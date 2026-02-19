شركة O'Leary Digital تؤسس مشروعاً مشتركاً لتطوير مجمّع Wonder Valley Utah بقدرة 7.5 جيجاواط؛ وإجراءات إصدار التصاريح جارية في ألبرتا

تطوير 26,000 فدان في نطاقي اختصاص في كل من يوتاه وألبرتا لدعم خطة طاقة أولية بقدرة 15 جيجاواط

ميامي، 18 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة O'Leary Digital Limited عن تأسيس مشروع مشترك استراتيجي مع شركة West GenCo LLC للمضي قدماً في تطوير مشروع Wonder Valley Utah، وهو مجمّع حوسبة مدعوم بالطاقة واسع النطاق يقع في ولاية يوتاه. وستتولى West GenCo الإشراف على إصدار التصاريح والتنسيق التنظيمي على مستوى الولاية للمشروع.

وبالتوازي مع ذلك، أكدت O'Leary Digital أن إجراءات إصدار التصاريح جارية لمشروع Wonder Valley Alberta، الواقع في مدينة Grande Prairie بمقاطعة ألبرتا.

ويمثّل المشروعان معاً الركيزة الأساسية لمنصة O'Leary Digital الأوسع للحوسبة المدعومة بالطاقة والبنية التحتية المتكاملة للطاقة، والمصمَّمة لتلبية الطلب المتسارع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية فائقة النطاق.

وتملك O'Leary Digital في كلٍّ من يوتاه وألبرتا ما يقرب من 26,000 فدان قيد التطوير، مهيّأة لتطوير البنية التحتية على المدى الطويل.

الخطة الأولية لتوليد 15 جيجاواط

تم التخطيط لكل مجمّع من مجمّعي Wonder Valley ليشمل قدرة لتوليد الطاقة بواقع 7.5 جيجاواط، وذلك من خلال نشر مرحلي للمباني المزودة بالطاقة والبنية التحتية المتكاملة للطاقة والمرافق في الموقع.

ويمثّل الموقعان مجتمعين خطة أولية لتوليد 15 جيجاواط من الطاقة، مع القدرة على التوسع بمرور الوقت استناداً إلى طلب المستأجرين وتطوّر البنية التحتية.

واستناداً إلى المعلومات المتاحة للجمهور، تعتقد O'Leary Digital أن هذا يمثّل أكبر مشروع تطوير للبنية التحتية المتكاملة للحوسبة المدعومة بالطاقة يجري تنفيذه حالياً على الصعيد العالمي.

وقال Kevin O'Leary، رئيس مجلس إدارة O'Leary Digital:

"لدينا ما يقرب من 26,000 فدان قيد التطوير عبر نطاقي اختصاص في يوتاه وألبرتا، يتوفر فيهما ما يلزم من بنية تحتية لدعم توليد الطاقة وسعة الحوسبة على نطاق واسع. وفي يوتاه على وجه الخصوص، تخلق موارد الطاقة والموقع فرصة مقنعة على المدى الطويل. ونحن نثمّن القيادة التي أظهرها الحاكم Spencer J. Cox، ورئيس مجلس الشيوخ J. Stuart Adams، والوفد الفيدرالي لولاية يوتاه بما في ذلك عضوا مجلس الشيوخ Mike Lee وJohn R. Curtis. إن مشاريع بهذا الحجم تتطلّب تنفيذاً منضبطاً وتعاوناً وثيقاً مع قيادة الولاية والقيادات المحلية، ونحن ملتزمون بالعمل في شراكة مع هذه الجهات مع تقدّم المشروع."

التموضع الاستراتيجي

يستفيد مشروع Wonder Valley Utah من الوصول إلى البنية التحتية الرئيسية للغاز الطبيعي بين الولايات، ومن القرب من منظومات الطيران والفضاء والدفاع والتصنيع المتقدم. وقد صُمِّم الموقع لدعم بيئات حوسبة آمنة وعالية الأداء، متوائمة مع تطبيقات المؤسسات والمهام الحرجة.

