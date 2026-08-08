شركة Miami International Holdings تعلن نتائج الربع الثاني لعام 2026

صدر عنMIAX
08 أغسطس, 2026, 02:33 AST
- إيرادات صافية قياسية في الربع الثاني بلغت 141 مليون دولار أمريكي (بارتفاع 35% على أساس سنوي)
- ربحية السهم المخففة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الربع الثاني بلغت 0.40 دولار أمريكي، بينما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.48 دولار أمريكي
- الأرباح المعدَّلة قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) في الربع الثاني بلغت 77 مليون دولار أمريكي (بارتفاع 57% على أساس سنوي)، مع هامش EBITDA معدلة بلغ 54% (بزيادة تجاوزت 700 نقطة أساس على أساس سنوي)
- تحديث التوجيهات الخاصة بالمصروفات للعام المالي 2026
برينستون، نيوجيرسي، وميامي, 8 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings, Inc. (ويشار إليها بـ MIAX أو MIH) (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX)، وهي شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في إنشاء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات متعددة من الأصول، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.
حققت MIAX أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مسجلةً مستويات قياسية في الإيرادات الصافية وEBITDA المعدلة والأرباح المعدلة. ارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 141.1 مليون دولار أمريكي، فيما زادت EBITDA المعدلة بنسبة 57% لتبلغ 76.8 مليون دولار أمريكي، واتسع هامش EBITDA المعدلة بأكثر من 700 نقطة أساس ليصل إلى 54%. كما بلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 0.48 دولار أمريكي. استفاد نشاط الشركة في تداول عقود الخيارات من ارتفاع تقلبات الأسواق خلال الربع، مما أدى إلى زيادة متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 11.0 مليون عقد.
وقال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "حققنا ربعًا قياسيًا آخر، حيث نمت الإيرادات الصافية بنسبة 35% على أساس سنوي، ونجحنا في التعامل مع بيئة سوق متغيرة، وهو ما يعكس قدرتنا على التنفيذ المتسق واستمرار قوة الطلب من العملاء". "لا يزال نشاطنا في عقود الخيارات قويًا، وقد أسهمت الرافعة التشغيلية لنموذج أعمالنا في تحقيق هوامش قياسية، كما أصبحت مجموعة عقود بلومبرغ® الآجلة للمؤشرات قيد التشغيل الآن".
وأضاف السيد Gallagher: "نواصل الالتزام بالانضباط في تخصيص رأس المال وتنفيذ إستراتيجيتنا، كما نواصل الاستثمار في مجموعة من المنتجات الجديدة التي نتوقع أن تسهم بصورة ملموسة في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".
أبرز نتائج الربع الثاني من عام 2026
جميع الأرقام مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- ارتفعت الإيرادات الصافية، المُعرَّفة بأنها الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، بنسبة 35%، أو ما يعادل 36.5 مليون دولار أمريكي، لتسجل مستوىً قياسيًا بلغ 141.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 104.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لنشاط تداول عقود الخيارات، بما في ذلك زيادة أحجام التداول على مستوى القطاع وارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالمعاملات.
- بلغت النفقات التشغيلية الإجمالية 113.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 77.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. يرجع هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى رسوم تسوية دعوى قضائية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في زيادة عدد الموظفين والتكنولوجيا لدعم مبادرات النمو، فضلاً عن زيادة الإنفاق التسويقي. قد قابَل ذلك جزئيًا انخفاض التكاليف التنظيمية، وتراجع مصروفات التعويض القائم على الأسهم، وانخفاض التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تكبدتها الشركة في عام 2025.
- بلغ الدخل التشغيلي 27.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 27.3 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
- حققت الشركة منفعة ضريبية بقيمة 15.4 مليون دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل رئيسي بمنفعة ضريبية استثنائية قدرها 22.4 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالتعويض القائم على الأسهم.
- بلغ صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) 44.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 23.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
- وارتفعت الأرباح المعدلة بنسبة 41% لتصل إلى 53.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 37.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- ارتفعت EBITDA المعدلة بنسبة 57% لتبلغ 76.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 49.1 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو القوي في الإيرادات الصافية.
- ارتفع هامش EBITDA المعدلة إلى 54% مقارنة بـ 47% في الفترة نفسها من العام السابق.
تحديثات الأعمال للربع الثاني من عام 2026
- وصل متوسط حجم التداول اليومي في بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX إلى 11.0 مليون عقد خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة على أساس سنوي (YoY) بلغت 25.3%.
- كما حققت بورصات الخيارات التابعة لـ MIAX حصة سوقية بلغت 16.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 16.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- نجحت الشركة خلال الربع في إطلاق عقود Tini™ B100 Index Futures وTini B500 Index Futures وB500 Index Futures.
|
ملخص مختار للنتائج المالية المُوجزة المُوحّدة غير المُدققة
(بآلاف الدولارات، باستثناء مبالغ السهم الواحد والنِّسَب المئوية)
|
النتائج الموحدة للربع الثاني
|
الربع الثاني من 2026
30 يونيو 2026
|
الربع الثاني من 2025
30 يونيو 2025
|
التغيير
|
إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات ("صافي الإيرادات")
|
141,113 دولار أمريكي
|
104,662 دولار أمريكي
|
35 %
|
الدخل التشغيلي
|
27,797 دولار أمريكي
|
27,291 دولار أمريكي
|
2 %
|
صافي الدخل العائد لمساهمي MIH
|
44,208 دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
88 %
|
ربحية السهم المُخفَّفة
|
0.40 دولار أمريكي
|
0.30 دولار أمريكي
|
33 %
|
الأرباح المُعدَّلة*
|
53,272 دولار أمريكي
|
37,760 دولار أمريكي
|
41 %
|
ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة*
|
0.48 دولار أمريكي
|
0.48 دولار أمريكي
|
— %
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
32,350 دولار أمريكي
|
35,077 دولار أمريكي
|
(8) %
|
EBITDA المُعدَّلة*
|
76,778 دولار أمريكي
|
49,059 دولار أمريكي
|
57 %
|
نسبة هامش EBITDA المُعدَّلة*
|
54 %
|
47 %
|
16 %
|
*تسوية النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مُدرجة في الجداول أدناه. انظر "المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)" أدناه.
