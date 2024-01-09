شركة OKX Ventures تعلن عن استثمار استراتيجي في شركة Matr1x لألعاب Web3

سنغافورة، 9 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت إدارة OKX Ventures، الذراع الاستثماري لشركة OKX الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3، اليوم عن استثمارٍ استراتيجيٍ في شركة Matr1x، وهي منصةٌ ترفيهيّةٌ من الجيل الجديد لـ Web3 تعمل على تفاعل المستخدمين عبر ألعاب رياضاتٍ إلكترونيّةٍ عالية الجودة بطابع لعبة cyberpunk.

وتُطوّر شركة Matr1x، التي جمعت قرابة 20 مليون دولارٍ أمريكي من مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري، لعبة Matr1x Fire الّتي هي لعبة إطلاق نارٍ من من منظور اللاّعب بأسلوب CS: GO إضافةً إلى وضع "المعركة الملكية" الّذي يسمح لللاعبين بالعمل معًا ضمن فِرق لهزيمة الأعداء والانتصار في المعركة. كما ستضم لعبة Matr1x Fire عناصر Web3 الكلاسيكية ومنها الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) التي تفتح الباب لتجارب وامتيازاتٍ خاصة، وستكون متاحةً على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب. تدور اللعبة حول صراعٍ قديمٍ بين عصابات البيانات والمقاومة اللامركزية.

من جانبه صرَّح المُؤسس المُشارك لـ Matr1x "ماديرا" قائلاً: "إنّ هدفنا هو أن تصبح Matr1x منصّةً ترفيهيةً وثقافيةً رائدةً تُعزّز قيم الصناعة كاستقلالية البيانات وحماية الخصوصية واللامركزية. ويسعدنا أن نحظى باستثمارٍ استراتيجيٍ من OKX، المنصة العالمية الرائدة سريعة النمو ذات الجاذبية الواسعة في مجتمع الـ Web3، وسيُستخدم هذا الاستثمار في المقام الأول لمواصلة تطوير الجزء الخاص بالمعركة الملكية في لعبة Matr1x Fire الّذي نتوقع إطلاقه قبل نهاية العام بعد الإطلاق الرسمي للّعبة خلال الربع الأول من عام 2024".

على صعيدٍ آخرٍ، علَّقت مُؤسسة OKX "دورا يو" قائلةٌ: "نحن نؤمن بأنّ التطبيقات اللامركزية ستكون المحرّك للنمو السريع لاعتماد تكنولوجيا Web3، بما في ذلك الألعاب عالية الجودة التي تدمج إمكانية اللعب مع ميزات Web3 الفريدة بسلاسة. ولقد شهدنا بالفعل الجاذبية التي تتمتع بها Matr1x في مجتمع العملات الرقمية مع حلول أول إصدارٍ لها من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) ضمن أفضل المجموعات الرائجة بعد إطلاقها في ديسمبر. وإنّنا نتطلع إلى إطلاق لعبة Matr1x Fire الّتي نعتقد أنّها ستحدد معايير دمج اللعب مع Web3 ونحن نستقبل عصراً جديداً من تجارب الألعاب عالية الجودة في عام 2024."

نبذة عن OKX Ventures

OKX Ventures هي الذراع الاستثماري لشركة OKX العالمية الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3 بالتزام رأسمالي أوَّلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، وهي تركز على استكشاف أفضل مشاريع البلوكشين عالمياً، ودعم ابتكارات تكنولوجيا البلوكشين المتطورة، وتعزيز التطوير الصحي لصناعة البلوكشين العالمية، والاستثمار في القيمة الهيكلية طويلة المدى.

وبالتزامها بدعم رواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير صناعة البلوكشين، تساعد OKX Ventures على بناء شركاتٍ ابتكاريّةٍ واستقطاب الموارد العالمية والخبرة التاريخية إلى مشاريع البلوكشين.

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