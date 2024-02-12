شركة Orion Innovation تأتي ضمن تقييمات PEAK Matrix® المملوكة لمجموعة Everest Group لعام 2023 في مجال خدمات البيانات والتحليلات

زيوريخ،, 12 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Orion Innovation ("Orion")، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات، عن اختيارها ضمن تقييمات PEAK Matrix® المرموقة المملوكة لمجموعة Everest Group لعام 2023. وقد حازت شركة Orion على تصنيف Major Contender في مجال خدمات البيانات والتحليلات (D&A) ضمن فئة الشركات المتوسطة المتواجدة في PEAK Matrix® لعام 2023.

PEAK 2023

ويُعد التصنيف سالف الذكر الذي حازت عليه الشركة في مجال خدمات البيانات والتحليلات (D&A) بمثابة شهادة على تاريخ Orion القوي في تقديم حلول شاملة وواسعة النطاق لخدمات D&A. وقد سلطت مجموعة Everest Group في تقريرها الضوء على إمكانات شركة Orion وقدراتها الواسعة في مجال D&A، بما في ذلك خبرتها الكبيرة في مجال إدارة البيانات والهندسة وكذلك مجال استقصاء المعلومات التجارية والتصور ومجال التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML. كما سلط التقرير الضوء على البصمة العالمية لشركة Orion، فهي توفر مزيجا متوازنا من الموارد البرية والقريبة من الشاطئ والبحرية.

هذا وصرح السيد Rajul Rana، الرئيس التنفيذي التكنولوجي لشركة Orion، قائلًا: "إن تصنيف Major Contender الذي حازت عليه شركتنا من قبل مجموعة Everest Group يعكس قوة الشركة وقدراتها المتنامية في مجال البيانات والتحليلات. ومن جانبنا، نعمل مع عملائنا لتقديم منصات بيانات حديثة تعتمد على منصات عالمية رائدة على غرار Microsoft Azure وAWS وDatabricks وSnowflake وغيرهم. ويساعد التقدير سالف الذكر في تحفيز فريق عمل الشركة بشكل مستمر لتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

وفي ذات الصدد، قال السيد Vishal Gupta، نائب رئيس مجموعة Everest Group: "لقد ساعد التوجه الذي تبنته شركة Orion Innovation' تجاه العملاء إلى جانب اتساع محفظة الشركة في مجال البيانات والتحليلات على ترسيخ نفسها كشريك موثوق به لعملائها. وتتمثل إحدى العوامل الرئيسية الأخرى التي ميزت شركة Orion Innovation دون غيرها في تطويرها للمواهب والاستثمارات التي ضختها الشركة في قطاعي التعلم والتطوير L&D في أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي AI التوليدي. وقد ساعد هذا الأمر، بشكل عام، شركة Orion Innovation على حصولها على تصنيف Major Contender ضمن تقييم PEAK Matrix® المملوكة لمجموعة Everest Group في مجال خدمات البيانات والتحليلات (D&A) ضمن فئة الشركات المتوسطة لعام 2023".

تقدم PEAK Matrix تقييمًا موضوعيًا قائمًا على البيانات لمقدمي الخدمات والتكنولوجيا استنادًا إلى قدرتهم العامة وتأثيرهم في الأسواق الخدمية العالمية المختلفة. ومن جانبها، تستخدم مجموعة Everest Group إطارًا خاصًا لتقييم النجاح السوقي النسبي والقدرة العامة لمقدمي التكنولوجيا والخدمات التكنولوجية استنادًا إلى الأداء والخبرات والقدرة والمعرفة.

نبذة عن شركة Orion Innovation

تعتبر شركة Orion Innovation ("Orion") واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات. ويقدم فريق عمل Orion الذي يتألف من أكثر من 6400 شخص، مع تركيزه على الهندسة والتخطيط الفكري وتقديمه لمزيج فريد من المرونة والبراعة والقدرة على تقديم حجم كبير من الخدمات، خدماته لما يقرب من 1000 شركة مدرجة على قائمة Fortune؛ مساعدًا إياها على تحسين كفاءتها وتعزيز تجارب العملاء وتطوير عروض رقمية جديدة.

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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: Joe LoBello

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