شركة Overseas Adventure Travel تطلق برنامج «الانغماس في مصر: رحلة عبرالنيل»

جزء من مجموعة «الانغماس» الجديدة من Overseas Adventure Travel ، التي تقدّم مغامرات جماعية صغيرة أقصر وأعمق للمسافرين من سن 50 عاماً فما فوق.

بوسطن، 16 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Overseas Adventure Travel (O.A.T.) ، الرائدة في مجال الرحلات الجماعية الصغيرة للأمريكيين من سن 50 عاماً فما فوق، اليوم عن إطلاق برنامج «الانغماس في مصر: رحلة عبر النيل» ، وهي رحلة مدتها 12 يوماً تتتبع 5,000 عام من التاريخ المصري من القاهرة إلى أسوان على متن باخرة نفرتيتي الصغيرة الخاصة بـ Overseas Adventure Travel ، والتي تتسع لـ 75 راكباً. وتتصدّر هذه الرحلة مجموعة «الانغماس» المتنامية لدى الشركة، وهي مجموعة من الرحلات التي تتراوح مدتها بين 8 و12 يوماً، ومصمَّمة للمسافرين الذين يبحثون عن تواصل ثقافي أصيل في وقت أقل.

قال برايان فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي لشركة Overseas Adventure Travel : «يسعدنا تقديم برنامج "الانغماس في مصر: رحلة عبر النيل" كجزء من مجموعة الانغماس المتنامية لدينا. يمزج هذا البرنامج الجديد بين المعالم الشهيرة والتجارب المحلية ذات المغزى، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه المسافرون على متن باخرتنا الصغيرة نفرتيتي، بما يمنحهم فهماً أعمق وأكثر ارتباطاً بمصر في 12 يوماً فقط».

تشهد مصر إقبالاً متزايداً من مسافري O.A.T. الراغبين في استكشافها من خلال رحلات المجموعات الصغيرة. وينضم برنامج «الانغماس في مصر» إلى ثلاثة برامج قائمة أخرى في مختلف أنحاء البلاد، اثنان منها من برامج الانغماس واثنان من مغامراتنا البرية المميزة الأطول، بما يعكس اهتمام المسافرين المستمر بالتراث الثقافي العميق لمصر وحيويتها الحديثة.

رحلة في رحاب مصر القديمة

تنطلق رحلة «الانغماس في مصر: رحلة عبر النيل » في أبريل ومن سبتمبر إلى ديسمبر 2026، وتجمع بين أبرز معالم مصر الشهيرة وتجارب التلاقي مع المجتمع المحلي التي تميّز رحلات O.A.T. وسيقف المسافرون أمام أهرامات الجيزة وأبو الهول، ويستكشفون المتحف المصري الكبير الذي افتُتح حديثاً، ويشهدون روعة معبد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك وأبو سمبل.

وتُعدّ الرحلة النهرية الممتدة لسبع ليالٍ على متن باخرة نفرتيتي محور هذه التجربة، حيث يستقرّ المسافرون في مقصوراتهم طيلة الرحلة ويعيشون عن قرب تفاصيل الحياة على ضفاف النيل. وعلى متن الباخرة تُنظَّم جلسات تعريف بالمحطات ورحلات ميدانية يقودها مرشدون محليون، تمنح المسافرين فهماً أعمق لكل محطة، من معبد حتحور في دندرة إلى المعبد المزدوج في كوم أمبو. كما تشمل التجربة زيارات إلى قرية نوبية بالقرب من أسوان، حيث يلتقي المسافرون بالعائلات المحلية، ويتعرّفون إلى الحرف التقليدية وتفاصيل الحياة اليومية على ضفاف النيل. ويحظى الضيوف أيضاً برحلة إبحار على متن فلوكة في النهر، إلى جانب جولة تعرّف على أسوان الحديثة وثقافتها النوبية.

طريقة جديدة لرؤية العالم: رحلات الانغماس من O.A.T. توسِّع مجموعة «الانغماس» الخيارات المتاحة لمسافري .O.A.T. فقد شكّل تنوّع الخيارات دائماً جزءاً أساسياً من تجربة Overseas Adventure Travel، وقد طلب العديد من المسافرين، سواء من الضيوف الدائمين أو من الجدد على رحلات ثرية بالتجارب تتوافق على نحو أفضل مع جداولهم الزمنية اليوم. وتلبّي رحلات «الانغماس» هذه الحاجة من خلال تقديم برامج تتراوح مدتها بين 8 و12 يوماً تسير بوتيرة أسرع قليلاً، مع الاستمرار في تقديم المعالم التي لا بد من زيارتها والتجارب الثقافية المحلية الأصيلة التي تميّز كل رحلة من رحلات O.A.T..

تشمل البرامج الأخرى المطروحة حديثاً: «فيتنام: من هانوي إلى مدينة هوشي منه»، و«كوستاريكا: من لا فورتونا إلى ساحل المحيط الهادئ»، و«المغرب: من الرباط إلى مراكش»، و«أيرلندا: من بلفاست إلى إنيس»، و«أيسلندا: من سيلفوس إلى ريكيافيك»، و«الإكوادور: من كيتو إلى جزر غالاباغوس». وتُبرز هذه البرامج معاً تطوّر O.A.T. نحو تقديم تجارب سفر غامرة وميسّرة، لتكون خياراً مناسباً للمسافرين العائدين ومن ينضمون إلى رحلاتها للمرة الأولى.

عروض Black Friday مع ترويج O.A.T. لمجموعة «الانغماس» الجديدة، بما في ذلك برنامج «الانغماس في مصر: رحلة عبر النيل»، يُقدَّم البرنامج ضمن فعالية عروض Black Friday التي تنظمها الشركة، والتي توفّر خصومات تصل إلى 3,800 دولار للشخص الواحد على جميع رحلات عام 2026. ويمكن للمسافرين الحجز بحلول 1 ديسمبر مع ذكر الرمز BLACKFRIDAY25.

نبذة عن Overseas Adventure Travel (O.A.T.) تُعد شركة Overseas Adventure Travel (O.A.T.) الرائدة في مجال الرحلات الجماعية الصغيرة المخصَّصة للأمريكيين من سن 50 عاماً فما فوق. وبصفتها جزءاً من عائلة شركات السفر Grand Circle Corporation (جراند سيركل)، تقدّم O.A.T. مغامرات جماعية صغيرة براً ومغامرات سفن صغيرة بحراً إلى أكثر من 80 دولة حول العالم. ومع التركيز على الانغماس المحلي والتبادل الثقافي والسفر الملائم للمسافرين الأفراد، تلتزم O.A.T. بتغيير حياة الناس، قرية واحدة ومدرسة واحدة وشخصاً واحداً في كل مرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.oattravel.com

