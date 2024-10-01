شركة MiTAC Computing Technology تحقق اندماج العلامات التجارية وتزيد من أنشطتها في قطاع الخوادم

بلدية تاويون, 1 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة MiTAC Computing Technology Corporation، شركة تابعة لمؤسسة MiTAC Holdings Corporation (المشار إليها فيما يلي باسم MiTAC؛ وبرمز الأسهم: 3706)، أعلنت أن العلامة التجارية لخوادم TYAN®‎ ستندمج مع العلامة التجارية MiTAC. ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، ستُسمى جميع المنتجات باسم العلامة MiTAC، مع إصدار شعار جديد وموقع ويب رسمي محدث. موقع شركة MiTAC Computing Technology Corporation:‏ http://www.mitaccomputing.com/

The brand integration process is fully completed by October 1, 2024, consolidating all products under the MiTAC brand.“Our commitment to delivering superior solutions and service to our customers remains unwavering,” said Rick Hwang, President of MiTAC Computing Technology. “By unifying our brand, we aim to enhance the value of MiTAC’s offerings, providing a seamless and consistent customer experience across all customers.”

لقد دخلت MiTAC صناعة خوادم إدارة القرارات التشغيلية (ODM) في عام 1999 كواحدة من رواد سوق صناعة الخوادم في تايوان. وفي عام 2007، وسعت وجودها من خلال الاستحواذ على شركة Tyan Computer، مما ساهم في بناء سمعة قوية في تصميم اللوحات الأم عالية الأداء والأنظمة الهيكلية المستهدفة لسوق الخوادم المتطورة. بعد فصل قطاع الحوسبة السحابية لشركة MiTAC في عام 2014، تم تأسيس MiTAC Computing Technology كفرع تابع لشركة Mitac Holdings تحت مجموعة MiTAC-Synnex.

بفضل أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير وتصنيع وبيع الخوادم، تسعى MiTAC Computing Technology دائمًا لتجاوز حدود الابتكار عبر استغلال أفضل الكفاءات وفاعلية العمليات. والتزامًا منهم بكسب ثقة العملاء وتعزيز النجاح المتبادل، تصمم MiTAC وتصنع منتجات خوادم عالية الجودة لمصنعي الأجهزة الأصلية ومزودي خدمات السحابة (CSPs). لقد حصلت MiTAC، من خلال العلامة التجارية الرائدة لخادم TYAN، على تقديرات كبيرة في المجال لخبرتها واسعة النطاق ونجاحها الكبير. بالإضافة إلى ذلك، منذ يوليو 2023، تولت MiTAC Computing Technology أعمال خادم Datacenter Solutions Group (DSG) التابع لشركة Intel، مما أدى إلى توسيع نفوذها في سوق الخوادم تحت اسم العلامة التجارية MiTAC.

أوضح Rick Hwang، رئيس شركة MiTAC Computing Technology، أنه على الرغم من أن MiTAC وTYAN يخدمان قطاعات سوقية متميزة، فإن دمجهما في علامة تجارية واحدة سيسهل إستراتيجيات التوزيع، ويخلق تناغمًا في إدارة العلامة التجارية، كما يعزز الوجود العام لشركة MiTAC في السوق.

ستكتمل عملية اندماج العلامات التجارية بالكامل بحلول 1 أكتوبر 2024، حيث ستتوحد جميع المنتجات تحت العلامة التجارية MiTAC. تلتزم MiTAC Computing Technology، مع استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي في النمو، بتطوير خط منتجات خادم الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من نقاط قوتها في مجال البحث والتطوير. قال Rick Hwang: "لا يزال التزامنا بتقديم حلول وخدمات متفوقة لعملائنا ثابتًا. بحيث نهدف، من خلال توحيد علامتنا التجارية، إلى تعزيز قيمة عروض MiTAC، وتوفير تجربة عملاء سلسة ومتسقة لجميع العملاء".

نبذة عن شركة MiTAC Computing Technology

شركة MiTAC Computing Technology Corporation، شركة تابعة لمؤسسة MiTAC Holdings Corp (برمز الأسهم: 3706)، متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء "HPC" وحوسبة الحافة وتتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في التصميم والتصنيع. بفضل تركيزها على مراكز البيانات واسعة النطاق، توفر MiTAC حلولاً مرنة ومخصصة لتلبية احتياجات الأنظمة والتطبيقات المتنوعة. تشمل مجموعة منتجاتنا خوادم TYAN وخوادم ORAN وخوادم AI عالية الأداء ومنتجات مراكز البيانات الأخرى.

في البداية، كانت MiTAC تدير أعمال قناة الخادم تحت اسم العلامة التجارية TYAN ثم بدأت في يوليو 2023 ببيع منتجات خادم Intel DSG تحت العلامة التجارية MiTAC. اعتبارًا من أكتوبر 2024، قمنا بدمج علامتَي TYAN وMiTAC التجاريتين لتبسيط عملياتنا وتعزيز إدارة العلامة التجارية. الآن، تُعتبر MiTAC الاسم التجاري الوحيد لجميع منتجاتنا.

موقع شركة MiTAC Computing Technology Corporation:

http://www.mitaccomputing.com/

الصورة –

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