|
نتائج القطاعات
(بآلاف الدولارات)
|
الإيرادات الصافية حسب قطاع الأعمال
|
الربع الثاني من 2026
30 يونيو 2026
|
الربع الثاني من 2025
30 يونيو 2025
|
التغيير
|
عقود الخيارات
|
124,394 دولار أمريكي
|
92,765 دولار أمريكي
|
34 %
|
الأسهم
|
5,542
|
4,363
|
27 %
|
العقود الآجلة
|
5,094
|
4,990
|
2 %
|
العقود الدولية
|
5,744
|
2,291
|
151 %
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
339
|
253
|
34 %
|
الإجمالي
|
141,113 دولار أمريكي
|
104,662 دولار أمريكي
|
35 %
عقود الخيارات
- نمت الإيرادات الصافية بنسبة 34% لتصل إلى 124.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 92.8 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء النمو بشكل أساسي نتيجة ارتفاع صافي رسوم المعاملات المرتبطة بزيادة حجم التداول على مستوى القطاعات، وزيادة الإيراد لكل عقد (RPC). وجاء ارتفاع الرسوم غير المرتبطة بالمعاملات بشكل رئيسي نتيجة زيادة اتصالات الأعضاء، ورفع الرسوم لعام 2026، وانتهاء بعض الإعفاءات المرتبطة بـ MIAX Sapphire، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة لبيانات السوق.
- ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10% ليصل إلى 64.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.2 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. يُعزى هذا النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات الصافية، وهو ما قابله جزئيًا تسجيل رسوم تسوية دعوى قضائية بقيمة 22.5 مليون دولار أمريكي.
- نمت EBITDA المعدّلة بنسبة 44% لتصل إلى 96.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 67.0 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق.
الأسهم
- نمت الإيرادات الصافية بنسبة 27% لتصل إلى 5.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى ارتفاع رسوم المعاملات الصافية نتيجة تحسن التسعير.
- وبلغت الخسارة التشغيلية 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 3.1 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات.
- كما بلغت EBITDA المعدّلة (0.5) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (0.9) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
العقود الآجلة
- بلغت الإيرادات الصافية 5.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.0 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. ظل صافي رسوم المعاملات دون تغيير يُذكر، إذ عوّضت الزيادة في إيرادات العقود الآجلة الزراعية الانخفاض في إيرادات العقود الآجلة المالية.
- بلغت الخسارة التشغيلية 12.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 12.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.
- كما بلغت EBITDA المعدّلة (9.5) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (9.0) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
العقود الدولية
- وبلغ صافي الإيرادات 5.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.3 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. يُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى الإيرادات المتولدة من The International Stock Exchange Group Limited (TISE)، التي استحوذت عليها الشركة في يونيو 2025.
- فيما بلغ الدخل التشغيلي 1.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تأثير الاستحواذ على TISE.
- كما بلغت EBITDA المعدّلة نحو 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (0.6) مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
رأس المال والسيولة
- وحتى 30 يونيو 2026، بلغت السيولة النقدية وما يعادلها لدى MIAX نحو 660.5 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الديون 1.5 مليون دولار أمريكي.
توجيهات عام 2026 بالكامل
تقوم الشركة بتحديث توجيهاتها الخاصة بالمصروفات للعام المالي 2026، وتتوقع الآن ما يلي:
- المصروفات التشغيلية المعدلة، التي تستبعد مصروفات التعويض القائم على الأسهم، والاستهلاك والإطفاء، ومصروفات التقاضي، من المتوقع أن تتراوح بين 260 مليون دولار أمريكي و270 مليون دولار أمريكي، انخفاضًا من التوجيهات السابقة التي كانت تتراوح بين 265 مليون دولار أمريكي و275 مليون دولار أمريكي.
- مصروفات التعويض القائم على الأسهم من المتوقع أن تتراوح بين 29 مليون دولار أمريكي و32 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من التوجيهات السابقة التي كانت تتراوح بين 27 مليون دولار أمريكي و30 مليون دولار أمريكي.
- النفقات الرأسمالية، بما في ذلك رسملة تكاليف البرمجيات المطورة داخليًا، من المتوقع أن تتراوح بين 40 مليون دولار أمريكي و45 مليون دولار أمريكي، دون تغيير عن التوجيهات السابقة.
- مصروفات الاستهلاك والإطفاء من المتوقع أن تتراوح بين 35 مليون دولار أمريكي و39 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من التوجيهات السابقة التي كانت تتراوح بين 33 مليون دولار أمريكي و38 مليون دولار أمريكي.
- معدل الضريبة الفعلي المعدل بعد إلغاء مخصص التقييم، من المتوقع أن يتراوح بين 27% و29%، دون تغيير عن التوجيهات السابقة.
البث عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي
كما ستستضيف MIAX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت ومكالمة جماعية لاستعراض نتائجها المالية للربع الثاني اليوم، 5 أغسطس 2026، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمكن للمشاركين الوصول إلى المكالمة عبر الرقم 5200-652-866 (الرقم الدولي 6060-317-412) أو الوصول إلى البث عبر الإنترنت في قسم علاقات المستثمرين على موقع MIAX الإلكتروني ir.miaxglobal.com. وسيتم أرشفة تسجيل البث والعرض التقديمي المقابل ضمن قسم الأحداث والعروض التقديمية على الرابط أعلاه بعد انتهاء الحدث.
المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
تُعرَّف الأرباح المعدلة (Adjusted Earnings)، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)، بأنها صافي الدخل العائد إلى شركة MIH بعد إجراء تعديلات تشمل: التعويض القائم على الأسهم، وأرباح/خسائر الاستثمارات، وتكاليف وتسويات التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة لأوامر شراء الأسهم القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، والمكاسب الناتجة عن بيع نشاط تجاري، والخسائر غير المحققة في الأصول المشتقة والأصول الرقمية، والخسائر المتعلقة بالأصول غير الملموسة، ورسوم انخفاض القيمة، والتعديلات الضريبية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP).
تُعرَّف EBITDA المعدلة، وهي أيضًا مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)، بأنها صافي الدخل العائد إلى شركة MIH بعد إجراء تعديلات تشمل: مصروفات الفوائد وإطفاء خصم الديون، وإيرادات الفوائد، ومخصص ضريبة الدخل، والاستهلاك والإطفاء، والتعويض القائم على الأسهم، وأرباح/خسائر الاستثمارات، وتكاليف وتسويات التقاضي، والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ، والتغير في القيمة العادلة لأوامر شراء الأسهم القابلة للاسترداد الصادرة مع الديون، والتغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاسترداد، والمكاسب الناتجة عن بيع نشاط تجاري، والخسائر غير المحققة في الأصول المشتقة والأصول الرقمية، والخسائر المتعلقة بالأصول غير الملموسة، ورسوم انخفاض القيمة.
