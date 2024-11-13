شركة Newborn Town تنضم إلى العشاء الثقافي الذي تستضيفه وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) في مبادرة مستقبل الاستثمار الثامنة، واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة

مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية, 13 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Newborn Town Inc.، شركة الترفيه الاجتماعي العالمية الرائدة (Newborn Town أو "الشركة"، رمز البورصة: بورصة هونغ كونغ 9911)، حصلت على دعوة من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، وهي واحدة من منظمي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن (FII)، لحضور العشاء الثقافي الذي أقيم في المدينة التاريخية، الدرعية.

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استقطب مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي عقد هذا العام من 29 إلى 31 أكتوبر، لفيفًا مثيرًا للإعجاب من قادة السياسة والأعمال من جميع أنحاء العالم، ما سلط الضوء على دور المملكة العربية السعودية المتزايد في تعزيز شراكات الاستثمار الدولية.

أقيم العشاء الفخم في حي الطريف، وهو موقع التراث العالمي لليونسكو في الدرعية، موطن العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية. بدأ العشاء مع عرض ضوئي مثير للإعجاب يصور بشكل جميل التاريخ العميق للمملكة والتراث الثقافي النابض بالحياة. تبع ذلك خطابات ترحيب ألقاها قادة سياسيون ورجال أعمال بارزون.

وباعتبارها واحدة من الشركات المشاركة في برنامج المقر الإقليمي (RHQ) في المملكة العربية السعودية، فيسرNewborn Town حضور هذا التجمع الثقافي والمشاركة في مناقشات عميقة مع القادة المحترمين من قطاعي السياسية والأعمال. وكانوا معًا يتأملون في الماضي العريق للمملكة بينما استكشفوا الفرص الاستثمارية الديناميكية التي تقدمها السعودية اليوم.

تم إطلاق برنامج المقر الإقليمي (RHQ) في فبراير 2021، وهو مبادرة تعاونية بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) والهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC). وهدفه هو دعوة الشركات متعددة الجنسيات إلى إنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودعمها لأهداف "رؤية 2030" الطموحة.

تشير التقارير إلى أن وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) قد أصدرت أكثر من 540 تصريحًا لمقرات إقليمية للشركات الأجنبية، متجاوزة بالفعل هدفها لعام 2030 البالغ 500 تصريح فقط. في سبتمبر، عقدت Newborn Town ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) حفل الافتتاح في الرياض تحت شعار "التواصل والاستكشاف والازدهار معًا"، حيث احتفلت Newborn Town بأنها أول شركة ترفيهية اجتماعية عالمية تقوم بتأسيس مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية بينما تتطلع إلى مستقبل واعد لصناعة الترفيه الاجتماعي المحلية عبر الإنترنت.

منذ عام 2017، وشركة Newborn Town توسع باستمرار بصمتها في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتواكب بشكل وثيق احتياجات الترفيه الاجتماعي للمستخدمين المحليين. من خلال استراتيجيات توطين متقدمة، قامت الشركة ببناء نظام بيئي قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم مجموعة متنوعة من تطبيقات الترفيه الاجتماعي.

في أواخر أغسطس، استضافت Newborn Town عرض نتائج النصف الأول من العام تحت عنوان "ألف ليلة وليلة" في هونغ كونغ، والذي اتسم بطابع الشرق الأوسط. ركز الحدث على مشاركة استراتيجيات الشركة وإنجازاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال الرئيس التنفيذي Li Ping إن الاستثمارات المستمرة لشركة Newborn Town في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة قد أسست حواجز سوقية قوية من خلال عمليات توطين فعّالة. في النصف الأول من عام 2024، شكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 50% من إيرادات Newborn Town من شبكات التواصل الاجتماعي.

مع رؤية 2030، تتبنى المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا نابضًا بالحياة وفرصًا استثمارية وفيرة. تلتزم Newborn Town بتعميق وجودها في المملكة العربية السعودية وغيرها من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنمو في هذه المناطق الرئيسية لخلق فرص أعمال استثنائية وتعزيز مستقبلها المزدهر.

وبالإضافة إلى النجاح التجاري، تلتزم Newborn Town بإنشاء تأثير اجتماعي دائم في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تلتزم الشركة على الدوام بأداء مسؤولياتها الاجتماعية من خلال تشجيع التوظيف المحلي، ودعم الفئات الضعيفة بما في ذلك الأطفال المصابين بالسرطان، ومساعدة المناطق المتضررة من الكوارث. من خلال هذه الجهود، تقف شركة Newborn Town مع المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.