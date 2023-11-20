شركة Oncoclínicas تحقق أرباحًا صافية قدرها 149 مليون ريال برازيلي (بنسبة زيادة 162% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022) و1.5 مليار ريال برازيلي إيرادات في الربع الثالث

بلغت قيمة التدفق النقدي التشغيلي للشركة 322 مليون ريال برازيلي، وهو رقم قياسي تحققه الشركة في الربع الثالث

ساو باولو، 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Oncoclínicas & Co (B3:ONCO3) عن تسجيل زيادة في إجمالي إيراداتها تقدر نسبتها بـ 23.4% في الربع الثالث من عام 2023، لتصل بذلك إيراداتها إلى 1.5 مليار ريال برازيلي، وهو رقم قياسي جديد تحققه للشركة. ويرجع هذا النمو العضوي للشركة على نحو رئيسي إلى الزيادة في عدد العلاجات المقدمة للمرضى بنسبة تفوق (14.4%)، الأمر الذي يعكس مرونة قطاع علاج السرطان جنبًا إلى جنب مع الزيادة في الحصة السوقية. وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة، في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، 4.4 مليار ريال برازيلي. وبلغ إجمالي الأرباح التي حققتها الشركة 495.8 مليون ريال برازيلي في الربع الثالث من عام 2023، بنسبة زيادة تقدر بـ 21.7% عما حققته الشركة من إيرادات في الربع الثالث من عام 2022 وبهامش ربح أعلى بنسبة 35.4% مقارنة بهامش ربح العام الماضي الذي بلغ (35.0%)، الأمر الذي يدل على استمرار الشركة في جني المكاسب جراء كفاءتها التشغيلية.

وفي هذا الصدد، قال السيد Bruno Ferrari، مؤسس شركة Oncoclínicas & Co ورئيسها التنفيذي: "لقد واصلت شركتنا توسعها بنسبة تتعدى 20% سنويًا دون لجوئها إلى إجراء أي عمليات استحواذ جديدة في هذه الفترة. ويمثل عام 2023 للشركة عامًا مثمرًا مليئًا بالنجاحات، حيث استمرت الشركة في تحقيق كل التوافقات والمبادرات التي تعهدنا بتنفيذها خلال العامين الماضيين. وبما يتماشى مع أطروحة الشركة ونموذج عملها الذي يضع مصلحة المريض وصحته فوق أي اعتبار."

بلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدينEBITDA Ex-PILP باستثناء التأثير غير النقدي لخطة الحوافز طويلة الأجل) ما يقرب من 269.1 مليون ريال برازيلي في الربع الثالث من عام 2023، بنسبة زيادة تقدر بـ 39.2% مقارنة بمبلغ 193.2 مليون ريال برازيلي المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2022، وبهامش ربح تبلغ نسبته 19.2% بزيادة نسبية 2.6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ولا يزال التحسن الذي تشهده أرباح EBITDA يعكس التقدم المحرز في عملية تكامل الوحدات المكتسبة، مع تحقيق مكاسب جراء الكفاءة التشغيلية وأوجه التآزر الإيجابي. وبلغ إجمالي أرباح EBITDA Ex-PILP، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ((M239، بالفعل 814.2 مليون ريال برازيلي، بهامش ربح تبلغ نسبته 20.1%.

وهو الربع الخامس على التوالي الذي وصل فيه صافي ربح الشركة إلى 149.3 مليون ريال برازيلي، أي أكثر من 2.6 ضعف ما تم تحقيقه في الفترة نفسها من عام 2022. وقد بلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما يقرب من 225.5 مليون ريال برازيلي. بينما بلغت قيمة المبلغ الإجمالي للتدفق النقدي التشغيلي (OCF) الخاص بالشركة 322 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة والإدارة النشطة لدورة الإيرادات والمخزونات والعمل المكثف مع الموردين. وتقترب نسبة تحويل التدفق النقدي التشغيلي إلى أرباح EBITDA، في فترة 9M23، من 40%. وبلغت قدرة الشركة على توليد السيولة، حتى بعد خصم الديون وجميع نفقات الصيانة الرأسمالية، 87 مليون ريال برازيلي في الربع الثالث من عام 2023.

ارتفعت نسبة الأدوية المقدمة للمرضى لتبلغ 14.4% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، لتصل إلى ما مجموعه 161.8 ألف عبوة دواء. وبلغ حجم الأدوية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 615 ألفًا.

ومن جانبه، قال السيد Rodrigo Medeiros، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oncoclínicas & Co: "إن شركتنا تؤكد، على الرغم من الوضع السلبي للقطاع الصحي والصعوبات التي يواجها وتعافي شركاؤنا -العاملين في مجال الرعاية الصحية والتخطيط الصحي- من معدلات المطالبات القياسية، أنه من الممكن تحقيق نتائج متفوقة من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية في عمليات الشركة وتحسين دورة رأس المال العامل بها."

وأضاف السيد Cristiano Camargo، المدير المالي ومدير علاقات المستثمرين بالشركة، قائلًا: "ما زلنا نولي اهتمامًا وثيقًا لحافزين هامين لزيادة القيمة: (1) المضي قدمًا في عمليات إعادة التنظيم الداخلية للشركة، وذلك من أجل تحسين معدل الضريبة الفعلي مع التأثير في صافي الدخل و(2) تحسين دورة رأس المال العامل بالشركة، مع التأثير في تحويل أرباح EBITDA إلى تدفق نقدي تشغيلي. ولقد تمكنت شركتنا من تحقيق كليهما على نحو مستمر".

تَضمن هذا الربع من العام إبرام الشركة لبعض الشراكات وانخراطها في بعض الاستثمارات على غرار توقيع اتفاقية استراتيجية مع Unimed Recife وهي اتفاقية تهدف إلى تنسيق خط رعاية لأمراض الأورام للسنوات الثلاثين المقبلة؛ بالإضافة إلى استحواذ الشركة على حصة إضافية نسبتها 24% في وحدات الأورام العاملة في كل من ساو باولو وبرازيليا والسلفادور بالشراكة مع شركة Unimed Nacional، لتصل بذلك نسبة الشركة إلى 75% من حصة الوحدات؛ إلى جانب الحصول على موافقة CADE على اتفاقية مدتها 60 عامًا أبرمتها الشركة مع Grupo Santa لإجراء عمليات مشتركة في برازيليا؛ وأخيرًا افتتاح أول مركز للسرطان تابع لشركة Oncoclínicas بالشراكة مع شركة Dana-Farber، وهو أول مركز خارج الولايات المتحدة يتم اعتماده كعضو تعاوني دولي في معهد Dana-Farber للسرطان.

ترد هذه المعلومات في البيانات الصادرة إلى السوق يوم الاثنين (13/11) من قبل