شركة NWTN وشركائها يستعرضون تقنيات سلسلة القيمة الكاملة للطاقة النظيفة في معرض COP28 بمدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة

سيشهد معرض NWTN عرض تجربة فريدة من نوعها للواقع المعزز التفاعلي توجه الزوار عبر قصة سلسلة القيمة الكاملة للطاقة النظيفة، وتسلط الضوء على كيفية سعي شركة NWTN وشركائها لتطوير حلول الطاقة من مراحل التوليد إلى مراحل التخزين والاستخدام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة NWTN Inc (Nasdaq: NWTN)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات وسائل النقل والتي تقدم حلول النقل الصديقة للبيئة المتمحورة حول الركاب (ويشار إليها باسم "NWTN" أو "الشركة")، اليوم عن خططها للمشاركة، بالتعاون مع شركائها، في عرض التقنيات الجديدة التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة خلال مؤتمر COP28 UAE الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر مؤتمر COP28 جزء من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ التي تُعقد سنويًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ("UNFCCC"). ويعتبر مؤتمر COP28 اجتماعًا رسميًا لأطراف UNFCCC (مؤتمر الأطراف، COP) للتفاوض والاتفاق على الإجراءات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ، وتقييد انبعاثات الغازات الدفيئة ووقف الاحتباس الحراري الذي يشده العالم في الوقت الحالي.

وستنضم كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (MoIAT) وموانئ أبو ظبي (AD Ports) ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي (ADD) وشركة China Construction إلى جانب شركة NWTN للمشاركة في معرض COP28. وسيقع جناح العرض المشترك الذي تبلغ مساحته 150 مترًا مربعًا في مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لمؤتمر COP28 رقم 2، الجناح رقم 74.

سيشهد المعرض عرض تجربة فريدة من نوعها للواقع المعزز التفاعلي توجه الزوار عبر قصة سلسلة القيمة الكاملة للطاقة النظيفة، من مراحل توليد الطاقة إلى مراحل تخزينها واستخدامها.

ستبدأ تجربة الواقع المعزز بمشهد من شجرة تفاح تكرم السير إسحاق نيوتن، الذي تحمل اسمه الشركة والذي ساهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر جديد من التنوير والعقلانية، وستوفر هذه التجربة رحلة عبر مسار يوضح كيف تعمل شركة NWTN بالتعاون مع شركائها لتعزيز حلول وسائل النقل المتمحورة حول الركاب وبناء منظومة عمل للطاقة النظيفة.

تعمل شركة NWTN مع شركائها لتوفير حلول الطاقة النظيفة وتسهيل لإمكانية الوصل إليها، وكذلك التقنيات اللازمة للاقتصادات سريعة النمو مثل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وستظهر تجربة الواقع المعزز التي ستستخدم في المعرض كيف تعمل شركة NWTN بالتعاون مع شركائها على تطوير حلول سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، وتشمل:

· تقنيات توليد الطاقة، مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح

· تقنيات تخزين الطاقة مثل البطاريات وخزانات الهيدروجين

· استهلاك الطاقة: تقنيات وسائل النقل من NWTN

تسعى شركة NWTN، التي تتخذ من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها والمدرجة في بورصة Nasdaq، إلى توفير حلول وسائل النقل التي يمكن أن تساعد في تطوير بنية تحتية لمستقبل خالٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة. وستتضمن تجربة الواقع المعزز التفاعلية في المعرض كجزء من الرحلة عرض سيارة Rabdan MUSE، وهي أول سيارة ذكية لنقل الركاب من شركة NWTN. وتعتبر سيارة MUSE إحدى "السيارات الذكية الرائدة المخصصة لنقل الركاب" ذات تصميم مستقبلي وقوة هائلة وبعيدة المدى وراحة مطلقة ونظام معلومات وترفيه رقمي فريد يتمحور حول الركاب. وتركز السيارة سالفة الذكر على تجربة قيادة مريحة وذكية لخدمة الركاب. وسيكون هذا العرض هو العرض العام الثاني للسيارة بعد الكشف عنها خلال معرض Monterey Car Week للسيارات الذي أقيم في شهر أغسطس من العام 2023.

للراغبين في ذلك، يرجى زيارة عرض شركة NWTN في معرض COP28 وخوض تجربة الواقع المعزز التفاعلية في:

مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لمؤتمر COP28 رقم 2 (الجناح رقم 74).

نبذة عن NWTN

NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك NWTN منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.nwtn.ae

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و "سوف" و "نتوقع" و "ننوي" و "نتوقع" و "نعتقد" و"نقدر" و "نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد المتوقعة للاستثمار لشراكاتها) والتي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، تخضع للمخاطر والشكوك.

النتائج الفعلية (بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، نجاح شراكات NWTN في تطوير حلول الطاقة النظيفة) قد تختلف بشكل كبير عن تلك التي تم تحديدها أو التي يتم التلميح إليها في البيانات المستقبلية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov . تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على NWTN. في حالة حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ NWTN، فقد تختلف أعمال NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها في البيانات التطلعية لـ NWTN.

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