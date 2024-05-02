شركة Orion Innovation توقع صفقة مهمة مع BNI Madagascar لتحديث الخدمات المالية

الاتفاقية الأخيرة تسلط الضوء على التزام Orion بالتحول الرقمي في أفريقيا

إديسون، نيو جيرسي

2 مايو 2024

/PRNewswire/ -- يسر شركة ("Orion") Orion Innovation الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات، أن تعلن عن توقيعها اتفاقًا مع BNI Madagascar لتغيير تجربة الخدمات المصرفية الرقمية للبنك لصالح عملائها. كجزء من الاتفاقية، تقوم Orion بتطبيق منصة الخدمات المصرفية الأساسية القائمة على السحابة من Temenos في عمليات BNI، وتحديث مجموعة منتجاتها لتقديم حلول مصرفية شخصية رقمية أولًا للعملاء.

باعتبارها الشبكة المصرفية الرائدة في البلاد، فإن BNI MADAGASCAR تمثل كيانًا محوريًا في القطاع المصرفي الوطني مع الشبكة الأكثر شمولًا المنتشرة في جميع مناطق البلاد الـ 23. بصفتنا شركة رائدة في التغطية المصرفية، فإننا نهدف أيضًا إلى تحويل الصناعة من خلال نظام بيئي رقمي مبتكر وقابل للتطوير.

يقول Alexandre Mey، الرئيس التنفيذي لبنك BNI MADAGASCAR: "نحن ملتزمون بتعزيز قيادتنا في القطاع المصرفي مع توجيه الثورة الرقمية في مدغشقر. تتمثل رؤيتنا في إنشاء نظام إيكولوجي مصرفي متكامل لا يلبي احتياجات السوق الحالية فحسب بل يتوقعها أيضًا."

ويضيف Thibault Huvelle، رئيس القسم الرقمي في BNI MADAGASCAR، "من خلال التقدم نحو نظام بيئي رقمي شامل، نقوم بتحويل كل تفاعل رقمي إلى تجربة استثنائية للعملاء. نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء الخارجيين المتطورين مثل Orion، للتأكد من أن حلولنا متقدمة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للسوق في مدغشقر. إنه يمثل حقبة جديدة للخدمات المصرفية، حيث تثري التكنولوجيا باستمرار من تجربة المستخدم."

بدأت BNI Madagascar، وهي شركة خدمات مصرفية ومالية، في رحلة تحديث رقمي لكل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة. سوف تمكن مجموعة Orion للخدمات الرقمية وحلول التكنولوجيا BNI من تحديث الأنظمة القديمة وتصميم منتجات مبتكرة والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة. تمثل هذه الصفقة إنجازًا كبيرًا لشركة Orion في المنطقة وتؤكد من جديد التزامنا بالاستثمار في رحلة التحول الرقمي لأفريقيا، مما يتيح تجربة مصرفية موحدة عبر نقاط الاتصال المختلفة، وتشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات داخل الفروع.

"هذه صفقة أخرى تواصل نجاحنا في أفريقيا والشرق الأوسط بينما نعمل على توسيع خدماتنا في المنطقة"، Suchen Janjale، رئيس Orion للخدمات المالية في أوروبا. "سجلّنا القوي لتوفير التحولات المصرفية هو ما حفز BNI على اختيار Orion كشريك موثوق به لجهود التحديث".

"هذه الشراكة مع BNI هي شهادة على التزامنا بإحداث ثورة في التجارب المصرفية الرقمية في أفريقيا. تساعد عروضنا الشاملة في Temenos ووجودنا الإقليمي على وضعنا في وضع جيد لضمان رحلة تحول رقمي ناجحة لـ BNI." وقال Anoop Gala نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للخدمات المالية في Orion: "يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتحفيز الابتكار والنمو في المشهد المالي لأفريقيا"

نبذة عن Orion Innovation

تعتبر شركة Orion Innovation ("Orion") واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات. ويقدم فريق عمل Orion الذي يتألف من أكثر من 6400 شخص، مع تركيزه على الهندسة والتخطيط الفكري وتقديمه لمزيج فريد من المرونة والبراعة والقدرة على تقديم حجم كبير من الخدمات، خدماته لما يقرب من 1000 شركة مدرجة على قائمة Fortune؛ مساعدًا إياها على تحسين كفاءتها وتعزيز تجارب العملاء وتطوير عروض رقمية جديدة. من خلال مراكز التسليم في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية، تخدم Orion العملاء عبر صناعات التكنولوجيا العالية والاتصالات والإعلام والرياضة والترفيه والخدمات المهنية والخدمات المالية ومجال الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.orioninc.com