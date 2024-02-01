شركة OKX تفوز بجائزة "التقنية الأكثر موثوقية" في حفل توزيع جوائز TradingView Broker لعام 2023

فيكتوريا، سيشيل، 1 فبراير 2024 -- /PRNewswire/ أعلنت شركة OKX، وهي شركة رائدة في بورصة العملات المشفرة وتقنية Web3، اليوم أنها حصلت على جائزة "التقنية الأكثر موثوقية" في حفل توزيع جوائز TradingView Broker لعام 2023، ما يسلط الضوء على موثوقية خدمات السمسرة التي تقدمها على TradingView. تم دمج شركة OKX بسلاسة مع TradingView منذ عام 2022، ما يوفر بيانات في الوقت الفعلي ورسوم بيانية قابلة للتخصيص وتنفيذ أوامر فعال للمستخدمين.

تشمل الميزات الرئيسية المتاحة من خلال تكامل OKX - TradingView ما يلي:

دعم إرفاق أوامر إيقاف الخسارة ( SL ) وجني الأرباح ( TP ) بجميع الأدوات لتعزيز كفاءة التداول

واجهة بديهية تسمح للمتداولين بتعديل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بسهولة عبر السحب والإفلات

تكامل عميق مع Signal bot لوضع أوامر OKX مباشرة من داخل TradingView

وقد قال Pierce Crosby، المدير العام لـ TradingView: "يسعدنا أن نرحب بشركة OKX في دائرة الفائزين هذا العام. واصل فريق شركة OKX بقوة تحسين عملية دمجنا مع TradingView، مع دمج ميزات تداول إضافية، وأسواق وأصول موسعة، وتحسين الاتصال، وتوفير فريق دعم يقظ للغاية للمساعدة في تحديد أي مخاوف لدى العميل النهائي. وقد أدى هذا النهج الشامل إلى حصولها على جائزة التكنولوجيا الأكثر موثوقية لهذا العام."

وقال Haider Rafique الرئيس التنفيذي للتسويق في OKX: "تعد عملية دمجنا مع TradingView جزءًا كبيرًا من مهمتنا لنكون تطبيق تداول العملات المشفرة الأكثر سهولة وموثوقية وفعالية في العالم. تعد TradingView أداة أساسية لمجتمع التداول المتخصص، ونحن ملتزمون بتقديم ميزات وأدوات مساعدة جديدة مثل Signal Bot Marketplace التي تبقي المتداولين لدينا في الطليعة. نحن نقدر كثيرًا TradingView وتعهدنا بتعزيز تجربتنا في التداول بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع TradingView العالمي".

بالإضافة إلى تعزيز تجربة التداول الأساسية، أطلقت OKX سوق Signal Bot Marketplace المبتكر - ما يمنح المتداولين طريقة جديدة ومثيرة لتصميم استراتيجيات التداول المخصصة وتشغيلها. من خلال الاستفادة من قوة المؤشرات المخصصة الواسعة ومكتبة التنبيهات الخاصة بـ TradingView، يمكن للمتداولين إنشاء روبوتات إشارات مصممة خصيصًا لتناسب أسلوبهم وتفضيلاتهم. يمكن بعد ذلك نشر روبوتات الإشارة المخصّصة هذه وتشغيلها على منصة OKX عبر Signal Bot Marketplace.

للحصول على إحصاءات شاملة حول الميزات المشتركة الناشئة عن دمج TradingView وOKX خارج Signal Bot، تفضل بزيارة OKX أو TradingView.

نبذة عن شركة OKX

OKX هي شركة عالمية رائدة في مجال تبادل العملات المشفرة وشركة Web3 المبتكرة. تحظى OKX بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي، وتُعرف بكونها أحد تطبيقات تداول العملات المشفرة الأسرع والأكثر موثوقية في العالم.

وباعتبارها شريكًا رئيسيًا لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، ومكلارين فورمولا 1 McLaren Formula، واللاعب الأولمبي سكوتي جيمس، وسائق الفورمولا 1 دانييل ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. تعد OKX أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجلب المزيد من المبدعين إلى web3.

تُعد محفظة OKX أحدث عروض النظام الأساسي للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز غسر القابلة للاستبدال والكون الفوقي أثناء تداول رموز GameFi وDeFi.

تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر إثبات الاحتياطيات على أساس شهري.

لمعرفة المزيد حول OKX، عليك تنزيل تطبيقنا أو زيارة: okx.com

بيان إخلاء المسؤولية

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