هامش EBITDA المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، يُعرف بأنه EBITDA المعدَّلة مقسومة على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.
تُعرَّف ربحية السهم المخففة المعدلة (Adjusted Diluted EPS)، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP)، بأنها الأرباح المعدلة مقسومة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة على أساس مخفف المستخدم في احتساب ربحية السهم المخففة المعدلة (والذي يشمل أثر الأوراق المالية المضادة للتخفيف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)).
يتم تقديم بعض مكونات التوجيهات الواردة في هذا العرض بشأن أدائنا المالي للعام 2026 بالكامل على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (Non-GAAP) فقط، من دون تقديم التوجيه الأكثر قابلية للمقارنة على أساس مبادئ GAAP أو تسوية كمية للتوجيه المقدم على أساس مبادئ GAAP. وتُعرض المعلومات بهذه الطريقة لأن إعداد هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP وإعداد هذه التسوية يتعذر إنجازهما دون بذل جهود غير معقولة. ولا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات اللازمة لتقديم هذا التوجيه على أساس مبادئ GAAP أو لإعداد هذه التسوية، بما في ذلك البنود غير المتكررة التي لا تعكس العمليات المستمرة للشركة. ولا تعتقد الشركة أن هذه المعلومات يُرجح أن تكون جوهرية لتقييم عمليات الشركة المستمرة.
للاطلاع على تسوية نتائجنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (Non-GAAP) مع نتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP)، يُرجى مراجعة الجداول أدناه.
نبذة عن MIAX
شركة Miami International Holdings, Inc. (مؤشر بورصة نيويورك: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات عقود الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: ®MIAX Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و®MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية"، و"البورصة الدولية للأوراق المالية" (TISE). تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة مالية مسجلة ومرخصة لدى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، تقدم خدمات كاملة في مجال تداول العقود الآجلة، وذلك بهدف تسهيل معاملات العقود الآجلة للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة www.miaxglobal.com.
إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مخطط"، و"سوف" أو "ينبغي"، و"يتوقع" أو "تتوقع"، و"في نهاية المطاف" أو "مُقدَّر/متوقع". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة MIAX لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.
للتواصل:
للمستثمرون
John T. Williams
[email protected]
لوسائل الإعلام
Andy Nybo
[email protected]
|
شركة Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها
|
ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،
|
ستة أشهر انتهت في 30 يونيو،
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
331,884 دولار أمريكي
|
286,139 دولار أمريكي
|
647,294 دولار أمريكي
|
575,443 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
34,941
|
26,106
|
68,298
|
50,189
|
رسوم بيانات السوق
|
12,206
|
10,253
|
25,161
|
19,895
|
الإيرادات الأخرى
|
8,598
|
5,286
|
16,566
|
9,334
|
إجمالي الإيرادات
|
387,629
|
327,784
|
757,319
|
654,861
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
206,633
|
195,651
|
430,159
|
389,697
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
15,360
|
14,481
|
31,637
|
30,935
|
رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية
|
22,976
|
11,815
|
22,976
|
35,225
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات
|
1,547
|
1,175
|
2,841
|
2,458
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
246,516
|
223,122
|
487,613
|
458,315
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
141,113
|
104,662
|
269,706
|
196,546
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
40,966
|
40,210
|
85,356
|
77,981
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
10,202
|
8,851
|
19,685
|
16,399
|
الإهلاك والإطفاء
|
8,778
|
6,938
|
16,866
|
13,108
|
تكاليف الإشغال
|
2,977
|
3,002
|
6,220
|
5,450
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
11,448
|
10,095
|
22,855
|
19,352
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
3,176
|
555
|
4,160
|
1,318
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ
|
—
|
2,247
|
—
|
2,901
|
تسوية التقاضي
|
30,000
|
—
|
30,000
|
—
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
5,769
|
5,473
|
10,799
|
10,453
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
113,316
|
77,371
|
195,941
|
146,962
|
الدخل التشغيلي
|
27,797
|
27,291
|
73,765
|
49,584
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع
|
—
|
(1,688)
|
—
|
(1,891)
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون
|
—
|
(1,486)
|
—
|
(917)
|
دخل الفائدة
|
5,254
|
1,418
|
9,640
|
2,713
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
(44)
|
(4,902)
|
(89)
|
(9,332)
|
الخسارة من بيع أصل غير ملموس
|
—
|
(2,054)
|
—
|
(2,054)
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية
|
(337)
|
(4,605)
|
(2,878)
|
(47,018)
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية
|
23
|
—
|
50,570
|
—
|
بنود أخرى، الصافي
|
(3,911)
|
10,681
|
(2,179)
|
12,360
|
الدخل قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
28,782
|
24,655
|
128,829
|
3,445
|
إيراد (مصروف) ضريبة الدخل
|
15,426
|
(1,128)
|
85,603
|
(1,338)
|
صافي الدخل العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
44,208 دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
214,432 دولار أمريكي
|
2,107 دولار أمريكي
|
المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة والمُستحقة
|
الأسهم الأساسية
|
95,305,096
|
64,942,755
|
93,559,319
|
64,249,928
|
الأسهم المُخففة
|
110,713,513
|
78,458,195
|
109,943,953
|
77,952,959
|
صافي الدخل لكل سهم منسوب للأسهم العادية
