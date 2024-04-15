شركة Pantum تكشف النقاب عن مجموعة ابتكاراتها المذهلة في عالم الطباعة في معرض الصين التجاري للاستيراد والتصدير Canton Fair بدورته 135

قوانتشو، الصين, 15 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- شركة Pantum تشارك في معرض الصين التجاري للاستيراد والتصدير Canton Fair بدورته الخامسة والثلاثين بعد المائة، لتؤكد مجدداً على ريادتها في مجال الابتكار وحرصها على تعزيز حضورها العالمي. ويشكل هذا المعرض، الذي من المقرر أن يبدأ في 15 أبريل في مجمعCanton Fair بمدينة قوانغتشو الصينية، منصة مثالية لشركة Pantum لعرض أحدث تقنياتها الرائدة في مجال الطباعة.

Pantum at 135th Canton Fair

وستقوم شركة Pantum، في جناحيها رقم (B32-34، C10-12) قاعة 6.1، بعرض أحدث إنجازاتها التكنولوجية في عالم الطباعة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من طابعات الليزر أحادية اللون والملونة، بالإضافة إلى طابعات الملصقات المتطورة والماسحات الضوئية عالية الأداء.

إطلاق منتجات مبتكرة: طابعات A3 لمجموعات العمل الكبيرة

يسر شركة Pantum أن تكشف النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تشكل نقلة نوعية في تلبية احتياجات الطباعة المتنوعة. ومن أبرز المنتجات الجديدة سالفة الذكر طابعات A3 التي تجمع بين الكفاءة والجودة العالية، والملاءمة تماماً لبيئات العمل المختلفة، ومنها: طابعة CM230ADN من فئة Utility Series وطابعتي CM330ADN وCM9706DN من فئة Ultra Series.

تتميز هذه الطابعات بطباعة احترافية وخدمات نسخ ومسح عالية الإنتاجية.

ضمان حماية البيانات المهمة مع ميزات الطباعة الأمنية أو السرية.

سهولة تنفيذ المهام بفضل شاشات اللمس الملونة سهلة الاستخدام.

حلول طباعة للمحترفين: طابعات A4 للمؤسسات المتوسطة والكبيرة

كما سيتضمن العرض طرح طابعات الليزر A4 أحادية اللون التي تجمع بين تعدد وأحادية الوظائف، والمصممة خصيصاً لتعزيز الإنتاجية وتوفير التكلفة، ومنها: طابعات BP4200DW وBM4200ADN من فئة Efficient Pro Series، وطابعات BP5200DW وBM5200ADW من فئة Elite Pro Series.

تتميز هذه الطابعات بسرعة طباعة فائقة تتراوح بين 33 و42 صفحة في الدقيقة.

إمكانية التشغيل دون برامج تعريف أو بعد تثبيت سريع للبرامج.

مزودة بوحدة تغذية تلقائية للمستندات ( ADF ) ودعم الطباعة الآلية على الوجهين ووظيفة تصحيح بطاقة الهوية.

تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الامتثال لمعايير ENERGY STAR® 3.0 .

وستقوم شركة Pantum، بالإضافة إلى ابتكاراتها الجديدة، بعرض مجموعة مختارة من منتجاتها الشهيرة. بما في ذلك طابعات (BP2300W وBM2300AW) من فئة Smart Classic Series المعروفة بالكفاءة وسهولة الاستخدام، وطابعتي CP2100DW وCM2100ADW من فئة Vibrant 20 Series، وهما طابعتا ليزر ملونة أحادية ومتعددة الوظائف تتميزان بالمرونة. كما ستعرض Pantum خلال المعرض مجموعتها من طابعات الملصقات والماسحات الضوئية.

ويأتي طرح شركة Pantum لهذه المنتجات الجديدة ليؤكد على التزامها بتقديم مجموعة واسعة من حلول الطباعة التي تركز على الكفاءة والجودة والتنوع. فمن خلال الابتكار المستمر وتحسين المنتجات، تسعى شركة Pantum إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها، وتعزيز ريادتها في إعادة تعريف معايير صناعة الطباعة. نحن في شركة Pantum ندعو الزائرين لزيارة جناحنا لاستكشاف أحدث الابتكارات في عالم الطباعة ومعرفة كيفية إعادة صياغة معايير تكنولوجيا الطباعة.

نبذة عن شركة Pantum

تأسست شركة Pantum في عام 2010، وهي شركة مصنعة للطابعات وتغطي أعمالها الطابعات ومواد الطباعة وحلول الطباعة وخدماتها. وانطلقت رحلة الشركة نحو التوسع العالمي في عام 2011، لتتواجد اليوم بقوة في أكثر من 110 دولة حول العالم. وبفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تلتزم شركة بانتوم بتلبية احتياجات الطباعة المتغيرة من خلال توفير منتجات اقتصادية وسهلة الاستخدام وموفرة للطاقة بالإضافة إلى حلول الطباعة الموثوقة.

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