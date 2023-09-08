شركة Pangiam توقع اتفاقيات لتصميم وبناء محطة رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي وتطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح مطارًا ذكيًا على مستوى عالمي

القاهرة، شتنبر, 7 أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة Pangiam، وهي شركة تكنولوجيا التجارة والسفر، اتفاقيتين مع شركة مطار القاهرة لتصميم وبناء محطة رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي (CAI) وتطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح مطارًا ذكيًا على مستوى عالمي من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة وأفضل ممارسات العمليات.

L-R: Simon Wilcox, SVP Pangiam; Crawford Burden, MD AECOM; Erin Cole, Deputy Senior Commercial Services Officer, U.S. Embassy Cairo, Tom Plofchan, Chief Investment Officer Pangiam; H.E. Minister of Civil Aviation Mohamed Abbas Helmy; Mohamed Saeed Mahrous, Chairman Holding Company for Airports and Air Navigation; Magdy Ishak, Chairman and CEO Cairo Airport Company; Permanent Undersecretary of Civil Aviation Amany Metwaly; Yehia Zakaria, Chairman and CEO EgyptAir; Amr el-Sharkawy, Chairman of the Civil Aviation Authority; Captain Elias Sadek, Minister Advisor

تكلف مذكرتي التفاهم (MoU) شركة Pangiam وشركائها بوضع مقترح لبناء محطة جديدة رقم 4 في مطار القاهرة الدولي (CAI) واستكمال دراسة جدوى تقدم توصيات لاستخدام التقنيات الناشئة لتحويل البنية التحتية الحالية لمطار القاهرة الدولي (CAI) إلى مطار ذكي عالمي المستوى وتجربة سفر سلسة. وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، ستعمل شركة Pangiam وشركاؤها بالشراكة مع شركة مطار القاهرة لاستكمال هذا العمل بما يتماشى مع أولويات خطة تطوير الطيران المدني المصري التي تم الإعلان عنها في الربيع الماضي.

وقال توم بلوفتشان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Pangiam: "تمثل هذه الاتفاقيات بداية فرصة مثيرة لتقديم تجربة ركاب عالمية المستوى من شأنها أن تساعد في دعم وتنمية صناعة السياحة المثيرة للإعجاب في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة."

وصرح محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري: "إن توقيع مذكرتي التفاهم يتماشى مع رغبة الوزارة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة أنظمة مطار القاهرة الدولي، مدعومًا في هذا المسعى بخبراء متميزين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات. والهدف من ذلك هو تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل خلق تجربة سفر أفضل، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية والسياحية في مصر في السنوات المقبلة."

وتعرب Pangiam عن امتنانها لدعم سفارة الولايات المتحدة في القاهرة للوصول إلى هذا الإنجاز الهام.

نبذة عن Pangiam:

بقيادة فريق من خبراء الطيران المتمرسين، تجلب Pangiam مجموعة فريدة من التقنيات المتكاملة ورأس المال الخاص واتحاد من شركاء التصميم والهندسة المعمارية والعمليات إلى القاهرة، مما يوفر إمكانية تعزيز تجربة الركاب والاتصال بالأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل كبير.

للتواصل:

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