|
الأسهم الأساسية
|
0.46 دولار أمريكي
|
0.36 دولار أمريكي
|
2.29 دولار أمريكي
|
0.03 دولار أمريكي
|
الأسهم المُخففة
|
0.40 دولار أمريكي
|
0.30 دولار أمريكي
|
1.95 دولار أمريكي
|
0.03 دولار أمريكي
|
شركة Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها
|
30 يونيو 2026
|
31 ديسمبر 2025
|
الأصول
|
الأصول الجارية:
|
النقد وما يعادله
|
660,462 دولار أمريكي
|
433,648 دولار أمريكي
|
النقد والأوراق المالية المعزولة بموجب الأنظمة الفدرالية وغيرها من اللوائح
|
26,894
|
27,618
|
الذمم المدينة، الصافي
|
119,864
|
98,107
|
النقد المُقيّد
|
13,654
|
6,005
|
سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة
|
103,279
|
70,078
|
الذمم المدينة من وسطاء الأوراق المالية، وتجار عمولات العقود الآجلة، ومنظمات المقاصة
|
138,329
|
133,533
|
الجزء المتداول من الأصول المشتقة
|
3,819
|
6,017
|
الأصول الجارية الأخرى
|
36,248
|
39,232
|
الأصول المحتفظ بها للبيع
|
—
|
40,976
|
إجمالي الأصول الجارية
|
1,102,549
|
855,214
|
الاستثمارات
|
28,850
|
19,180
|
الأصول الثابتة، الصافي
|
64,149
|
46,854
|
البرمجيات المُطورة داخليًا، الصافي
|
36,401
|
36,333
|
الشهرة
|
61,942
|
62,211
|
الأصول غير الملموسة الأخرى، الصافي
|
169,019
|
170,774
|
صافي الأصول الضريبية المؤجلة
|
74,404
|
—
|
الأصول المشتقة، صافي الجزء غير المتداول
|
—
|
5,114
|
أصول أخرى، الصافي
|
63,073
|
63,745
|
إجمالي الأصول
|
1,600,387 دولار أمريكي
|
1,259,425 دولار أمريكي
|
الالتزامات وأسهم المساهمين
|
الالتزامات الجارية:
|
الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى
|
135,917 دولار أمريكي
|
69,780 دولار أمريكي
|
التعويضات المتراكمة المستحقة
|
27,115
|
39,412
|
الجزء المُتداول من الديون طويلة الأجل
|
1,514
|
1,508
|
إيرادات المعاملات المؤجلة
|
9,207
|
9,572
|
سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة
|
102,779
|
69,578
|
ذمم دائنة للعملاء
|
140,923
|
144,641
|
الذمم الدائنة لمنظمات المقاصة
|
5,716
|
11
|
الالتزامات المحتفظ بها للبيع
|
—
|
2,758
|
مجموع الالتزامات الجارية
|
423,171
|
337,260
|
ضرائب الدخل المؤجلة
|
10,863
|
22,386
|
الالتزامات غير الجارية الأخرى
|
16,052
|
18,762
|
إجمالي الالتزامات
|
450,086
|
378,408
|
الالتزامات والارتباطات المحتملة
|
—
|
—
|
حقوق المساهمين:
|
الأسهم العادية – بحقوق تصويت وبدون حقوق تصويت، بقيمة اسمية قدرها 0.001 دولار أمريكي للسهم (عدد الأسهم المصرح بإصدارها 600,000,000 سهم، منها 400,000,000 سهم بحقوق تصويت و200,000,000 سهم بدون حقوق تصويت)؛ بلغ عدد الأسهم المُصدرة 99,213,601 سهمًا وعدد الأسهم القائمة 98,610,560 سهمًا في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ85,890,086 سهمًا مُصدرًا و85,536,287 سهمًا قائمًا في 31 ديسمبر 2025
|
99
|
86
|
الأسهم العادية في الخزينة، بالتكلفة، عدد 603,041 سهم في 30 يونيو 2026 و353,799 سهم في 31 ديسمبر 2025
|
(18,296)
|
(8,232)
|
رأس المال الإضافي المدفوع
|
1,588,634
|
1,522,143
|
العجز المتراكم
|
(417,907)
|
(632,339)
|
الخسائر التراكمية الأخرى الشاملة، الصافي
|
(2,229)
|
(641)
|
إجمالي حقوق المساهمين
|
1,150,301
|
881,017
|
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين
|
1,600,387 دولار أمريكي
|
1,259,425 دولار أمريكي
التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) وEBITDA وEBITDA المُعدَّلة
يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية إلى EBITDA وEBITDA المعدَّلة حسب كل قطاع (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
الإجمالي
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية
|
65,047 دولار أمريكي
|
(2,336) دولار أمريكي
|
(15,744) دولار أمريكي
|
879 دولار أمريكي
|
(3,638) دولار أمريكي
|
44,208 دولار أمريكي
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
44
|
44
|
دخل الفائدة
|
(114)
|
—
|
(151)
|
(186)
|
(4,803)
|
(5,254)
|
مصروف (إيراد) ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
64
|
(15,490)
|
(15,426)
|
الإهلاك والإطفاء
|
4,494
|
1,306
|
1,800
|
551
|
627
|
8,778
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
69,427
|
(1,030)
|
(14,095)
|
1,308
|
(23,260)
|
32,350
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
2,545
|
540
|
1,303
|
338
|
2,361
|
7,087
|
خسارة الاستثمار(2)
|
—
|
—
|
3,279
|
—
|
731
|
4,010
|
تكاليف التقاضي والتسوية(3)
|
24,763
|
—
|
—
|
—
|
8,254
|
33,017
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية(4)
|
—
|
—
|
—
|
337
|
—
|
337
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية(5)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(23)
|
(23)
|
الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
96,735 دولار أمريكي
|
(490) دولار أمريكي
|
(9,513) دولار أمريكي
|
1,983 دولار أمريكي
|
(11,937) دولار أمريكي
|
76,778
|
(1)
|
مصروفات التعويض القائم على الأسهم تمثل المصروفات المرتبطة بخيارات الأسهم البالغة 2.8 مليون دولار أمريكي، ومنح الأسهم المقيدة البالغة 2.4 مليون دولار أمريكي، ووحدات الأسهم المقيدة البالغة 1.8 مليون دولار أمريكي، وأوامر شراء الأسهم التي تقل قيمتها عن 0.1 مليون دولار أمريكي، والتي مُنحت للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2026 البالغ 7.1 مليون دولار أمريكي من 5.2 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.2 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و1.6 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى.
|
(2)
|
تمثل خسارة الاستثمار البالغة 4.0 ملايين دولار أمريكي خسارةً غير محققة في الأوراق المالية القابلة للتداول من فئة الأسهم.
|
(3)
|
ترتبط تكاليف التقاضي والتسوية بالدعوى القضائية المتعلقة بقضية ناسداك.
|
(4)
|
يعكس هذا البند إجمالي الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفقًا لأسعار السوق للأصول الرقمية المرتبطة برموز Pyth غير المقيدة، وللأصول المشتقة المرتبطة بـ125 مليون رمز Pyth التي لا تزال خاضعة لقيود الحجز لدى شبكة Pyth حتى 30 يونيو 2026.
|
(5)
|
يمثل هذا البند تسويةً على المكسب المحقق من بيع شركة MIAXdx في يناير 2026.
