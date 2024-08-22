شركة MTR وأكاديمية MTR تَستضيفان "ملتقى مبادرة الحزام والطريق للسكك الحديدية"

من أجل بحث دور السكك الحديدية في التنمية الحضرية ودفع النمو المستقبلي

MTR Corporation and MTR Academy will host the “Belt and Road Railway Forum” with the theme of “How Public Transport Contributes to Building & Connecting Communities” on 13 September in Hong Kong, bringing together industry professionals from countries along the Belt and Road for interactive exchange.

هونغ كونغ، 22 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- إن شبكة السكك الحديدية هي العمود الفقري لنظام النقل العام في هونغ كونغ. لذا تقوم ("شركة") MTR Corporation ببناء المجتمعات وربطها من خلال شبكة السكك الحديدية الخاصة بها، ودفع تنمية هونغ كونغ. وهي تَرعى مواهب السكك الحديدية، وتعزز معايير الصناعة، وتعزز عمليات التبادل من خلال أكاديمية MTR. في أسبوع مبادرة الحزام والطريق الذي سيعقد في هونغ كونغ في أوائل سبتمبر 2024، ستستضيف شركة وأكاديمية MTR "ملتقى مبادرة الحزام والطريق للسكة الحديدية" تحت عنوان "كيف تساهم وسائل النقل العام في بناء المجتمعات وربطها معًا؟" في 13 سبتمبر، وسيجمع بين محترفي الصناعة من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق من أجل تبادل الخبرات الفعال.

وقال الدكتور Rex Auyeung، رئيس شركة MTR Corporation: "تعمل السكك الحديدية باعتبارها محفزات قوية لنمو العديد من المدن. فشبكة السكك الحديدية القوية لا تعزز الحركة وتساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل تساهم في تشكيل التنمية الحضرية كذلك. في الوقت الذي تحتفل فيه شركة MTR بمرور 45 عامًا على تشغيل خدمة مترو هونغ كونغ، أتطلع إلى "ملتقى الحزام والطريق للسكك الحديدية" الخاص بنا باعتباره منصة محورية لربط المتخصصين في السكك الحديدية من مختلف المناطق لاستكشاف الدور الأساسي للنقل العام في التنمية الحضرية. وسيُسهل الملتقى تبادل المعلومات حول تكنولوجيا السكك الحديدية المبتكرة وأفضل الممارسات في الصناعة، مما يدفع إلى تطوير السكك الحديدية العالمية في المستقبل".

ستدور المناقشات في هذا الملتقى حول التكنولوجيا الخضراء (النظيفة على البيئة) والمتطورة والابتكار وتطورات السكك الحديدية المستقبلية. سيشارك المسؤولون الحكوميون من حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إلى جانب قادة الصناعة والخبراء من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، في تبادل الأفكار والتعمق في الدور المحوري للنقل العام في ربط المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي. يُرجى الرجوع إلى موقع الإنترنت الخاص بالملتقى (www.mtr.com.hk/en/customer/academy/mtr-belt-and-road-forum.html) للاطلاع على البرنامج والقائمة الكاملة للمتحدثين.

مع 45 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال السكك الحديدية في توفير خدمات السكك الحديدية الآمنة والموثوق بها والفعالة، وسّعت شركة MTR أعمالها في هونغ كونغ وخارجها. وتسعى المؤسسة إلى بناء المجتمعات وتعزيز التنمية الاقتصادية بشبكة سكك حديدية شاملة، مما يساهم في النمو المستدام للمدن. بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين للشركة، يوفر الملتقى منصة لعرض كيفية تبادل MTR خبرتها في قطاع السكك الحديدية ومشاركة المعرفة في جميع أنحاء العالم لتعزيز تطوير السكك الحديدية على الصعيد العالمي من خلال الشراكات والمشاريع الإستراتيجية.

من أجل مواصلة القيام بدور إستراتيجي في تسهيل التبادلات العابرة للأوطان والعابرة للإقليم، تم تأسيس أكاديمية MTR في عام 2016 بهدف دفع تميز السكك الحديدية العالمية. وتقدم التدريب للعاملين في إدارة وتشغيل السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق؛ حيث شارك أكثر من 400 مسؤول تنفيذي في السكك الحديدية في برامج التدريب.

نبذة عن شركة MTR Corporation

للحفاظ على حركة المدن، تعمل MTR على جعل اللقاءات تحدث، وتتيح الالتقاء من أجل مستقبل أكثر اتصالًا. بصفتنا مشغلًا عالميًّا معترفًا به لخدمات النقل الحديدي المستدام، نحن رائدون في مجال السلامة والموثوقية وخدمة العملاء والكفاءة.

تتمتع MTR بخبرة واسعة في مجال السكك الحديدية من البداية إلى النهاية؛ حيث تمتلك 45 عامًا من الخبرة في مشاريع السكك الحديدية من التصميم إلى التخطيط والبناء وحتى التكليف والصيانة والتشغيل. لا تقتصر أعمال MTR على تسليم وتشغيل السكك الحديدية، بل تعمل أيضًا على إنشاء وإدارة مجتمعات ديناميكية حول شبكتها من خلال التكامل السلس بين السكك الحديدية والتطوير التجاري والعقاري.

مع أكثر من 50,000 موظف مخصص*، تنقل شركة MTR أكثر من 10 ملايين رحلة ركاب حول العالم كل يوم من أيام الأسبوع في هونغ كونغ، والصين، وأستراليا، والمملكة المتحدة، والسويد. معًا، نصبح أذكياء، ونذهب إلى أبعد من ذلك.

لمزيد من المعلومات حول شركة MTR، يُرجى زيارة www.mtr.com.hk.

*تشمل شركاتنا التابعة والشركات ذات الصلة والمشاريع المشتركة في هونغ كونغ وفي جميع أنحاء العالم

نبذة عن أكاديمية MTR

بدعم من أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تشغيل وإدارة السكك الحديدية المتقدمة في هونغ كونغ وخارجها، تم إنشاء أكاديمية MTR في عام 2016، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة MTR Corporation Limited، بهدف مشاركة كفاءة وخبرة MTR مع مشغلي السكك الحديدية والسلطات في جميع أنحاء العالم لتحقيق مجموعة مشتركة من الأهداف لتقديم خدمة متميزة ولتصبح العمليات مستدامة.

وتتمثل رؤية أكاديمية MTR في أن تكون مركزًا معترفًا به لإدارة السكك الحديدية والهندسة للتميز في توفير برامج لموظفي MTR ومجتمع هونغ كونغ وصناعة السكك الحديدية في البر الرئيسي للصين وفي الخارج، بما في ذلك البلدان الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق.

منذ تأسيسها، قدمت أكاديمية MTRA برامج تدريبية مصممة خصوصًا لأكثر من 400 مدير تنفيذي من 22 دولة ومنطقة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا. وتشمل هذه البلدان الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق؛ مثل تايلاند، وإندونيسيا، وإسرائيل، وقطر، وكوريا، والفلبين، وماليزيا، وميانمار، والسعودية، وسنغافورة، والهند. من خلال هذه البرامج، تعزز MTRA جيلًا جديدًا من قادة السكك الحديدية المتخصصين لتقديم خدمة متميزة ولتصبح العمليات مستدامة.

لمزيد من المعلومات حول أكاديمية MTR، يُرجى زيارة www.mtracademy.com.

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