شركة Mibro تُطلِق ساعتها الذكية Lite3 Pro: رفيق التوازن بين العمل والحياة المثالية للمهنيين في المناطق الحضرية

شنغن، الصين, 1 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أَطلقت Mibro، وهي علامة تجارية تابعة لشركة ZhenShi Information Technology (Shenzhen) المحدودة، أحدث منتجاتها، الساعة الذكية Mibro Lite3 Pro. صُمِّمت هذه الساعة الذكية المتقدمة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة للمحترفين في المناطق الحضرية مع إعطاء الأولوية أيضًا لرفاهيتهم.

تتميز ساعة Mibro Lite3 Pro بشاشة AMOLED (المصفوفة الفعالة لثنائيات المساري العضوية الباعثة للضوء) فائقة الدقة مقاس 1.32 بوصة، وهي مُصمَّمة لتوفير وضوح استثنائي حتى في الظروف الخارجية شديدة السطوع، ومزودة بتقنية AOD (العرض الدائم) على الشاشة ومُستشعر الضوء الذي يدعم 255 مستوى من سطوع الشاشة المتكيف، مما يضمن الرؤية المثالية في أي حالة إضاءة.

تعتبر Mibro Lite3 Pro رفيقًا رياضيًا محترفًا، لعشاق اللياقة البدنية، حيث تقدم 150 وضعًا رياضيًا و18 خوارزمية احترافية لمجموعة واسعة من التدريبات، ويضمن مستشعر الحركة ذو المحاور العشرة تتبعًا تفصيليًا للحركة، بينما توفر خوارزمية SeekBeatsTM رؤى مفصلة بعد التمرين، وتتميز بمقاومة للماء 5ATM (حتى عمق 50 متر) وأوضاع سباحة متخصصة، كما أنها مجهزة بشكل مثالي للتمارين المائية، مما يسمح للمستخدمين برفع نظام لياقتهم البدنية بسلاسة في حمام السباحة.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة الذكية وظيفة الاتصال بدون استخدام اليدين بنقرة واحدة، ويتيح ذلك للمستخدمين الرد على المكالمات بحركة بسيطة، مما يضمن الاتصال السَلس سواء خلال العمل أو أثناء ممارسة التمارين.

قال Bin Ji، مدير المنتجات في Mibro: "كان هدفنا عند تصميم Mibro Lite3 Pro هو تصنيع ساعة ذكية تندمج بسلاسة في حياة مستخدمينا"، وأضاف "بفضل ميزات المراقبة الصحية المتقدمة والتصميم الأنيق، تُعد ساعة Mibro Lite3 Pro مثالية للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية."

تتميز Mibro Lite3 Pro بإمكانية المراقبة الصحية الشاملة، وتتبع معدل ضربات القلب بدقة أثناء قياس مستويات الأكسجين في الدم، واكتشاف التوتر، والتوجيه خلال تمارين التنفس، وتشتمل على تتبع الدورة الفسيولوجية، لإضفاء المزيد من الراحة مما يجعلها رفيقًا داعمًا لمستخدميها من الإناث.

وتتميز Mibro Lite3 Pro أيضًا بتصميم رائع وعصري، إلى جانب خصائصها المبتكرة، ويمنح هيكلها المعدني، المصقول يدويًا بدقة والمطلي بالسيراميك، لمسة نهائية لامعة. تتوفر الساعة باللون الرمادي الكاكي والأخضر المائل للأسود (ميكا) والذهبي الوردي، لتلبية تفضيلات الأنماط المتنوعة، وهي مثالية للاستخدام اليومي أو ممارسة الرياضة، مع خيارات لسوار مصنوع من الجلد أو السليكون.

ستكون ساعة Mibro Lite3 Pro متاحة للشراء في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من يوليو 2024.

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فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2448654/Mibro_Watch_Lite3_pro_EN_0625.mp4