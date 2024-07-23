شركة Newgen Software تعلن عن إيرادات من العمليات بنحو 315 كرور روبية في الربع الأول من السنة المالية 25، بزيادة 25٪ على أساس سنوي

إطلاق Newgen LumYn — منصة التخصيص الفائقة المدعومة من Gen AI للبنوك

نويدا، الهند, 23 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd عن نتائج الربع المنتهي في 30 يونير 2024، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 18 يوليو 2024.

المؤشرات الرئيسية - الربع الأول من السنة المالية 25 مقابل الربع الأول من السنة المالية 24

الإيرادات 315 كرور روبية (زيادة سنوية بمعدل 25%)

الربح بعد الضريبة 48 كرور روبية (زيادة سنوية بمعدل 58%)

LogoWins الجديد 13

وتعليقاً على أداء الشركة، قال السيد ديواكار نيغام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Newgen Software Technologies Ltd: "مع بدءنا لسنة مالية جديدة، يسعدنا أن نختتم ربعًا قويًا آخر من الأداء من حيث الإيرادات والأرباح. سجل الربع نموًا في الإيرادات بنسبة 25٪، مدفوعًا بأعمال قوية في جميع المناطق. كان لدينا إضافات جيدة في محفظة عملائنا وأضفنا 13 شعارًا جديدًا في الربع الأول. ساهمت الأعمال الجديدة من قاعدة عملائنا الحالية أيضًا بشكل كبير في نمو إيراداتنا، مما أكد على علاقاتنا العميقة وطويلة الأجل مع العملاء وقدرتنا على تقديم قيمة لعملائنا."

"لقد حظيت حلولنا في مجالات التجارة والإقراض وتمويل سلسلة التوريد بإقبال جيد وقبول في السوق، مما ساعد الشركات على النمو وإدارة عملياتها بكفاءة أكبر. خلال الربع الأول، أطلقنا أيضًا منتجنا الجديد، المسمى Newgen LumYn، وهو منصة التخصيص المفرط التي تعمل بنظام Gen AI المصممة خصيصًا للقطاع المصرفي"، كما قال السيد فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software.

أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (للربع الأول من السنة المالية 25)

شهدت الإيرادات من العمليات (مجمعة) نموًا قويًا يبلغ 25% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 315 كرور روبية مقارنة بمبلغ 252 في الربع الأول في السنة المالية 24.

• وصلت تدفقات الإيرادات السنوية (ATS/AMC، والدعم، والسحابة/والبرمجيات كخدمة ورخصة الاشتراك) إلى 201 كرور روبية

• بلغت الإيرادات من بيع المنتجات/الترخيص 45 كرور روبية

• بلغت إيرادات التنفيذ وغيرها 68 كرور روبية

وقد بلغ الربح بعد الضريبة 48 كرور روبية خلال هذا الربع، بزيادة سنوية بلغت 58% مقارنة بمبلغ 30 كرور روبية في الربع الأول من السنة المالية 24.

أبرز نقاط الأعمال (الربع الأول من السنة المالية 25)

• 13 إضافة شعار عميل جديد خلال هذا الربع.

• تم التعرف على Newgen في دليل Gartner® للسوق لحلول إدارة المنح الحكومية والمحلية

• تم إعادة تأكيد تصنيف الشركة على المدى القصير لـ CRISIL A1 لأدوات الدين الخاصة بها.

• إطلاق منتج جديد يدعى Newgen LumYn، منصة التخصيص الفائقة التي تعمل بتقنية Gen AI والمصممة خصيصًا للقطاع المصرفي

*https://newgensoft.com/company/press-releases/newgen-gartner-market-guide-state-local-government-grant-management/

نبذة عن Newgen

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإمكانات إدارة الاتصالات. على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات الناجحة على منصة تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة المعترف بها في الصناعة من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات أعمال معقدة تعتمد على المحتوى وتجذب العملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.

لمزيد من التفاصيل، تُرجى زيارة www.newgensoft.com

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: الاتصال بالمستثمرين: رونكي جوسوامي [email protected] ديبتي ميهرا تشوغ [email protected]

بيان إخلاء المسؤولية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بآفاق الأعمال المستقبلية لشركة Newgen Software Technologies وربحية تلك الأعمال، والتي تخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. هذه المخاطر والشكوك تشمل، ولكن لا تقتصر على، التقلبات في الأرباح، وقدرة الشركة على إدارة النمو والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، والتنافس (على الصعيدين المحلى والدولي)، والنمو الاقتصادي في الهند، والبلدان المستهدفة للأعمال التجارية، والقدرة على جذب واستبقاء المحترفين ذوي المهارات العالية، والتكاليف والجداول الزمنية الزائدة على المشاريع، وقدرة الشركة على إدارة عملياتها الدولية، والسياسات الحكومية، والفوائد، والتكاليف المالية الأخرى السائدة عمومًا في الاقتصاد. ولا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرًا للأداء المستقبلي. لا تتعهد الشركة بإصدار أي إعلان في حالة ما إذا أصبحت أي من هذه البيانات التطلعية غير صحيحة ماديًا في المستقبل أو تحديث أي بيانات تطلعية يتم الإدلاء بها من وقت لآخر من قبل الشركة أو نيابة عنها.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2106118/Newgen_Logo.jpg