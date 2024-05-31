شركة Newrizon تَعقد شراكة مع مجموعة اليمني لإدخال شاحنتها الكهربائية المستقبلية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC

الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- وقعت مؤخرًا في الرياض شركة Newrizon، وهي شركة ناشئة متخصصة في كهربة وإحداث ثورة في مركبات التوصيل في المناطق الحضرية، اتفاقية بيع وطلب شراء مع مجموعة اليمني، تسمح لها بأن تكون الوكيل الحصري لشركة Newrizon في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة المَركبات الكهربائية.

مجموعة اليمني، هي أكبر مجموعة لتجارة المركبات التجارية الخفيفة وتتمتع بسمعة طيبة في المملكة العربية السعودية بمبيعات سنوية تتجاوز 20,000 مركبة وشبكة خدمات واسعة النطاق، وهي على استعداد لتوسيع نطاق واعتماد شاحنات Newrizon الكهربائية الخالية من الانبعاثات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اليمني السيد سعيد: "تمثل شاحنات Newrizon الكهربائية مستقبل النقل المستدام، ونحن فخورون بأن نكون الشريك الذي يُقَدم هذه التكنولوجيا لعملائنا".

وقال Charles Huang، رئيس مجلس إدارة Newrizon: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع مجموعة اليمني، الشركة الرائدة بلا منازع في مبيعات المركبات التجارية الخفيفة في المملكة العربية السعودية"، وأضاف "إن علاقاتهم العميقة مع العملاء وخبرتهم في السوق تجعلهم الشريك المثالي لمساعدتنا في تسريع عملية التحول إلى المَركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC."

يتم التوصل إلى هذه الشراكة في منعطف حرج حيث تقوم دول منطقة مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها، بتسريع مبادراتها وأهدافها الخاصة بالاستدامة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في العِقد المقبل. تقدم نماذج مَركبات Newrizon الكهرباية EV حلًا مقنعًا لتقليل آثار الكربون مع الاستمتاع بتكنولوجيا مبادلة البطاريات من Newrizon، بجانب الذكاء، والموثوقية، ومزايا التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) المنخفضة.

حضر حفل توقيع الشراكة رئيسا مجلس الإدارة من الشركتين، حيث أكدا التزامهما ورؤيتهما المشتركة لتسريع اعتماد المركبات التجارية الخالية من الانبعاثات في المنطقة.

نبذة عن Newrizon

شركة Newrizon، هي شركة قابضة ناشئة ورائدة في مجال السيارات الكهربائية تعني بكهربة وإحداث ثورة في مركبات التوصيل في المناطق الحضرية، وهي شركة منشأها جزر كايمان ومقرها في شنغهاي، تأسست في عام 2020 من قبل الدكتور Charles Huang، نائب الرئيس الأول السابق لشركة NIO وزميل جمعية مهندسي السيارات SAE، تعمل Newrizon على تطوير المركبات التجارية الكهربائية المتقدمة وحلول تبادل البطاريات التي توفر كفاءة وأداء لا مثيل لهما، وانخفاض في الانبعاثات الكربونية والاستدامة للمستخدمين.

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