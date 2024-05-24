شركة ONCOCLÍNICAS توافق على زيادة رأس المال بمبلغ 1.5 مليار ريال برازيلي

تهدف عملية زيادة رأس المال إلى تعزيز الموقف المالي للشركة والحفاظ على استراتيجية النمو

ساو باولو، 24 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Oncoclínicas&Co (التي تتداول أسهمها في بورصة البرازيل B3 تحت الرمز ONCO3)، الشركة الرائدة في مجال علاج الأورام والتي تتخذ من أمريكا اللاتينية مقراً لها، عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1.5 مليار ريال برازيلي خلال اجتماع لمجلس إدارتها عُقد في الثاني والعشرين من مايو 2024.

تتماشى هذه الزيادة في رأس المال مع الحد الأقصى المنصوص عليه في نظام الشركة الأساسي ولا تتطلب إجراء أي تعديلات قانونية على النظام سالف الذكر. سيتم تنفيذ زيادة رأس المال من خلال إصدار 115.4 مليون سهم عادي جديد مسجل دون قيمة اسمية.

من خلال هذه الخطوة، تعزز شركة Oncoclínicas&Co هيكل رأس المال الخاص بها، وتقلل بشكل كبير من مديوناتها، وتزيد من السيولة المالية التي بحوزتها حتى تتمكن من الاستمرار في توفير أفضل سبل الوصول إلى علاجات الأورام المتقدمة لمرضى السرطان، وتحقيق وفورات في الإنتاج، وتحسين التكاليف المرتبطة بذلك.

قام مستثمرون في صندوق Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund ("Quíron") وصندوق Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund ("Tessália")، وهي أدوات استثمارية ترتكز على بنك Banco Master، بتوقيع اتفاقية استثمارية مع الشركة والتعهد بتسجيل ما يصل إلى 1 مليار ريال برازيلي من الأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة Oncoclínicas&Co.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي CEO للشركة، السيد Bruno Lemos Ferrari، عن نيته الاكتتاب في أسهم جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون ريال برازيلي.

وقال السيد Ferrari معلقًا على هذا الأمر: "تعمل زيادة رأس المال على تعزيز هيكل رأس المال الخاص بنا بشكل كبير وتجعلنا أكثر تجهيزًا للاستفادة من فرص النمو المستقبلية، مع الاستمرار في تقديم رعاية استثنائية عالية الجودة مع التركيز الحاد على مرضانا وعائلاتهم".

تنص شروط زيادة رأس المال على إصدار الأسهم الجديدة بسعر 13.00 ريال برازيلي للسهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 89% عن القيمة السوقية، بناءً على تقييم حديث أجرته شركة XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لخفض ديون الشركة الموحدة، وتحسين مركزها النقدي، والحفاظ على استراتيجية النمو، ومواصلة خطط التوسع الطبيعي الخاصة بها، وكذلك تلبية الاحتياجات العامة للشركة.

وافق صندوقيsephina Multi-Strategy Equity Investment Fund وJosephina II Multi-Strategy Equity Investment Fund (ويشار إليهما معًا باسم "FIPs")، وهما أدوات استثمارية تابعة لشركة Goldman Sachs، على نقل حقوقهما الأفضلية إلى مستثمري Quíron وTessália كجزء من زيادة رأس المال.

هذا وأكد السيد Daniel Vorcaro، رئيس بنك Banco Master، قائلًا: "إن الرعاية الصحية واحدة من الأسواق التي تمتلك أعلى إمكانات النمو في البرازيل خلال السنوات المقبلة، سواء في مجال صناعة الأدوية أو الرعاية الأولية أو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وهي مجالات تحتل فيها شركة Oncoclínicas&Co مكانة بارزة في أمريكا اللاتينية. إن المشاركة في شركة تعمل على إحداث ثورة في مجال الوصول إلى علاجات الأورام في البلاد، إلى جانب شركة Goldman Sachs، هي فرصة رائعة وشرف كبير لشركتنا".

ووفقًا للسيد João Padin، نائب رئيس قسم الاستثمارات في الأسهم الخاصة لدى شركة Goldman Sachs Asset Management، فإن الصفقة تُظهر جاذبية وقوة نموذج أعمال شركة Oncoclínicas&Co.

وأضاف قائلًا: "أن الأموال التي يتم جمعها مهمة لمواصلة استراتيجية النمو وتعزيز الهيكل الرأسمالي للمجموعة. وبهذه الطريقة، تؤكد شركة Oncoclínicas&Co على قوة أعمالها والتزامها بجودة الخدمات المقدمة للمرضى".

يوجد إشعار المساهمين على موقع علاقات المستثمرين بشركة Oncoclínicas&Co، وموقع لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية CVM، وموقع بورصة البرازيل B3 S.A.

تؤكد شركة Oncoclínicas&Co مجدداً التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة وستُبقي مساهميها والسوق على اطلاع دائم بالخطوات التالية في عملية زيادة رأس المال هذه.

ملاحظة للمحررين:

قامت الشركة خلال العام الماضي فقط بإجراء أكثر من 600,000 عملية، وقد وسعت قدرتها على تقديم الخدمات في السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على علاج الأورام السرطانية. تشير توقعات معاهد علاج الأورام السرطانية في جميع أنحاء العالم والبرازيل إلى زيادة كبيرة في هذا المرض على مدى العقدين المقبلين، الأمر الذي يرجع بشكل أساس إلى كبر أعمار السكان وتقدمهم في العمر. ويتوقع المعهد الوطني للسرطان في البرازيل أكثر من 700,000 حالة جديدة سنويًا في الفترة ما بين 2023-2025.