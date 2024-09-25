شركة Netcore Cloud تُعيّن السيد Siddharth Gopalkrishnan الشريك السابق في McKinsey، في منصب المدير التنفيذي للعمليات (COO) لتشجيع التوسع العالمي

تستهدف الشركة إيرادات متكررة سنوية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud، أعلنت الشركة الرائدة عالميًّا في مجال حلول التكنولوجيا والتفاعل مع العملاء عن تعيين السيد Siddharth Gopalkrishnan رئيسًا تنفيذيًّا للعمليات(COO) . وتؤكد هذه الإضافة الإستراتيجية على طموح Netcore Cloud من أجل مضاعفة إيراداتها في السنوات الثلاث المقبلة وتوسيع نطاق أثرها العالمي.

Siddharth Gopalkrishnan

يتمتع Siddharth بخبرة تزيد عن 16 عامًا من العمل لدى شركة McKinsey & Co.‎، حيث قاد مبادرات رقمية تحويلية في قطاعات متعددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والسيارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. إن فهمه العميق لنماذج الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الشركة والمستهلك (B2C)، بالإضافة إلى خبرته العملية في إنشاء وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية الأولى، يؤهله بشكل فريد لقيادة المرحلة التالية من الابتكار في Netcore Cloud نحو تحقيق إيرادات متكررة سنوية بقيمة 200 مليون دولار.

وفي حديثه عن التعيين، قال Rajesh Jain، مؤسس Netcore Cloud والرائد في ثورة dotcom في آسيا: "مع تطلعنا إلى التوسع إلى 200 مليون دولار كإيرادات متكررة سنوية، سيكون لقيادة Siddharth دور أساسي في صقل إستراتيجيتنا العالمية وتعزيز القيمة التي تقدمها علامتنا التجارية. إن خبرته المزدوجة في الاستشارات وبناء الأعمال هي بالضبط ما نحتاجه لخوض الفصل التالي من النمو".

يقول Saket Kumar Jha، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع الأسواق الناشئة لدى Netcore Cloud: "إن تجربة Siddharth الواسعة في توسيع نطاق الأعمال وتحقيق التأثير في مختلف الصناعات تجلب قيمة هائلة إلى Netcore Cloud. وستكون قدرته على المزج بين الأفكار الإستراتيجية والتميز التشغيلي عاملاً أساسيًّا في فتح فرص جديدة، خاصةً في الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع. ونتطلع إلى العمل مع Siddharth حيث نستهدف التوسع السريع وتعزيز عروض منتجاتنا للعملاء في هذه المناطق".

وفي حديثه عن دوره الجديد، قال Siddharth Gopalkrishnan: "بعد أن رأيت هذا المجال من منظور المستخدم لسنوات عديدة، أرى إمكانات هائلة غير مستغلة للعلامات التجارية للاستفادة من المنصات مثل Netcore Cloud. وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريق القيادة الموهوب للغاية في Netcore، للبناء على المنصة الحالية ودفع حدود ما هو ممكن في مجال تجربة العملاء".

وفي منصبه الجديد، سيركز Siddharth على بناء مقترحات الجيل التالي حول مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم والتخصيص مع تحسين إستراتيجيات الشركة في السوق، كما سيعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتوسيع حضور Netcore Cloud في الأسواق العالمية.

حول Netcore Cloud

تمكِّن Netcore Cloud، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تكنولوجيا التسويق، المسوقين من خلال مجموعة Customer Engagement and Experience Suite الشاملة لإنشاء تجارب شخصية ومتعددة القنوات. وبالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدمج بيانات العملاء، تتيح Netcore قطاعات مستهدفة وتفاعلات رقمية ذات مغزى يثق بها أكثر من 6,500 علامة تجارية في قطاعات، مثل التجارة الإلكترونية، والتجزئة، والخدمات المصرفية والمالية، والإعلام، والترفيه، والسفر، ويشمل عملاؤها البارزون Walmart، وUnilever، وTommy Hilfiger، وDomino's، وMcDonald's، وPizza Hut، وCrocs.

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