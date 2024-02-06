شركة Orion Innovation تأتي ضمن تصنيفات تقييمات ®PEAK Matrix لعام 2023 لخدمات التجربة التفاعلية الرقمية في أمريكا الشمالية وأوروبا

أديسون، نيوجيرسي،,6 فبراير 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت اليوم شركة Orion Innovation Orion")"(، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات، عن اختيارها ضمن اثنين من تقييمات PEAK ®Matrix المرموقة لمجموعة Everest Group لعام 2023. وقد حازت شركة Orion على تصنيف Aspirant في مجال خدمات التجربة التفاعلية الرقمية (IX) في تقييم ®PEAK Matrix لعام 2023 في قارتي أمريكا الشمالية و أوروبا .

ويسلط تصنيف الشركة سالف الذكر في مجال خدمات التجربة التفاعلية الرقمية (IX) الضوء على تميز شركة Orion في تقديم تجارب رقمية جذابة ومبتكرة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا. وجاء التقرير ليؤكد على نقاط قوة شركة Orion في استخدام التقنيات المتقدمة على غرار الذكاء الاصطناعي AI التوليدي والميتافيرس والبلوكتشين لتعزيز تفاعلات العملاء ودفع نمو الأعمال. وتساعد خدمات تصميم تجربة Orion الشركات على تحويل تجاربها الرقمية وتحسين نتائج الأعمال وتنمية صورة إيجابية للعلامة التجارية من خلال التصميم المتمحور حول المستخدم والتفاعلات الجذابة.

وفي هذا الصدد، قال السيد Raj Patil، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Orion: "إن هذا التصنيف المزدوج من مجموعة Everest Group يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه شركة Orion في مساعدة الشركات العالمية على تقديم تجارب رقمية فعّالة وشخصية لعملائها وموظفيها". وأضاف قائلُا: "إن اختيارنا في كل من تقييمات ®PEAK Matrix يدل على التزام شركتنا بكونها شريكًا في مجال التحول الرقمي بقيادة تصميم التجربة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم".

هذا وصرحت Nisha Krishan، مديرة الممارسات في Everest Group، قائلة: "جاء تصنيف شركة Orion Innovation كإحدى الشركات الـ Aspirant في تقييم ®PEAK Matrix لخدمات التجربة التفاعلية الرقمية (IX) في أمريكا الشمالية وأوروبا لعام 2023 بفضل وضعها القوي في السوق الأمريكية مدفوعًا بسردها المركز القائم على الحلول، وكذلك استثماراتها في التقنيات الناشئة واستراتيجيتها القوية لتطوير المواهب لاستكمال أعمالها". وفي أوروبا، تمتلك Orion وجودًا استراتيجيًا ناشئًا في المنطقة الممتدة من المملكة المتحدة وأيرلندا UKI، وألمانيا والنمسا وسويسرا DACH، ودول البنلوكس Benelux، وذلك بفضل شراكات قوية خاصة بالصناعة واستثمارات مستمرة في تنمية المواهب لبناء خبرات تقنية مميزة."

تقدم PEAK Matrix تقييمًا موضوعيًا قائمًا على البيانات لمقدمي الخدمات والتكنولوجيا استنادًا إلى قدرتهم العامة وتأثيرهم في الأسواق الخدمية العالمية المختلفة. ومن جانبها، تستخدم مجموعة Everest Group إطارًا خاصًا لتقييم النجاح السوقي النسبي والقدرة العامة لمقدمي التكنولوجيا والخدمات التكنولوجية استنادًا إلى الأداء والخبرات والقدرة والمعرفة.

نبذة عن شركة Orion Innovation

تعتبر شركة Orion Innovation ("Orion") واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات. للمزيد من المعلومات قم بزيارة.https://www.orioninc.com

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

لصالح شركة Orion:

Joe LoBello

LoBello Communications

[email protected]