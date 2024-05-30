شركة Nuvama Wealth Management Limited تُعلن نتائج الربع الأخير من السنة المالية 24، مُحققة نموًا سنويًا قويًا بلغ 57% في الأرباح التشغيلية قبل الضرائب PAT

مومباي، الهند،30 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Nuvama Wealth Management Limited (المدرجة في سوق NSE للأوراق المالية تحت رمز NUVAMA) (وسوق BSE تحت رمز NUVAMA)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الثروات في الهند، عن نتائجها المالية وأداء أعمالها للربع الأخير والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

مجموعة Nuvama Group: الأداء الموحد

1.الإيرادات: شهدت إيرادات الربع الرابع من السنة المالية 24 نموًا بنسبة 35% على أساس سنوي YoY لتصل إلى 71 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت إيرادات السنة المالية 24 بنسبة 31% على أساس سنوي YoY لتصل إلى 247 مليون دولار أمريكي.

2.الأرباح التشغيلية بعد الضريبة (PAT): بلغت أرباح الربع الرابع من السنة المالية 24 مبلغ 22 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 57% على أساس سنوي YoY، ووصلت أرباح السنة المالية 24 إلى 72 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 62% على أساس سنوي YoY.

3.مع تحقيق نمو قوي ومستدام في إدارة الثروات والأصول، حيث نمت إيرادات السنة المالية 24 بنسبة 18% على أساس سنوي YoY. حققت أسواق رأس المال نموًا قويًا في إيرادات السنة المالية 24 بنسبة 64% على أساس سنوي YoY، بدعم من أسواق الأسهم الهندية الأولية والثانوية النشطة.

التفاصيل - مليون دولار أمريكي

الربع الرابع من السنة المالية 23 الربع الرابع من السنة المالية 24 على أساس سنوي % السنة المالية 23 السنة المالية 24 على أساس سنوي % الإيرادات

53 71 35 % 189 247 31 % التكاليف

34 43 25 % 130 153 18 % الأرباح التشغيلية قبل الضريبة (PBT)

18 29 55 % 59 94 60 % الأرباح التشغيلية بعد الضريبة (PAT)

14 22 57 % 44 72 62 %

وتعليقًا على الأداء القوي للمجموعة، صرح السيد Ashish Kehair، العضو المنتدب MD والرئيس التنفيذي CEO لمجموعة Nuvama Group، قائلاً: "تستمر رحلة النمو الهيكلي للمجموعة في الهند بدعم من الناتج المحلي الإجمالي GDP القوي وعائدات الشركات المرتفعة والطلب المحلي المستدام واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية. وقد شهدت أسواق الأسهم أعلى تدفقات مؤسسية على الإطلاق في السنة المالية 24، مما جعل الهند واحدة من أفضل الأسواق أداءً. بفضل منصة إدارة الثروات الشاملة والمتنوعة والمتطورة التي تمتلكها Nuvama، تمكّنا من اغتنام الإمكانات الكاملة لهذه التوجهات. وأغلقنا السنة المالية 2024 بأرباح تشغيلية تقدر بـ 72 مليون دولار أمريكي بعد الضريبة PAT، محققين بذلك نموًا بنسبة 62% على أساس سنوي YoY.

وبلغت قيمة أصول عملائنا 41.5 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 50% على أساس سنوي YoY، مدعومة بالنهج الذي تتبعه المجموعة والذي يركز على 'العميل أولاً'، وكذلك بدعم من الأسواق القوية. كما حققنا إيرادات بقيمة 247 مليون دولار أمريكي مدعومة بالنمو الذي شهدته كافة قطاعات أعمالنا. ولا يزال تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية يسير وفقًا لما خُطط لها. فعلى صعيد إدارة الثروات، قمنا بتوسيع نطاق المبيعات وتعزيز حضورنا. ففي شركة Nuvama Wealth قمنا بتعيين أكثر من 200 مدير لعلاقات العملاء. وفي شركة Nuvama Private قمنا بتعيين 20 مدير لعلاقات العملاء وافتتحنا 3 فروع جديدة في الهند. كما أحرزنا تقدمًا مهمًا في إطلاق خدماتنا الخارجية. كما نواصل تعزيز استراتيجيات إدارة الأصول لدينا.

وشهدت الأصول الخاضعة للإدارة AUM لصناديق الأسواق العامة التي نديرها تدفقات قوية، حيث نمت بنسبة 155% على أساس سنوي YoY، وتجاوزت قيمتها الإجمالية 240 مليون دولار أمريكي. يسير صندوق الاستثمار العقاري التجاري الجديد الذي أطلقناه بالشراكة مع شركة Cushman & Wakefield على الطريق الصحيح لجمع الأموال كما هو مخطط له. ونقوم أيضًا بتوسيع شبكة توزيعنا من خلال بناء علاقات مع مديري الثروات والبنوك والمؤسسات المالية. وحققت أعمالنا في أسواق رأس المال أداءً مميزًا بنهاية العام، مدعومًا بزيادة حجم التداول في السوق ونمو حصتنا السوقية.

