شركة Morphing I: تقود الابتكار العالمي في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

توسيع ريادة السوق عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا في حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس

مدينة سول، دولة كوريا الجنوبية، 2 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Morphing I، الرائدة العالمية في حلول البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تأسست في عام 2021، تضع معايير جديدة للصناعة من خلال دمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس. تقوم الشركة بتوسيع حضورها في السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، عبر الإنجازات الهامة في بلدان مثل تونس، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وفيتنام.

Morphing I's CTO, Kyoung Min Lee, presenting at IFA 2024.

حققت Morphing I إنجازات هامة في السوق العالمية. ففي برنامج كوتاس 2024، تعاونت الشركة مع الشركات الناشئة التونسية، لترسخ قدمها في أفريقيا. كما حصلت على المركز الخامس في مسابقة بيبان وكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024 (EWC)، ما عزز من وجودها في الشرق الأوسط. من الجدير بالذكر، أن شركة Morphing I حصلت على المركز الأول في مسابقة عرض مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في معرض IFA 2024، ما يبرز مكانتها كمبتكر عالمي في إدارة البنية التحتية. كما عززت المشاركة في برامج SBA (إدارة الأعمال الصغيرة) في دبي وسنغافورة من نمو الشركة في جنوب شرق آسيا.

يجمع منتج Morphing I الرئيسي، Morphing-BOT، بين رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتصور التوأم الرقمي، وشبكات إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الدقيقة لتشخيص ظروف خط الأنابيب وكشف العيوب. من خلال الاستفادة من نماذج BIM (نمذجة معلومات المباني) والنماذج التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقوم هذا الحل بقياس عمر خطوط الأنابيب، وأتمتة أولويات الصيانة، وتقليل التكاليف، مع ضمان إجراء الإصلاحات في الوقت المناسب، ومنع الأعطال، وتعزيز استقرار البنية التحتية.

في فيتنام، تتعاون Morphing I مع الشركات المحلية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والمركبات الكهربائية. باستخدام تقنيات متقدمة مثل التوأم الرقمي وأنظمة السحابة النقطية، تطور الشركة حلولًا مخصصة تشمل محتوى سياحي قائم على الميتافيرس، مبادرات زراعة مستدامة، وتعزيز بنية تحتية للمركبات الكهربائية. هذه المشاريع، المدعومة بالشراكات الاستراتيجية مع الشركات الفيتنامية الرئيسية، تعرض قدرة Morphing I على توسيع نطاق خبرتها عبر الصناعات.

منصة الشركة KPOP AI Audition Platform، وهي حل ميتافيرس قائم على تقنية NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال)، أثرت بشكل ملحوظ في فيتنام وجنوب شرق آسيا. إلى جانب البوب الكوري (KPOP)، تقدم المنصة بيئات افتراضية غامرة تتيح للفنانين والمعجبين التواصل ما يمكّن المستخدمين من التفاعل مع مشاهير العالم الافتراضي والمشاركة في التصويت والأداء في الوقت الفعلي، مستفيدةً من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب مخصصة. تضمن تقنية البلوكتشين معاملات NFT الآمنة (الرموز غير القابلة للاستبدال)، ما يعزز ثقة المستخدم. إن العناصر التي تشبه الألعاب داخل المنصة تشجع على التفاعل النشط، ما يخلق نظامًا بيئيًا ديناميكيًا للمبدعين والجماهير، ويضع المنصة في موقع الريادة في دمج الترفيه الرقمي مع التكنولوجيا المتقدمة.

قال Kim Ki-young، الرئيس التنفيذي لشركة Morphing I: "تتقدم Morphing I في وجودها العالمي من خلال الابتكار التكنولوجي". "ونجاحنا في معرض IFA 2024، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية ومبادرات الميتافيرس الرائدة، يسلطان الضوء على تأثيرنا المتزايد. نحن نهدف إلى تسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس لتقديم حلول مؤثرة عبر القطاعات في جميع أنحاء العالم."

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://morphingi.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2569749/Morphing_I_s_CTO_Kyoung_Min_Lee_presenting_IFA_2024.jpg