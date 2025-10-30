شركة Piper Sandler تُعلن عن عملية استحواذ لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط

مينيابوليس وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR)، وهي بنك استثماري رائد، دخولها في اتفاقية نهائية للاستحواذ على MENA Growth Partners، وهو بنك أعمال يتخذ من أبوظبي مقراً له وسيكون بمثابة مركزها الاستراتيجي للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

سيعمل إريك ويلسون، مؤسس MENA Growth Partners ، وفريقه كمستشارين لشركة Piper Sandler . وستعتمد الشركة على شبكة العلاقات التي بنوها على مدار أكثر من 40 عاماً من الخبرة المكرَّسة لتيسير نمو الشركات المبتكرة في الشرق الأوسط. ستُسهم العلاقات الإقليمية لـ MENA Growth Partners في تعزيز ربط خبرة Piper Sandler العميقة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والمواد الكيميائية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وأسواق رأس المال للأسهم (ECM) ، والاستشارات المتعلقة برأس المال الخاص مع العملاء في المنطقة.

قال جيمس بيكر، الرئيس العالمي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال: «تتمتع Piper Sandler بسجل حافل في بناء العلاقات وإتمام المعاملات في الشرق الأوسط». وأضاف: «نحن متحمسون لتوسيع وجودنا من خلال هذه الشراكة الجديدة والموقع الاستراتيجي للمكتب».

وقال إريك ويلسون: «مع إدارة ما يقرب من 40% من أصول صناديق الثروة السيادية في العالم من منطقة مجلس التعاون الخليجي، ووجود ثلثي سكان العالم على بُعد رحلة لا تتجاوز ثماني ساعات طيران، فإن هذا الجزء من العالم مُهيأ لمواصلة الازدهار». وأضاف: «بعد بناء علاقات طويلة الأمد في المنطقة منذ 1983، أنا فخور بأن أؤدي دوراً في جلب Piper Sandler إلى واحدة من أكثر الأسواق إثارةً على مستوى العالم».

سينتقل نبيل صديقي، وهو حالياً عضو منتدب في مكتب Piper Sandler في لندن، إلى مكتب أبوظبي بعد إتمام الصفقة ليتولى قيادة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركة في المنطقة، مع الاستمرار في مسؤولياته عن أعماله الأوروبية الحالية.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2026، وهي خاضعة للشروط المعتادة للإتمام.

قدمت شركة المحاماة التميمي ومشاركوه المشورة لشركة Piper Sandler ، فيما قدّمت شركة المحاماة Charles Russell Speechlys وشركة الاستشارات TMF Group المشورة لـ MENA Growth Partners فيما يتعلق بالصفقة.

نبذة عن Piper Sandler

تُعد Piper Sandler بنكاً استثمارياً رائداً مدفوعًا برغبته في مساعدة العملاء على «إدراك قوة الشراكة®» ( Realize the Power of Partnership® ). ومن خلال مزيجٍ مميَّز من المشورة الصريحة، والخبرة المركزة، والموظفين المُمَكَّنين، نقدّم رؤيةً وتأثيرًا في كل علاقة. تجمع فرقنا الاستشارية ذات الخبرة المثبتة بين الخبرة العميقة بالمنتجات والقطاعات وسهولة الوصول إلى رأس المال العالمي. تأسست الشركة عام 1895، ويقع مقرّها الرئيسي في مينيابوليس، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي لندن وأبردين وزيورخ وميونيخ وهونغ كونغ. اعرف المزيد على: .pipersandler.com

نبذة عن MENA Growth Partners

انطلاقاً من أبوظبي، «عاصمة رأس المال»، تربط MGP بين أفضل الشركات الغربية، والمؤسسين، ومديري الصناديق، مع صناديق الثروة السيادية الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، والمكاتب العائلية، والشركاء الاستراتيجيين. يعتمد نموذج MGP الاستشاري المركّز على القطاعات على تسريع جمع التمويل، والمشاريع المشتركة، والتوسُّع في السوق في دول مجلس التعاون الخليجي ( GCC ) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA ). ويتمتع فريق MGP بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في المنطقة عبر قطاعات مثل الرعاية الصحية والعافية، والتكنولوجيا، والرياضة، والعقارات. اعرف المزيد على: .mgp.capital

ملاحظة تحذيرية بخصوص المعلومات التطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية. والبيانات التي ليست حقائق تاريخية أو حالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمعتقدات والتوقعات، تُعد بياناتٍ تطلعية. تغطي هذه البيانات، من بين أمور أخرى، الآفاق المستقبلية ونمو الشركة. وتنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كامنة، وقد تؤدي عوامل مهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهرياً عن تلك المتوقعة، بما في ذلك ما يلي: (1) إن الصفقة الموصوفة في هذا الإعلان خاضعةٌ للشروط المعتادة للإتمام وقد لا تكتمل في التوقيت المتوقع أو على الإطلاق؛ (2) قد تكون التكاليف أو الصعوبات المتعلقة بدمج الأعمال أكبر من المتوقع وقد تؤثر سلباً في نتائج عملياتنا وأوضاعنا المالية وقدرتنا على تحقيق أوجه التآزر المتوقعة من الصفقة؛ (3) قد تستغرق المنافع المتوقعة من الصفقة وقتاً أطول من المتوقع لتحقيقها وقد لا تتحقق بالكامل أو على الإطلاق، ويرتبط ذلك جزئياً بقدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على علاقاتها مع عملائها؛ (4) إن التطورات في أوضاع السوق والاقتصاد قد أثّرت في الماضي سلباً، وقد تؤثر في المستقبل سلباً، في أعمال الشركة وربحيتها عموماً، وفي أعمالها المصرفية الاستثمارية على وجه الخصوص؛ و (5) عوامل أخرى مُبيّنة تحت بند «عوامل المخاطر» في الجزء الأول، البند 1A من تقريرنا السنوي على النموذج 10- K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمحدَّثة في تقاريرنا اللاحقة المقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذه التقارير متاحة على www.pipersandler.com أو .www.sec.gov وتتحدث البيانات التطلعية فقط اعتباراً من تاريخ إصدارها، ولا نلتزم بتحديثها في ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية.

شركة Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) هي بنك استثماري رائد مدفوعًا برغبته في مساعدة العملاء على «إدراك قوة الشراكة®» ( Realize the Power of Partnership® ). وتُقدَّم خدمات الوساطة في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة عبر Piper Sandler & Co. ، العضو في مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية ( SIPC ) وبورصة نيويورك (NYSE) ؛ وفي المملكة المتحدة عبر Piper Sandler Ltd. ، المرخَّصة والمنظمة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة؛ وفي الاتحاد الأوروبي عبر Aviditi Capital Advisors Europe GmbH ، المرخَّصة والمنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية ( BaFin ) كوكيلٍ مرتبطٍ لدى شركة AHP Capital Management GmbH ؛ وفي هونغ كونغ عبر Piper Sandler Hong Kong Limited ، المرخَّصة والمنظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. وتُقدَّم خدمات إدارة الأصول البديلة والخدمات الاستشارية للدخل الثابت عبر شركات تابعة مسجَّلة بشكلٍ منفصل.