ومع دخولنا السنة المالية 2025، نواصل مراقبة بعض التوجهات العالمية والمحلية الرئيسية التي قد تظهر في الأرباع القادمة. نحن على ثقة بآفاق النمو طويلة المدى لقطاع إدارة الثروات في الهند، ومتحمسون لتعزيز قدراتنا وإمكانياتنا والحفاظ على ريادتنا في هذا المجال".

مؤشرات أساسية

1.إدارة الثروة

1.الإيرادات: 40 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 24، بنمو قدره 16% على أساس سنوي YoY، وبلغت إيرادات السنة المالية 24 مبلغ 142 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 17% على أساس سنوي .YoY

2.الأرباح التشغيلية قبل الضريبة PBT: 14 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 24، بنمو قدره 15% على أساس سنوي YoY، وبلغت الأرباح في السنة المالية 24 مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 24% على أساس سنوي YoY.

3.أصول العملاء: 29.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 24، محققة بذلك نموًا قدره 36% على أساس سنوي YoY.

4.تم تعيين ما يقرب من 230 مدير جديد لعلاقات العملاء هذا العام المالي، ليصل عدد مديري علاقات العملاء لدينا إلى حوالي 1200 مدير.

5.شركة Nuvama Wealth: حافظت الإيرادات والتدفقات الصافية من المنتجات المُدارة وحلول الاستثمار (MPIS) على قوتها. في السنة المالية 24، ساهمت المنتجات المُدارة وحلول الاستثمار بنسبة 86% من إجمالي التدفقات الجديدة.

6.شركة Nuvama Private: استمر نمو الإيرادات والتدفقات الصافية من الأصول التي تُدر عائدًا سنويًا متكررًا (ARR) بمعدل أسرع. شكلت إيرادات العوائد السنوية المتكررة ARR نسبة 57% من إجمالي الإيرادات.

2.إدارة الأصول

1.الإيرادات (باستثناء الأرباح الإضافية): 1 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 24، مسجلة نموًا قدره 27% على أساس سنوي، وبلغت إيراداتها في السنة المالية 24 مبلغ 6 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 34% على أساس سنوي YoY.

2.الأصول الخاضعة للإدارة AUM: 0.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 24، مسجلة نموًا قدره 25% على أساس سنوي YoY، ومن هذا المبلغ تمثل الأصول الخاضعة للإدارة AUM للأسواق العامة 0.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا قدره 155% على أساس سنوي YoY.

3.أسواق رأس المال

1.الإيرادات: 30 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 24، مسجلةً نموًا قدره 71% على أساس سنوي YoY، وبلغت إيرادات السنة المالية 24 مبلغ 97 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا قدره 64% على أساس سنوي YoY.

2.الأرباح التشغيلية قبل الضريبة PBT: 16 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 24، مسجلةً نموًا قدره 123% على أساس سنوي YoY، وبلغت أرباح السنة المالية 24 مبلغ 45 مليون دولار أمريكي، مسجلةً نموًا قدره 180% على أساس سنوي YoY.

3.أصول العملاء لخدمات الأصول: 10.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 24، مسجلة نموًا قدره 109% على أساس سنوي YoY.

4.يعود هذا النمو في إيرادات وأرباح الأعمال إلى قوة أسواق رأس المال الأولية والثانوية وزيادة حصتنا السوقية.

نبذة عن Nuvama Group

رسخت شركة Nuvama مكانتها واكتسبت ثقة كبيرة في السوق الهندي على مدار أكثر من 25 عامًا. وتشرف Nuvama، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الثروات المتكاملة في الهند، على أصول عملاء بقيمة 41.5 مليار دولار أمريكي وتلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك حوالي 1.2 مليون من الأثرياء والأفراد أصحاب الثروات العالية HNIs، بالإضافة إلى حوالي 3600 من العائلات الهندية الأكثر ثراءً، وذلك حتي نهاية السنة المالية 24. تقدم Nuvama حلول إدارة الثروات التي تغطي مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط العقاري، وإدارة الاستثمار، وخدمات الإقراض، وخدمات الوساطة، وذلك للأفراد والمؤسسات ومكاتب الإدارات التنفيذية CXOs والمستثمرين المحترفين والمكاتب العائلية. كما تقدم مجموعة واسعة من منتجات إدارة الأصول البديلة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الأسواق المالية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.nuvama.com

بيان إخلاء المسؤولية: تم تحويل قيم الدولار الأمريكي بالأعلى باستخدام سعر صرف تقريبي يبلغ 1 دولار أمريكي يساوي 83.3739 روبية هندية INR وذلك للتسهيل فقط. بسبب التقريب، قد لا تتطابق الأرقام الواردة في بيان الأرباح هذا مع الإجماليات المقدمة و/أو تتوافق مع نسب النمو والمساهمة المقدمة. وفي حالة وجود أي اختلاف، ستسود البيانات المقدمة بعملة الروبية الهندية INR في بيان الأرباح.