شركة Partner Robotics تجمع تمويلًا في جولة من الفئة "A" لنشر روبوتاتها في مواقع البناء حول العالم

بكين, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Partner Robotics عن جمع تمويل من الفئة (A) بقيمة من ثمانية أرقام باليوان الصيني، في جولة قادتها شركة China Growth Capital، بمشاركة المستثمرين الحاليين Cowin Capital وRedpoint China Ventures. وقد عملت شركة Index Capital كمستشار مالي للصفقة. وبإضافة جولتها التمويلية التأسيسية التي أُنجزت في نهاية عام 2024، يصل إجمالي ما جمعته الشركة حتى الآن إلى حوالي 100 مليون يوان صيني (14 مليون دولار أمريكي).

تأسست شركة Partner Robotics في عام 2023 على يد السيد وانغ كيتشنغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Bright Dream Robotics ، ويقودها فريق يتمتع بسنوات من الخبرة في مجال روبوتات البناء والتوسع الدولي. سيُخصص التمويل الجديد لدعم ثلاث أولويات رئيسية: تطوير وتسويق تقنيات الذكاء المتجسد المخصصة لسيناريوهات البناء، والتوسع في الأسواق الخارجية عبر شبكات التوزيع ومراكز الخدمة والحملات التسويقية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق استراتيجية تحسين الجودة والكفاءة والتكلفة.

في الوقت الحالي، تركز Partner Robotics على منتجين: روبوت رصف بلاط الأرضيات P900 وروبوت التخطيط الذكي L3000 . يعالج كلا المنتجين تحديات محددة ويندرجان ضمن ما تصفه الشركة بأنه خارطة طريق للمنتجات "عالية القيمة وقابلة للتطبيق"، مع هدف طويل الأمد يتمثل في تغطية دورة البناء بأكملها بحلول الذكاء المتجسد. صُمم روبوت رصف بلاط الأرضيات P900 لتحقيق استقرار في جودة العمل من خلال ضوابط دقيقة للمعايير وتقليل الفراغات تحت البلاط. وتقول الشركة إن نظامها يعمل بسرعة تفوق سرعة العمالة البشرية بما يتراوح بين خمس إلى ست مرات. يدعم روبوت التخطيط الذكي L3000 مراحل متعددة من البناء، بدءًا من الهيكل الإنشائي وحتى مرحلة التشطيبات النهائية. وبحسب التقارير، يمكن للروبوت تحقيق كفاءة تفوق العمل اليدوي بأربع إلى ست مرات، مع دقة تصل إلى نسبة انحراف لا تتجاوز مليمترين.

على الجانب التقني، طورت Partner Robotics نظام إدراك متعدد المستشعرات ومنصة محاكاة سحابية لتدريب الروبوتات بشكل مستمر باستخدام بيانات واقعية من مواقع البناء. كما تدمج أنظمتها نموذجًا موحدًا للتحكم في الرؤية والحركة وأذرعًا روبوتية مصممة للحمولات الثقيلة ومستشعرات بصرية عالية الدقة.

منذ منتصف عام 2025، توسعت Partner Robotics على الصعيد الدولي، حيث حصلت على طلبات خارجية تتجاوز قيمتها 10 ملايين يوان صيني (1.4 مليون دولار أمريكي) وأنجزت أعمال رصف بلاط بمساحة تقارب 100.000 متر مربع.

أُقيم أحد المشاريع الرائدة لروبوت التخطيط الذكي L3000 في سنغافورة، حيث كلفت الحكومة بتنفيذ تصميم يمتد على مساحة 100 متر في 80 مترًا احتفالًا بالذكرى الستين لليوم الوطني للبلاد. وقد تم اختيار روبوت التخطيط الذي طورته الشركة متفوقًا على منافسين من بينهم HP و Hitachi ، وذلك بفضل دقته وكفاءته وقدرته على التكيف في الظروف الصعبة.

حتى الآن، تشمل أسواق الشركة الرئيسية أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مبيعات أخرى في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة.