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
الإجمالي
|
صافي الدخل (أو الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية
|
59,529 دولار أمريكي
|
(3,105) دولار أمريكي
|
(12,023) دولار أمريكي
|
(7,928) دولار أمريكي
|
(12,946) دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
35
|
—
|
4,867
|
4,902
|
دخل الفائدة
|
(336)
|
—
|
(196)
|
(20)
|
(866)
|
(1,418)
|
مصروفات ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
77
|
1,051
|
1,128
|
الإهلاك والإطفاء
|
3,405
|
1,553
|
984
|
446
|
550
|
6,938
|
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
62,598
|
(1,552)
|
(11,200)
|
(7,425)
|
(7,344)
|
35,077
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
3,781
|
642
|
2,703
|
150
|
2,148
|
9,424
|
ربح الاستثمار(2)
|
—
|
—
|
(454)
|
—
|
(8,650)
|
(9,104)
|
تكاليف الدعاوى القضائية(3)
|
632
|
—
|
—
|
—
|
211
|
843
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(4)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,247
|
2,247
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(5)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,486
|
1,486
|
التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(6)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,688
|
1,688
|
خسارة في أصل غير ملموس(7)
|
—
|
—
|
—
|
2,054
|
—
|
2,054
|
خسائر انخفاض القيمة(8)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
739
|
739
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية(9)
|
—
|
—
|
—
|
4,605
|
—
|
4,605
|
الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)
|
67,011 دولار أمريكي
|
(910) دولار أمريكي
|
(8,951) دولار أمريكي
|
(616) دولار أمريكي
|
(7,475) دولار أمريكي
|
49,059 دولار أمريكي
|
(1)
|
تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 3.0 مليون دولار أمريكي، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي، والضمانات بقيمة 0.3 مليون دولار أمريكي التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2025 البالغ 9.4 مليون دولار أمريكي من 8.3 مليون دولار أمريكي للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.6 مليون دولار أمريكي لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.5 مليون دولار أمريكي للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى.
|
(2)
|
تمثل أرباح الاستثمار البالغة 9.1 ملايين دولار أمريكي أرباحًا غير محققة بقيمة 8.6 ملايين دولار أمريكي ناتجة عن الاستحواذ على TISE، إضافةً إلى أرباح غير محققة بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للبيع.
|
(3)
|
ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك.
|
(4)
|
تتعلق بالاستحواذ على TISE.
|
(5)
|
التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(6)
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(7)
|
تمثل الخسارة المحققة على الشريحة الثانية البالغة 125 مليون رمز Pyth والتي تم فك قفلها في الربع الثاني من عام 2025 من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2025.
|
(8)
|
مصاريف انخفاض القيمة البالغة 0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة.
|
(9)
|
كما يعكس ذلك الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفق أسعار السوق (Mark-to-Market) لـ 250 مليون رمز Pyth ما تزال خاضعة لفترة حجز من قبل شبكة Pyth حتى 30 يونيو 2025.
النتائج التشغيلية حسب القطاعات
يوضح ما يلي نتائج عملياتنا حسب القطاع (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
الإجمالي
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
276,641 دولار أمريكي
|
34,957 دولار أمريكي
|
20,221 دولار أمريكي
|
65 دولار أمريكي
|
— دولار أمريكي
|
331,884 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
30,756
|
3,797
|
406
|
39
|
(57)
|
34,941
|
رسوم بيانات السوق
|
8,996
|
1,825
|
1,312
|
80
|
(7)
|
12,206
|
الإيرادات الأخرى
|
101
|
—
|
2,623
|
5,560
|
314
|
8,598
|
إجمالي الإيرادات
|
316,494
|
40,579
|
24,562
|
5,744
|
250
|
387,629
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
174,153
|
28,336
|
4,144
|
—
|
—
|
206,633
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
1,454
|
218
|
13,688
|
—
|
—
|
15,360
|
رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية
|
16,493
|
6,483
|
—
|
—
|
—
|
22,976
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1)
|
—
|
—
|
1,636
|
—
|
(89)
|
1,547
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
192,100
|
35,037
|
19,468
|
—
|
(89)
|
246,516
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
124,394
|
5,542
|
5,094
|
5,744
|
339
|
141,113
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
18,945
|
3,915
|
9,701
|
2,297
|
6,108
|
40,966
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
4,597
|
1,656
|
3,041
|
620
|
288
|
10,202
|
الإهلاك والإطفاء
|
4,494
|
1,306
|
1,800
|
551
|
627
|
8,778
|
تكاليف الإشغال
|
1,514
|
199
|
463
|
285
|
516
|
2,977
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
4,860
|
327
|
256
|
308
|
5,697
|
11,448
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
622
|
117
|
1,636
|
136
|
665
|
3,176
|
تسوية التقاضي
|
22,500
|
—
|
—
|
—
|
7,500
|
30,000
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
1,928
|
358
|
887
|
453
|
2,143
|
5,769
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
59,460
|
7,878
|
17,784
|
4,650
|
23,544
|
113,316
|
الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية)
|
64,934
|
(2,336)
|
(12,690)
|
1,094
|
(23,205)
|
27,797
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
دخل الفائدة
|
114
|
—
|
151
|
186
|
4,803
|
5,254
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(44)
|
(44)
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية
|
—
|
—
|
—
|
(337)
|
—
|
(337)
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية
|
—
|
—
|
—
|
—
|
23
|
23
|
بنود أخرى، الصافي
|
(1)
|
—
|
(3,205)
|
—
|
(705)
|
(3,911)
|
الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
65,047
|
(2,336)
|
(15,744)
|
943
|
(19,128)
|
28,782
|
إيراد (مصروف) ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
(64)
|
15,490
|
15,426
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
65,047 دولار أمريكي
|
(2,336) دولار أمريكي
|
(15,744) دولار أمريكي
|
879 دولار أمريكي
|
(3,638) دولار أمريكي
|
44,208 دولار أمريكي
|
(1)
|
يشمل قطاع العقود الآجلة إيرادات بقيمة 0.4 مليون دولار أمريكي من رسوم الوصول، و0.4 مليون دولار أمريكي من رسوم بيانات السوق، و0.8 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الأخرى. يتضمن قطاع الشركات / القطاعات الأخرى مبلغ (0.1) مليون دولار أمريكي متعلقًا بإيرادات أخرى.
