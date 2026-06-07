شركة Neurovia AI التابعة لـ Robo.ai تشارك كشريك حكومي رسمي للأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي في القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Robo.ai Inc. ‏(مؤشر بورصة ناسداك: AIIO) اليوم أن شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، Neurovia AI، ستشارك في القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني بصفتها الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوة منصور علي خان، رئيس التكنولوجيا في الشركة، لحضور الحدث وإلقاء كلمة بعنوان: "بناء بنية تحتية موثوقة للذكاء البصري في عصر الذكاء الاصطناعي".

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مع تسارع التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، يظل الأمن السيبراني أولوية وطنية قصوى. مع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، بدءًا من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الثغرات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، أصبحت الحاجة إلى التعاون والابتكار وتعزيز المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ستجمع القمة الحكومية الثالثة للأمن السيبراني قادة الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات التنظيمية، وخبراء الأمن السيبراني العالميين، ورواد التكنولوجيا، بهدف تبادل الرؤى، واستعراض الإستراتيجيات، ودفع عجلة النمو الرقمي الآمن.

سيتمحور الموضوع الرئيسي للكلمة المرتقبة للسيد خان حول "بناء بنية تحتية موثوقة للذكاء البصري في عصر الذكاء الاصطناعي". مع اندماج الذكاء الاصطناعي في العالم المادي خلال دورة التطور المقبلة، برزت البيانات البصرية كأصل إستراتيجي وطني للبنية التحتية، يمكن مقارنته بشبكات الكهرباء والاتصالات، مما يمثل تحديًا معماريًا مميزًا أمام التطور المستقبلي للذكاء الاصطناعي. سيقدم السيد خان تحليلًا يستند إلى سيناريوهات أعمال واقعية، يتناول التحديات الهيكلية في بنيات البيانات الحالية، بما في ذلك استهلاك طاقة الحوسبة، وقدرات المعالجة الفورية، وأمن البيانات الأساسي تحت أعباء التشغيل الفعلية في العالم الحقيقي.

نبذة عن شركة .Robo.ai Inc

.Robo.ai Inc (مؤشر بورصة ناسداك: AIIO) هي شركة تكنولوجية مُكرسة لبناء منصة لاقتصاد الآلات قائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال التكامل المنهجي بين برمجيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية، تعمل الشركة على بناء نظام تشغيل موحد للذكاء الاصطناعي ومنظومة متكاملة مدعومة، بما يوفر حلول بنية تحتية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات للعملاء من الحكومات والشركات حول العالم.

نبذة عن شركة Neurovia AI Limited

شركة Neurovia هي شركة متخصصة في تقنيات معالجة وضغط البيانات البصرية بالذكاء الاصطناعي، وتعمل كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Robo.ai. باستخدام منصتها الأساسية ™NeuroStream، تركز الشركة على تقنيات الضغط الأصلية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة الطرفية لمعالجة اختناقات النقل والمعالجة المرتبطة بالكميات الهائلة من بيانات الآلات، بما يرسخ بنية بيانات بتأخير منخفض وعالية الكفاءة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلُّعية بموجب "قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995". قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات. للاطلاع على مناقشة المخاطر وعوامل عدم اليقين، يُرجى الرجوع إلى إيداعات شركة .Robo.ai Inc لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

للتواصل الإعلامي

الاتصالات المؤسسية في .Robo.ai Inc

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الموقع الإلكتروني: www.roboai.io

الاتصالات المؤسسية في Neurovia AI

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الموقع الإلكتروني: www.neuroviaai.ae

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