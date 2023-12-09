شركة NWTN تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة China State Construction Engineering Corporation (Middle East)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة NWTN Inc. (المدرجة في Nasdaq باسم: NWTN)، وهي شركة تكنولوجيا للنقل صديقة للبيئة تقدم حلولًا عملية إلى العالم تخص النقل مع الاعتناء بالبيئة، وتركز على الركاب (نُطلق عليها هنا "NWTN" أو "الشركة")، أن تعلن عن مذكرة تفاهم تاريخية مع شركة China State Construction Engineering Corporation (Middle East) LLC (CSCEC)، ما يمثل خطوة كبيرة في التعاون الدولي والتنمية المستدامة. تشكل هذه الشراكة سابقة جديدة في السعي لإحراز التقدم في مركبات الطاقة الجديدة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

NWTN China Construction MOU Signing NWTN China Construction MOU Signing

شهد هذه الاتفاقية المحورية وانغ شاوفنغ، رئيس شركة CSCEC في الشرق الأوسط، وألان نان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NWTN، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية بين وي تشوايهاي، نائب رئيس شركة CSCEC في الشرق الأوسط، وفارس اليافعي، مدير التعاون الاستراتيجي في شركة NWTN.

وأقيم حفل التوقيع في جناح NWTN في المنطقة الخضراء لمؤتمر COP28 في مدينة إكسبو دبي، وشهد حضور السيد عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحضر حفل التوقيع شخصيات بارزة من بينهم ما وين لونغ، نائب رئيس شركة CSCE في الشرق الأوسط؛ غو هايتشو، مساعد الرئيس لشركة CSCEC في الشرق الأوسط؛ بول لين، رئيس أعمال السيارات في مجموعة NWTN؛ وستيفن كاو، نائب رئيس مجموعة NWTN والمدير التنفيذي للتسويق.

نقاط التعاون والهدف منه

تشمل هذه الشراكة الإستراتيجية تعاونًا واسع النطاق في تطوير السوق وترويج الأعمال عبر مناطق متنوعة، بما في ذلك شرق آسيا وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. إن الهدف الأساسي هو الاستفادة من أهمية الصناعة والبراعة التكنولوجية لدى كل شركة بغرض دفع تطوير المشاريع المبتكرة والمستدامة، ما يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية في السوق وتأثير العلامة التجارية لكلا الشركتين.

إطار التعاون الشامل

بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستدير شركة CSCEC عملية بناء المشروع الشاملة، بما في ذلك التخطيط ودراسات الجدوى والمقاولات العامة والمساعدة في تمويل المشروع. وبالتوازي، ستركز NWTN على الاستثمار في المشاريع والعمليات، والاستفادة من مزايا السوق والمنتجات لتعزيز المبيعات وتوسيع نطاق السوق ليشمل مركبات الطاقة الجديدة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

الالتزام بالتنمية المستدامة

يجسد هذا التعاون التزامنا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة. نستهدف وضع معايير جديدة في الصناعة من خلال الجمع بين خبرة شركة CSCEC في البناء والإدارة مع التكنولوجيا المبتكرة لدى شركة NWTN Inc. في مركبات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.

آفاق المستقبل

إن مذكرة التفاهم هذه هي مجرد بداية لشراكة مثمرة وطويلة الأمد. فقد أنشأ الطرفان نظامًا منتظمًا للتواصل والمراسلة، ما يضمن التقدم السلس للمشاريع المشتركة. علاوة على ذلك، تعترف كل شركة بالأخرى كشريك إستراتيجي في بلدانها، مع الالتزام بنجاح هذا التعاون.

إن NWTN متحمسة للشروع في هذه الرحلة مع CSCEC. ولا تتماشى هذه الشراكة مع أهدافها الإستراتيجية فحسب، بل تمثل أيضًا خطوة مهمة نحو الوصول إلى مستقبل مستدام. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيحقق نتائج ملحوظة ويضع معيارًا قياسيًا في هذه الصناعة.

نبذة عن NWTN

NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم. ولأن مقرها في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تمتلك NWTN منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.nwtn.ae

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و"سوف" و"نتوقع" و"ننوي" و"نظن" و"نعتقد" و"نقدر" و"نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد المتوقعة لشراكاتها) والتي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، تخضع للمخاطر والشكوك.

النتائج الفعلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نجاح شراكات NWTN في تطوير حلول الطاقة النظيفة) قد تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم تحديدها أو التي يتم التلميح إليها في البيانات المستقبلية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov . تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على NWTN. في حال حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ NWTN، فقد تختلف أعمال NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية لـ NWTN.

ونُحذِّر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل NWTN أي التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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