|
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
القطاع المؤسسي/أخرى
|
الإجمالي
|
الإيرادات:
|
رسوم المعاملات والمقاصة
|
232,412 دولار أمريكي
|
34,339 دولار أمريكي
|
19,311 دولار أمريكي
|
77 دولار أمريكي
|
— دولار أمريكي
|
286,139 دولار أمريكي
|
رسوم الوصول
|
22,208
|
3,674
|
239
|
42
|
(57)
|
26,106
|
رسوم بيانات السوق
|
6,878
|
2,351
|
951
|
80
|
(7)
|
10,253
|
الإيرادات الأخرى
|
261
|
—
|
2,616
|
2,092
|
317
|
5,286
|
إجمالي الإيرادات
|
261,759
|
40,364
|
23,117
|
2,291
|
253
|
327,784
|
تكلفة الإيرادات:
|
مدفوعات السيولة
|
161,039
|
30,855
|
3,757
|
—
|
—
|
195,651
|
رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة
|
1,000
|
286
|
13,195
|
—
|
—
|
14,481
|
رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية
|
6,955
|
4,860
|
—
|
—
|
—
|
11,815
|
التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1)
|
—
|
—
|
1,175
|
—
|
—
|
1,175
|
إجمالي تكلفة الإيرادات
|
168,994
|
36,001
|
18,127
|
—
|
—
|
223,122
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
92,765
|
4,363
|
4,990
|
2,291
|
253
|
104,662
|
النفقات التشغيلية:
|
تعويضات ومزايا الموظفين
|
18,409
|
3,213
|
11,834
|
1,495
|
5,259
|
40,210
|
تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
|
3,799
|
1,737
|
2,513
|
555
|
247
|
8,851
|
الإهلاك والإطفاء
|
3,405
|
1,553
|
984
|
446
|
550
|
6,938
|
تكاليف الإشغال
|
1,444
|
167
|
577
|
271
|
543
|
3,002
|
الرسوم المهنية والخدمات الخارجية
|
4,185
|
490
|
719
|
390
|
4,311
|
10,095
|
التسويق وتطوير الأعمال
|
109
|
27
|
224
|
72
|
123
|
555
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,247
|
2,247
|
التكاليف العامة والإدارية وغيرها
|
2,221
|
281
|
952
|
212
|
1,807
|
5,473
|
إجمالي النفقات التشغيلية
|
33,572
|
7,468
|
17,803
|
3,441
|
15,087
|
77,371
|
الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية)
|
59,193
|
(3,105)
|
(12,813)
|
(1,150)
|
(14,834)
|
27,291
|
الدخل غير التشغيلي (النفقات):
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع والمُصدرة مع الديون
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,486)
|
(1,486)
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,688)
|
(1,688)
|
دخل الفائدة
|
336
|
—
|
196
|
20
|
866
|
1,418
|
مصروفات الفوائد وإطفاء تكاليف إصدار الديون
|
—
|
—
|
(35)
|
—
|
(4,867)
|
(4,902)
|
الخسارة في أصل غير ملموس
|
—
|
—
|
—
|
(2,054)
|
—
|
(2,054)
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية
|
—
|
—
|
—
|
(4,605)
|
—
|
(4,605)
|
بنود أخرى، الصافي
|
—
|
—
|
629
|
(62)
|
10,114
|
10,681
|
الدخل (أو الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل
|
59,529
|
(3,105)
|
(12,023)
|
(7,851)
|
(11,895)
|
24,655
|
مصروفات ضريبة الدخل
|
—
|
—
|
—
|
(77)
|
(1,051)
|
(1,128)
|
صافي الدخل (أو الخسارة) العائد إلى Miami International Holdings, Inc
|
59,529 دولار أمريكي
|
(3,105) دولار أمريكي
|
(12,023) دولار أمريكي
|
(7,928) دولار أمريكي
|
(12,946) دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
(1)
|
يشمل هذا البند 0.4 مليون دولار أمريكي من رسوم الوصول، و0.2 مليون دولار أمريكي من رسوم بيانات السوق، و0.6 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الأخرى.
يلخص ما يلي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات، والنفقات التشغيلية، والدخل التشغيلي (أو الخسارة)، وEBITDA المعدلة، وهامش EBITDA المعدلة لقطاعات أعمالنا (بآلاف الدولارات، باستثناء النسب المئوية):
|
عقود الخيارات
|
الأسهم
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
يونيو 30،
|
نسبة
|
يونيو 30،
|
نسبة
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
124,394 دولار أمريكي
|
92,765 دولار أمريكي
|
34.1 %
|
5,542 دولار أمريكي
|
4,363 دولار أمريكي
|
27.0 %
|
النفقات التشغيلية
|
59,460
|
33,572
|
77.1 %
|
7,878
|
7,468
|
5.5 %
|
الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية)
|
64,934 دولار أمريكي
|
59,193 دولار أمريكي
|
9.7 %
|
(2,336) دولار أمريكي
|
(3,105) دولار أمريكي
|
*
|
EBITDA المعدّلة(1)
|
96,735 دولار أمريكي
|
67,011 دولار أمريكي
|
44.4 %
|
(490) دولار أمريكي
|
(910) دولار أمريكي
|
*
|
هامش EBITDA المعدّلة(2)
|
77.8 %
|
72.2 %
|
*
|
*
|
العقود الآجلة
|
العقود الدولية
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
يونيو 30،
|
نسبة
|
يونيو 30،
|
نسبة
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
2026
|
2025
|
التغيير
|
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات
|
5,094 دولار أمريكي
|
4,990 دولار أمريكي
|
2.1 %
|
5,744 دولار أمريكي
|
2,291 دولار أمريكي
|
150.7 %
|
النفقات التشغيلية
|
17,784
|
17,803
|
(0.1) %
|
4,650
|
3,441
|
35.1 %
|
الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية)
|
(12,690) دولار أمريكي
|
(12,813) دولار أمريكي
|
*
|
1,094 دولار أمريكي
|
(1,150) دولار أمريكي
|
*
|
EBITDA المعدّلة(1)
|
(9,513) دولار أمريكي
|
(8,951) دولار أمريكي
|
*
|
1,983 دولار أمريكي
|
(616) دولار أمريكي
|
*
|
هامش EBITDA المعدّلة(2)
|
*
|
*
|
34.5 %
|
*
|
* غير مُعبِّر دلاليًا
|
(1)
|
راجع قسم "التسوية بين صافي الدخل (أو الخسارة) وEBITDA وEBITDA المعدَّلة" أعلاه.
|
(2)
|
هامش EBITDA المعدَّلة هي قيمة EBITDA المعدَّلة مقسومةً على الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.
