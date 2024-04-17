شركة Microsoft تستثمر 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 الكائن مقرها في مدينة أبوظبي لزيادة سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والتوسع العالمي للشركة

From left to right: Brad Smith, Vice Chair and President of Microsoft; HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Chairman of G42; Peng Xiao, Group Chief Executive Officer of G42

سيرسخ هذا الاستثمار موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI وسيوفر المزيد من الفرص أمام شركائها وعملائها لتطوير الحلول المبتكرة وتحقيق النمو.

تتعهد كلًا من G42 و Microsoft بمشاركة مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة والحوسبة السحابية بشكل مسؤول مع الاقتصادات الناشئة حول العالم.

سينضم Brad Smith ، نائب ورئيس شركة Microsoft ، إلى مجلس إدارة G42 .

سيعمل هذا التعاون على تأسيس صندوق بقيمة 1 مليار دولار لدعم المطورين.

يتضمن التعاون إبرام أول اتفاقية ضمان حكومية دولية من نوعها تلتزم من خلالها كلتا الشركتين بأعلى معايير السلامة والأمن في مجال الذكاء الاصطناعي AI على مستوى العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ودالاس، 17 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة G42، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والكائن مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة Microsoft أن يعلنا عن ضخ شركة Microsoft لاستثمارات استراتيجية بقيمة 1.5 مليار دولار في G42. وسيعزز هذا الاستثمار التعاون بين الشركتين لتقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي AI من Microsoft ومبادرات رفع المهارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول حول العالم. ومن المقرر أن ينضم السيد Brad Smith، نائب ورئيس شركة Microsoft، ضمن مسيرة التعاون الموسعة هذه، إلى مجلس إدارة مجموعة G42.

سيمثل هذا التعاون الموسع قوة دافعة للمؤسسات من جميع الأحجام في الأسواق الجديدة للاستفادة من مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والحوسبة السحابية، وذلك وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.

بناءً على تاريخ طويل من العمل المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي AI والتحول الرقمي، فإن استثمار شركة Microsoft يعزز الالتزام المتبادل بهذه الشراكة الاستراتيجية. ستقوم G42 بتشغيل تطبيقاتها وخدماتها للذكاء الاصطناعي على منصة Microsoft Azure السحابية، كما ستتعاون الشركتان لتقديم حلول متطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI للقطاع العام العالمي والمؤسسات الكبرى. إن شركتي G42 وMicrosoft سيعملان معًا لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتطورة والبنية التحتية الرقمية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، مما يوفر لهذه الدول وصولًا متكافئًا إلى الخدمات لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومات والشركات، مع ضمان أعلى معايير الأمن والخصوصية.

وصرح صاحب السمو الشيخ Tahnoon bin Zayed Al Nahyan، رئيس مجلس إدارة شركة G42، قائلًا: "إن استثمار شركة Microsoft في G42 يمثل شرارة انطلاق جديدة في مسيرة شركتنا نحو النمو والابتكار، إنها لحظة تاريخية تُجسد تلاقي الرؤى وتوحيد الجهود الاستراتيجية بين شركتينا. هذا التعاون الرائد يُبرهن على القيم المشتركة وتطلعاتنا نحو التقدم، ويرسم خارطة طريق نحو تعاون أكبر وتآزر عالمي".

لن يقتصر أثر هذا التعاون على التطوير التكنولوجي فحسب، بل سيعمل أيضًا على بناء قوّة عاملة مليئة بالمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي AI تتميز بالمهارة والتنوع، والتي ستكون بمثابة الوقود الذي يدفع عجلة الابتكار والقدرة التنافسية للإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك من خلال صندوق استثمار للمطورين بقيمة 1 مليار دولار.

ومن جانبه، قال السيد Brad Smith، نائب ورئيس شركة Microsoft: "لن يقتصر تحالفنا على دولة الإمارات فحسب، بل سنمضي يداً بيد لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والبنية التحتية الرقمية وخدماتها في ربوع الدول التي لم تحظَ بحظها الكافي من التقدم التكنولوجي". وأضاف قائلًا: "سنمزج بين التكنولوجيا العالمية المتطورة وأعلى معايير الأمن والموثوقية والمسؤولية في مجال الذكاء الاصطناعي AI، وذلك بالتعاون الوثيق مع حكومات كل من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.".

