شركة Nanoprecise Sci Corp توسع عمليات الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة في أوروبا وأفريقيا

إدمنتون، ألبرتا، 19 أبريل 2024 /-- /PRNewswire Nanoprecise Sci Corp متحمسة لإعلان توسيع عمليات الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة (ECM) إلى أوروبا وأفريقيا. يعالج هذا التوسع التحول الكبير نحو استدامة الشركات داخل هذه المناطق، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية التي تعزز الإشراف البيئي والموثوقية التشغيلية.

Nanoprecise's Energy-Centric Predictive Maintenance is Advancing Global Sustainability Goals

تستهلك الآلات ذات المحرك 65٪ من كهرباء العالم، وتستخدم المعدات التي لاتخضع للصيانة الملائمة ما يصل إلى 30٪ من هذه الطاقة، بشكل غير فعال. من خلال تحسين الرؤية في استخدام الطاقة للمعدات، يسمح حل الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة من Nanoprecise للمؤسسات باستخدام استهلاك الطاقة لإعطاء الأولوية للصيانة الوقائية. يساعد هذا النهج في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، مع ضمان وقت استمرارية الإنتاج وموثوقية الأصول.

واحدة من الإضافات الكبيرة للتوسع في المنطقة هي تعيين Kalyan Meduri رئيسًا للمبيعات لأوروبا وأفريقيا. يتمتع Kalyan بأكثر من 18 عامًا من الخبرة العالمية، في أعمال حاضنة للتقنيات الجديدة وتوسيع نطاق الأعمال الجديدة وتحفيز الفرق على حل مشاكل العملاء بشكل مختلف. مع خبرته في جميع أنحاء الهند وفرنسا والدنمارك، فإنه متحمس لخلق تأثير إيجابي من خلال التكنولوجيا والتعاون لتقديم مستقبل مستدام للجيل القادم. أكد Kalyan Meduri أن: "التحول الكبير نحو الاستدامة في أوروبا يجعلها سوقا رئيسية لحلنا الخاص بالصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة". "من خلال دمج حلول الصيانة التنبؤية الحديثة مع إدارة الطاقة الاستراتيجية، نحن نساعد الشركات على تحقيق أهدافها في الاستدامة مع تحسين الكفاءة التشغيلية. إنه فوز لهم وللكوكب!"

أصبحت Nanoprecise مزودًا مفضلًا لحلول الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة للمؤسسات الصناعية على مستوى العالم، والآن للمؤسسات الأوروبية التي ترغب في تسريع مسارها في تقليل الانبعاثات وزيادة وقت التشغيل، دون مزيد من النفقات الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، مع الإعلان الأخير عن ضمان استرداد الأموال، يمكن للشركات إجراء تحول إلى الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة بدون مخاطر وبعائد مضمون على الاستثمار.

انضم إلى Kalyan وفريق Nanoprecise في قاعة هانوفر في القاعة 7، المنصة# D28 واستكشف قدرات الصيانة التنبؤية المركزة على الطاقة وفوائدها.

نبذة عن Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise Sci Corp هو حل صيانة تنبؤي يركز على الطاقة يعمل بالذكاء الإصطناعي يجمع بين تكنولوجيا أجهزة استشعار إنترنت الأشياء مع الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة لتحسين كفاءة الآلات والمساهمة في الاستدامة.

nanoprecise.io

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Christian Keon

مدير التسويق، Nanoprecise

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