تسويات صافي الدخل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى الأرباح المُعدَّلة
يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل المخصص للمساهمين العاديين إلى الأرباح المعدلة (بآلاف الدولارات):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
ستة أشهر انتهت في
|
يونيو 30،
|
يونيو 30،
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
صافي الدخل المخصص لحملة الأسهم العادية
|
44,208 دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
214,432 دولار أمريكي
|
2,107 دولار أمريكي
|
التعويضات القائمة على الأسهم(1)
|
7,087
|
9,424
|
15,963
|
18,909
|
ربح (خسارة) استثمار(2)
|
4,010
|
(9,104)
|
2,640
|
(10,559)
|
تكاليف التقاضي والتسوية(3)
|
33,017
|
843
|
35,785
|
1,876
|
خسائر انخفاض القيمة(4)
|
—
|
739
|
—
|
739
|
التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ(5)
|
—
|
2,247
|
—
|
2,901
|
التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(6)
|
—
|
1,486
|
—
|
917
|
التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(7)
|
—
|
1,688
|
—
|
1,891
|
خسارة في أصل غير ملموس(8)
|
—
|
2,054
|
—
|
2,054
|
الخسارة غير المحققة على المشتقات والأصول الرقمية(9)
|
337
|
4,605
|
2,878
|
47,018
|
ربح مبيعات الأعمال التجارية(10)
|
(23)
|
—
|
(50,570)
|
—
|
إجمالي التعديلات قبل الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP
|
44,428
|
13,982
|
6,696
|
65,746
|
منافع (مصروفات) ضريبة الدخل المتعلقة بالبُنود المذكورة أعلاه(11)
|
(11,143)
|
251
|
1,395
|
(67)
|
تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة(12):
|
إلغاء بدل التقييم اعتبارًا من 1 يناير 2026
|
—
|
—
|
(109,161)
|
—
|
إعادة قياس الضرائب المؤجلة
|
(327)
|
—
|
15,806
|
—
|
غير ذلك(13)
|
(23,894)
|
—
|
(30,554)
|
—
|
إجمالي التعديلات الضريبة غير المتوافقة مع مبادئ GAAP
|
(35,364)
|
251
|
(122,514)
|
(67)
|
الأرباح المُعدَّلة
|
53,272 دولار أمريكي
|
37,760 دولار أمريكي
|
98,614 دولار أمريكي
|
67,786 دولار أمريكي
|
(1)
|
مصروفات التعويض القائم على الأسهم تمثل المصروفات المرتبطة بخيارات الأسهم، ومنح الأسهم المقيدة، ووحدات الأسهم المقيدة، وأوامر شراء الأسهم، التي مُنحت للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة ومقدمي الخدمات.
|
(2)
|
يمثل عام 2026 خسارةً غير محققة في الأوراق المالية القابلة للتداول من فئة الأسهم. تمثل أرباح الاستثمار لعام 2025 البالغة 10.6 ملايين دولار أمريكي أرباحًا غير محققة بقيمة 8.6 ملايين دولار أمريكي ناتجة عن الاستحواذ على TISE، بالإضافة إلى أرباح غير محققة بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للبيع.
|
(3)
|
ترتبط تكاليف التقاضي والتسوية بالدعوى القضائية المتعلقة بقضية ناسداك.
|
(4)
|
مصاريف انخفاض القيمة البالغة 0.7 مليون دولار أمريكي تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة.
|
(5)
|
تتعلق بالاستحواذ على TISE.
|
(6)
|
التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(7)
|
التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025.
|
(8)
|
تمثل الخسارة المحققة على الشريحة الثانية البالغة 125 مليون رمز Pyth والتي تم فك قفلها في الربع الثاني من عام 2025 من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2025.
|
(9)
|
يعكس هذا البند إجمالي الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفقًا لأسعار السوق للأصول الرقمية المرتبطة برموز Pyth غير المقيدة، وللأصول المشتقة المرتبطة برموز Pyth التي لا تزال خاضعة لقيود الحجز لدى شبكة Pyth كما في تاريخ كل ميزانية عمومية.
|
(10)
|
ويمثل ذلك أيضًا الأرباح الناتجة عن بيع MIAXdx في يناير 2026.
|
(11)
|
يأخذ الأثر الضريبي لتلك التسويات في الاعتبار المعاملة الضريبية ومعدل (أو معدلات) الضريبة ذات الصلة المطبقة على كل تسوية في الولاية (أو الولايات) القضائية الضريبية المعنية.
|
(12)
|
ويستبعد مقياس الأرباح المعدلة أي تعديلات ضريبية استثنائية لمرة واحدة لا ترتبط بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
|
(13)
|
ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بإزالة المنفعة الضريبية الدائمة الناتجة عن الزيادة في الخصم الضريبي للتعويضات القائمة على الأسهم مقارنة بالمصروف المحاسبي المسجل.