هذا التعاون التجاري يضع ضمانات أمنية رصينة لكلا الحكومتين، فبموجب هذه الاتفاقية الفريدة والأولى من نوعها، تتعهد الشركتان بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي AI بطريقة آمنة وموثوقة ومسؤولة. شركتا Microsoft وG42 سيتعاونان بشكل وثيق لتعزيز إطار الأمن والامتثال للبنية التحتية الدولية المشتركة. كما يلتزم الطرفان بالامتثال لقوانين وتشريعات التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي AI المسؤول ونزاهة الأعمال، سواء القوانين والتشريعات الدولية كانت أم الأمريكية. وقد تم وضع إطار عمل لمثل هذه التعاونات من خلال اتفاقية ضمان حكومية (IGAA) بين شركتي G42 وMicrosoft، وهي اتفاقية تم تطويرها بالتشاور الوثيق والمشاركة الفعالة من حكومتي الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ذات السياق، صرح السيد Peng Xiao الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، قائلًا: "بفضل الاستثمار الاستراتيجي لشركة Microsoft، نتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي AI المتطورة على نطاق واسع. وسيساهم هذا التعاون بشكل كبير في تعزيز حضورنا الدولي، حيث سيتم الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي AI الفريدة التي تمتلكها شركة G42 والبنية التحتية العالمية القوية لشركة Microsoft. أن تعاوننا معًا لن يقتصر على توسيع آفاق أعمالنا فحسب، بل سيضع أيضًا معايير صناعية جديدة للاختراع والابتكار".

ومن جانبه، صرح السيد Samer Abu-Ltaif، نائب رئيس شركة Microsoft ورئيسها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "إن استثمارنا في G42 يمثل شهادة على المشهد التكنولوجي المزدهر والحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. هذا التعاون الاستراتيجي يملك القدرة على إطلاق فرص استثنائية لعملائنا وشركائنا، إلى جانب تعزيز وتيرة الابتكار، وتحفيز النمو الاقتصادي. مع G42، سنقدم تقنيات متطورة من شأنها تمكين الدول والأسواق من الارتقاء بأجنداتها الرقمية من خلال الاستفادة من قوة الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI".

شهد التعاون بين شركتي G42 وMicrosoft عدة مراحل مهمة على مدار العام الماضي. شملت تلك المراحل خطة مشتركة أُعلن عنها في أبريل 2023 لتطوير حلول ذكاء اصطناعي AI مصممة خصيصًا للقطاع العام والصناعة، والاستفادة من شبكة الشركاء الواسعة والبنية التحتية السحابية القوية لشركة Microsoft. إبرام اتفاقية في سبتمبر 2023 لتقديم عروض السحابة السيادية والتعاون على استكشاف إمكانات قدرات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة على منصة Azure السحابية العامة. وأخيرًا، إعلان شركة Microsoft عن توافر النموذج اللغوي الكبير للغة العربية Jais من شركة G42 على خدمة نموذج الذكاء الاصطناعي AI السحابي في Azure، وجاء ذلك في نوفمبر 2023.

نبذة عن شركة Microsoft

تتيح شركة Microsoft (التي تتداول أسهمها في بورصة نازداك تحت رمز MSFT""@microsoft ) التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية والحافة الذكية. وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.

نبذة عن شركة G42

تعد G42 إحدى المجموعات العالمية الرائدة المتخصصة في إنشاء قدرات ذكاء اصطناعي ذات رؤية من أجل غد أفضل. تأسست G42 في مدينة أبوظبي، وتباشر عملها على الصعيد العالمي، وتتبنى الذكاء الاصطناعي AI كقوة إيجابية ومؤثرة في مختلف القطاعات. تدرك G42 الاحتمالات الهائلة اليوم، من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل شيء بينهما.

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