شركة Pangiam توقع اتفاقيات لتصميم وبناء محطة رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي وتطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح مطارًا ذكيًا على مستوى عالمي
08 سبتمبر, 2023, 00:37 AST
القاهرة، شتنبر, 7 أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Pangiam، وهي شركة تكنولوجيا التجارة والسفر، اتفاقيتين مع شركة مطار القاهرة لتصميم وبناء محطة رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي (CAI) وتطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح مطارًا ذكيًا على مستوى عالمي من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة وأفضل ممارسات العمليات.
تكلف مذكرتي التفاهم (MoU) شركة Pangiam وشركائها بوضع مقترح لبناء محطة جديدة رقم 4 في مطار القاهرة الدولي (CAI) واستكمال دراسة جدوى تقدم توصيات لاستخدام التقنيات الناشئة لتحويل البنية التحتية الحالية لمطار القاهرة الدولي (CAI) إلى مطار ذكي عالمي المستوى وتجربة سفر سلسة. وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، ستعمل شركة Pangiam وشركاؤها بالشراكة مع شركة مطار القاهرة لاستكمال هذا العمل بما يتماشى مع أولويات خطة تطوير الطيران المدني المصري التي تم الإعلان عنها في الربيع الماضي.
وقال توم بلوفتشان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Pangiam: "تمثل هذه الاتفاقيات بداية فرصة مثيرة لتقديم تجربة ركاب عالمية المستوى من شأنها أن تساعد في دعم وتنمية صناعة السياحة المثيرة للإعجاب في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة."
وصرح محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري: "إن توقيع مذكرتي التفاهم يتماشى مع رغبة الوزارة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة أنظمة مطار القاهرة الدولي، مدعومًا في هذا المسعى بخبراء متميزين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات. والهدف من ذلك هو تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل خلق تجربة سفر أفضل، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية والسياحية في مصر في السنوات المقبلة."
وتعرب Pangiam عن امتنانها لدعم سفارة الولايات المتحدة في القاهرة للوصول إلى هذا الإنجاز الهام.
نبذة عن Pangiam:
بقيادة فريق من خبراء الطيران المتمرسين، تجلب Pangiam مجموعة فريدة من التقنيات المتكاملة ورأس المال الخاص واتحاد من شركاء التصميم والهندسة المعمارية والعمليات إلى القاهرة، مما يوفر إمكانية تعزيز تجربة الركاب والاتصال بالأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل كبير.
للتواصل:
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Pangiam SOURCE
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