ربحية السهم
يبين الجدول التالي كيفية احتساب صافي الدخل المخفف وربحية السهم المخففة المعدلة (بالآلاف من الدولارات الأمريكية، باستثناء بيانات الأسهم وربحية السهم):
|
الثلاثة أشهر المنتهية في
|
يونيو 30،
|
2026
|
2025
|
صافي الدخل العائد إلى شركة MIH
|
44,208 دولار أمريكي
|
23,527 دولار أمريكي
|
يُضاف: مصروف فوائد الديون القابلة للتحويل، بعد خصم أثر الضريبة
|
—
|
118
|
صافي الدخل المعدل العائد إلى شركة MIH
|
44,208 دولار أمريكي
|
23,645 دولار أمريكي
|
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة على أساس مخفف
|
110,713,513
|
78,458,195
|
صافي الدخل المخفف للسهم
|
0.40 دولار أمريكي
|
0.30 دولار أمريكي
|
الأرباح المُعدَّلة
|
53,272 دولار أمريكي
|
37,760 دولار أمريكي
|
المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة
|
110,713,513
|
78,458,195
|
ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة
|
0.48 دولار أمريكي
|
0.48 دولار أمريكي
|
المقاييس الرئيسية للأعمال
|
ثلاثة أشهر انتهت في 30 يونيو،
|
الزيادة/ (الانخفاض)
|
نسبة التغير
|
ستة أشهر انتهت في 30 يونيو،
|
الزيادة/ (الانخفاض)
|
نسبة التغير
|
2026
|
2025
|
2026
|
2025
|
عقود الخيارات:
|
عدد أيام التداول
|
62
|
62
|
—
|
— %
|
123
|
122
|
1
|
0.8 %
|
إجمالي العقود:
|
عقود السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)
|
4,123,929
|
3,252,039
|
871,890
|
26.8 %
|
7,945,384
|
6,468,272
|
1,477,112
|
22.8 %
|
عقود MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)
|
681,330
|
543,556
|
137,774
|
25.3 %
|
1,344,069
|
1,058,459
|
285,610
|
27.0 %
|
متوسط الحجم اليومي للتداول ("ADV")(كما هو معرَّف أدناه)(1)
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1)
|
66,515
|
52,452
|
14,063
|
26.8 %
|
64,597
|
53,019
|
11,578
|
21.8 %
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH – الأسهم وصندوق المؤشرات المُتداولة "ETF" (بالآلاف)(1)
|
10,989
|
8,767
|
2,222
|
25.3 %
|
10,927
|
8,676
|
2,251
|
25.9 %
|
حصة MIH السوقية
|
16.5 %
|
16.7 %
|
(0.2) نقطة
|
(1.2) %
|
16.9 %
|
16.4 %
|
0.5 نقطة
|
3.0 %
|
إجمالي إيرادات عقود الخيارات لكل عقد ("RPC")(2)
|
0.124 دولار أمريكي
|
0.117 دولار أمريكي
|
0.007 دولار أمريكي
|
6.0 %
|
0.117 دولار أمريكي
|
0.112 دولار أمريكي
|
0.005 دولار أمريكي
|
4.5 %
|
الأسهم الأمريكية:
|
عدد أيام التداول
|
62
|
62
|
—
|
— %
|
123
|
122
|
1
|
0.8 %
|
إجمالي الأسهم:
|
الحصص السوقية (بالملايين)
|
1,253,109
|
1,139,907
|
113,202
|
9.9 %
|
2,472,166
|
2,081,595
|
390,571
|
18.8 %
|
حصص MIH (بالملايين)
|
11,522
|
12,093
|
(571)
|
(4.7) %
|
22,308
|
22,651
|
(343)
|
(1.5) %
|
متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV)(1):
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق (بالملايين)(1)
|
20,211
|
18,386
|
1,825
|
9.9 %
|
20,099
|
17,062
|
3,037
|
17.8 %
|
متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH (بالملايين)(1)
|
186
|
195
|
(9)
|
(4.6) %
|
181
|
186
|
(5)
|
(2.7) %
|
حصة MIH السوقية
|
0.9 %
|
1.1 %
|
(0.2) نقطة
|
(18.2) %
|
0.9 %
|
1.1 %
|
(0.2) نقطة
|
(18.2) %
|
عائد تداول الأسهم (لكل 100 سهم) (كما هو معرَّف أدناه)(3)
|
(0.001) دولار أمريكي
|
(0.014) دولار أمريكي
|
0.013 دولار أمريكي
|
*
|
0.002 دولار أمريكي
|
(0.017) دولار أمريكي
|
0.019 دولار أمريكي
|
*
|
العقود الآجلة:
|
الزراعة:
|
عدد أيام التداول
|
62
|
62
|
—
|
— %
|
123
|
123
|
—
|
— %
|
إجمالي عقود المنتجات الزراعية
|
803,350
|
1,124,791
|
(321,441)
|
(28.6) %
|
1,463,136
|
2,222,907
|
(759,771)
|
(34.2) %
|
إيرادات كل عقد (ADV) للمنتجات الزراعية(1)
|
12,957
|
18,142
|
(5,185)
|
(28.6) %
|
11,895
|
18,072
|
(6,177)
|
(34.2) %
|
إيرادات كل عقد (RPC) للمنتجات الزراعية(2)
|
2.262 دولار أمريكي
|
1.983 دولار أمريكي
|
0.279 دولار أمريكي
|
14.1 %
|
2.136 دولار أمريكي
|
2.202 دولار أمريكي
|
(0.066) دولار أمريكي
|
(3.0) %
|
المالية:
|
عدد أيام التداول منذ الإطلاق(4)
|
30
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
30
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
إجمالي عقود المنتجات المالية
|
238,483
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
238,483
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
متوسط الحجم اليومي للمنتجات المالية (ADV)(4)
|
7,949
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
7,949
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
المنتجات المالية – الإيراد لكل عقد (RPC)(2)
|
(1.766) دولار أمريكي
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
(1.766) دولار أمريكي
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
للتواصل الدولي:
|
إجمالي الأوراق المالية المُدرجة (في نهاية الفترة)
|
6,109
|
5,757
|
352
|
6.1 %
|
6,109
|
5,757
|
352
|
6.1 %
|
* حساب النسبة المئوية غير مُعبِّر دلاليًا.
|
(1)
|
يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) عن طريق قسمة إجمالي العقود أو الأسهم خلال الفترة على إجمالي أيام التداول خلال تلك الفترة.
|
(2)
|
يمثّل الإيراد لكل عقد (RPC) رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على إجمالي العقود المتداولة خلال الفترة.
|
(3)
|
يشير معدل العائد لكل مائة سهم في الأسهم إلى صافي رسوم المعاملات مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم، بعد تحويله إلى وحدات من مائة سهم.
|
(4)
|
تم إطلاق العقود الآجلة المالية في 17 مايو (تاريخ التداول 18 مايو). وبناءً على ذلك، يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) بقسمة إجمالي العقود خلال الفترة على إجمالي أيام التداول للفترة التي بدأت في 18 مايو.
شارك هذا المقال