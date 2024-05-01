شركة Newgen Software تعلن عن تحقيق إيرادات بمبلغ 1,244 كرور روبية للسنة المالية 24، بزيادة سنوية بلغت 28%، وأرباح بعد الضرائب تبلغ 252 كرور روبية، بزيادة سنوية 42%
01 مايو, 2024, 17:45 AST
ربح الربع السنوي يتجاوز 100 كرور روبية لأول مرة.
نويدا، الهند, 1 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd عن نتائج العام والربع المنتهي في 31 مارس 2024، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 30 أبريل 2024.
المؤشرات الرئيسية - السنة المالية 24 مقابل السنة المالية 23
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إجمالي الدخل (بما في ذلك الدخل الآخر)
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الأرباح بعد الضرائب
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اكتساب عملاء جدد
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1,292 كرور روبية
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252 كرور روبية
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51
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(زيادة سنوية بمعدل 28%)
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(زيادة سنوية بمعدل 42%)
تعليقًا على أداء الشركة، قال السيد ديواكار نيغام، الرئيس والمدير الإداري لشركة Newgen Software Technologies Ltd: "نحن سعداء بإنهاء العام بطريقة جيدة مرة أخرى من حيث الإيرادات والأرباح، نظرًا إلى النمو القوي في أسواق الهند وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأوسط. تكبُر قاعدة عملائنا الكبيرة يومًا بعد يوم، ما أدى إلى نمو قوي في الإيرادات لكل عميل. وبالنسبة للربع السنوي، فقد سجّلنا أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق عند 375 كرور روبية في الربع السنوي الرابع. وتجاوز الربح بعد الضريبة 100 كرور روبية لأول مرة في الربع السنوي."
"لا زالنا ملتزمين بالابتكار وتقديم القيمة لعملائنا. وخلال العام، عملنا باستمرار على تحسين وتوسيع قدرات منصاتنا وحلولنا. لقد نجحنا في إطلاق العديد من الإصدارات الجديدة، مع ميزات محسنة، وتحسين تصميم ورحلات النشر، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وتحسين الأمن، والترقيات التي تركز على المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، زوّدنا الإيرادات من العملاء الحاليين وأضفنا 51 شعارًا جديدًا في السنة المالية 24،" قال السيد فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software.
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أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (السنة المالية 24)
شهدت الإيرادات من العمليات (مجمعة) نموًا قويًا يبلغ 28% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 1,244 كرور روبية مقارنة بمبلغ 974 في السنة المالية 23.
وقد بلغ الربح بعد الضريبة 252 كرور روبية خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 42% مقارنة بمبلغ 177 كرور روبية في السنة المالية 23.
وبلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 281 كرور روبية خلال هذه الفترة.
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أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (للربع الرابع Q4 من السنة المالية 24)
بلغت الإيرادات من العمليات (مجمعة) 375 كرور روبية مقارنة بـ 305 كرور روبية في الربع الرابع Q4 من السنة المالية 23، بزيادة سنوية تقدر بـ 23% في الربع الرابع Q4 مدفوعة بالنمو القوي في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
وارتفع معدل الربح بعد الضريبة بمقدار 105 كرور روبية بنسبة مئوية تبلغ 32% مقارنة بـ 80 كرور روبية في الربع الرابع Q4 من السنة المالية 23.
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أبرز نقاط الأعمال (الربع الرابع Q4 للسنة المالية 24):
نبذة عن Newgen
Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة تطبيق الكود المنخفض المعترف بها في Newgen لتطوير ونشر تطبيقات تجارية معقدة ومدفوعة بالمحتوى وجذابة للعملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.
لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.newgensoft.com
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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:
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الاتصال بالمستثمرين:
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رونكي جوسوامي
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ديبتي ميهرا تشوغ
بيان إخلاء المسؤولية
قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بآفاق الأعمال المستقبلية لشركة Newgen Software Technologies وربحية تلك الأعمال، والتي تخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. هذه المخاطر والشكوك تشمل، ولكن لا تقتصر على، التقلبات في الأرباح، وقدرة الشركة على إدارة النمو والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، والتنافس (على الصعيدين المحلى والدولي)، والنمو الاقتصادي في الهند، والبلدان المستهدفة للأعمال التجارية، والقدرة على جذب واستبقاء المحترفين ذوي المهارات العالية، والتكاليف والجداول الزمنية الزائدة على المشاريع، وقدرة الشركة على إدارة عملياتها الدولية، والسياسات الحكومية، والفوائد، والتكاليف المالية الأخرى السائدة عمومًا في الاقتصاد. ولا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرًا للأداء المستقبلي. لا تتعهد الشركة بإصدار أي إعلان في حالة ما إذا أصبحت أي من هذه البيانات التطلعية غير صحيحة ماديًا في المستقبل أو تحديث أي بيانات تطلعية يتم الإدلاء بها من وقت لآخر من قبل الشركة أو نيابة عنها.
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