.18 % 1.3 % 6.01 % 4.2 % 6.19 % 6.28 % -1.5 % MIAX Pearl 3.09 % 5.58 % -44.5 % 3.17 % -2.3 % 4.19 % 6.41 % -34.7 % MIAX Emerald 5.19 % 3.67 % 41.3 % 5.12 % 1.3 % 4.16 % 3.03 % 37.4 % MIAX Sapphire(1) 1.82 % - - 1.83 % -0.6 % 0.58 % - - (1) بدأت MIAX Sapphire التداوُل في 12 أغسطس 2024، حيث أَدرجت فئة واحدة في الأسبوع الأول، وفئات إضافية على مراحل متعددة وِفق جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024.



حجم تداوُل الأسهُم لـ MIAX Pearl Equities، في الشهر الحالي مُقارنة من بداية السنة حتى الآن حصة Equities (بالملايين) 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف 24 نوفمبر % صرف 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف أيام التداوُل 21 20

20

252 250

صناعة الأسهُم الأمريكية 308,866 247,729 24.7 % 292,020 5.8 % 3,064,080 2,758,344 11.1 % حجم تداوُل MIAX Pearl 3,827 4,387 -12.8 % 3,767 1.6 % 49,865 46,935 6.2 % متوسط حجم التداوُل اليومي لـ MIAX Pearl 182 219 -16.9 % 188 -3.3 % 198 188 5.4 % الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl 1.24 % 1.77 % -30.0 % 1.29 % -4.0 % 1.63 % 1.70 % -4.4 %



حجم تداوُل العقود الآجلة والخيارات لـ MIAX Futures، للشهر الحالي مُقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة والخيارات 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف 24 نوفمبر % صرف 24 ديسمبر 23 ديسمبر % صرف أيام التداوُل 21 20

20

252 250

حجم تداوُل MIAX Futures 197,513 136,652 44.5 % 342,348 -42.3 % 3,188,735 2,894,831 10.2 % متوسط حجم التداوُل اليومي لـ MIAX Futures 9,405 6,833 37.7 % 17,117 -45.1 % 12,654 11,579 9.3 % عقود الخيارات المفتوحة لـ MIAX Futures 96,634 63,238 52.8 % 82,183 17.6 %



نُبذة عن شركة MIAX

شركة Miami International Holdings، هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكلٍ من شركة Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire المحدودة (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX FuturesTM)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداوُل الخيارات في جميع البورصات الأربع، بالإضافة إلى الأسهُم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداوُل MIAX لتلبية مُتطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداوُل الخيارات في الولايات المتحدة، وتتميز بالإنتاجية، وزمن الوصول، والموثوقية، وحتمية الترتيب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مُسجلة لدى لجنة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم التداوُل في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة (DCM)، ومؤسسة مقاصة المشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، تُقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC)، ومُسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة لمشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل، ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، تأسست عام 1971. تتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال؛ مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المُعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداوُل السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا، كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com/miax-futures .

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء المسؤولية ومُذَكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التَّطَلعيَّة

يجب ألا يُشَكل البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings المحدودة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، المشار إليها فيسما يلي بِـ "الشركة") ولا يُشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة، أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مُخَطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة"، ويُعَدّ هذا تحذيرًا من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (بما في ذلك الشعارات، والأيقونات) المشار إليها من قِبَل الشركة مملوكة لأصحابها المَعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك بشكل خاص، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالغير لا يشير إلى وجود أي علاقة، أو رعاية، أو تصديق بين مالكي هذه العلامات التجارية، والشركة. كما أن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الطرف الثالث، وتُعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًّا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصُل الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

[email protected](609) 955-2091