ويتمتّع مشروع Wonder Valley Alberta بموضع استراتيجي يمكّنه من الاستفادة من موارد الطاقة وقاعدة البنية التحتية في غرب كندا، بما يدعم تطوير الطاقة طويلة الأمد ونشر الحوسبة على نطاق واسع.

وقد تم تصميم كلا المجمّعين لاستيعاب مجمّعات مخصصة لمستأجر واحد أو تكوينات مجزأة لعدة مستأجرين.

التصاميم التمثيلية والنشر المرن

تم تطوير تصاميم تمثيلية للمجمّعات والمباني لتتماشى مع المعايير المعمول بها لمراكز البيانات والحوسبة السحابية فائقة النطاق، مع السماح بالمرونة لتخصيص كثافة الطاقة وأنظمة التبريد وتكوينات البنية التحتية وفقاً لمتطلبات كل مستأجر.

وقال Paul Palandjian، الرئيس التنفيذي:

"لقد طوّرنا تصاميم مجمّعات قابلة للتكرار، بدعم من شركاء ذوي خبرة عميقة وسجلات حافلة في خدمة العملاء الرائدين في مجالات الحوسبة، مع الحفاظ على المرونة للتعاون المباشر بشأن متطلبات محددة للطاقة والبنية التحتية. وفي بيئة حوسبة سريعة التطوّر، يعد الجمع بين القابلية للتوسع والقدرة على التكيّف أمراً ضرورياً."

فريق التنفيذ

Gensler: الهندسة المعمارية والتخطيط الرئيسي

KPMG: الاستشارات المالية والضريبية

InPwr Inc.: البنية التحتية الكهربائية والأنظمة الحرجة للمهام

CenCore Group: أمن المجمّع ومراكز البيانات

Kent Data Centers (المعروفة سابقاً باسم Sudlows): تصميم وهندسة مراكز البيانات

PCL Construction: مدير البناء (ألبرتا)

Clayco: مدير البناء والمقاول العام (يوتاه)

تكوين رأس المال

قامت O'Leary Digital برسملة كلٍّ من مشروعي Wonder Valley Utah وWonder Valley Alberta لدفع كل مشروع عبر مرحلة التصاريح ونحو مرحلة تنفيذ جاهزة للمباشرة.

واحتفظت الشركة بمجموعة مرموقة من أبرز البنوك الاستثمارية العالمية للعمل كمستشارين لأسواق رأس المال، من أجل هيكلة وتأمين تمويل الأسهم والديون على مستوى كل مشروع من المشروعين.

الانخراط في ألبرتا

في ألبرتا، بدأت O'Leary Digital التواصل والانخراط مع المجتمعات الأصلية التي تقع أراضيها التقليدية ضمن منطقة Greenview Industrial Gateway، حيث يقع مشروع Wonder Valley Alberta المقترح.

وأضاف O'Leary:

"تقع منطقة Greenview Industrial Gateway ضمن أراضٍ لطالما كانت جزءاً من الأراضي التقليدية للمجتمعات الأصلية. ويعد التواصل والتشاور والفرص المشتركة ركائز أساسية في الطريقة التي نتبنّى بها التنمية في ألبرتا."

للتواصل الإعلامي

Nancy Cheung

[email protected]

نبذة عن O'Leary Digital

تقوم O'Leary Digital بتطوير منصة طويلة الأمد للحوسبة المدعومة بالطاقة والبنية التحتية المتكاملة للطاقة، ترتكز على مشروعي Wonder Valley Utah وWonder Valley Alberta. وقد صُمِّمت هذه المنصة لدعم عمليات نشر واسعة النطاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية فائقة النطاق، من خلال التطوير المرحلي للبنية التحتية، والتنفيذ المؤسسي المنضبط، وتكامل الطاقة الاستراتيجي.