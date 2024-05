شركة PlanetPlay الأم تستحوذ على Playmob لإنشاء محطة عملاقة للألعاب صديقة للبيئة

وعلى الرغم من أنه لم يُكشف عن مبلغ الصفقة، فإنها تؤسس علاقة رسمية بين Playmob وPlanetPlay التابعة لـ Sphaira Innovation، والتي تجلب صناعة الألعاب واللاعبين معًا لمكافحة تغير المناخ.

عمل جود أوير الرئيس التنفيذي لشركة، الذي أصبح الآن كبير مسؤولي الحلول لدى Sphaira UK، بشكلٍ وثيق مع PlanetPlay لإطلاق حملة Make Green Tuesday Moves التي تهدف إلى مساعدة استوديوهات الألعاب واللاعبين على إحداث تأثير مهم في العالم الحقيقي في مكافحة تغير المناخ.

إلى جانب ريا لوكاس الرئيس التنفيذي لشركة PlanetPlay، قادت أوير في الآونة الأخيرة وفدًا من مجال صناعة الألعاب لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حدث الوعد المناخي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار مبادرة لدعم البلدان أثناء زيادة مساهماتها في العمل المناخي.

جدير بالذكر أن أوير هي أيضًا المؤسس المشارك لـ Playing For The Planet Alliance والمؤلف المشارك للكتاب المنشور مؤخرًا "Gaming for Good: Unlocking the Power of Gaming to Create a Better World for Us All" الذي يدعم أيضًا المشاريع المناصرة للبيئة عبر PlanetPlay.

وفي عام 2021، عملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على "تصويت المناخ الشعبي"، وهو أكبر استبيان لمواقف المستهلكين تجاه تغير المناخ، والذي تم تسهيله من خلال منصة Playmob المبتكرة لتحليلات الألعاب ووصل إلى 33 مليون لاعب في جميع أنحاء العالم. حصل الاستطلاع على 1.2 مليون صوت مُعتمد في 50 دولة حول العالم.

ستلقي جود هذا الأسبوع كلمة في حدث GREAT FUTURES التابع لوزارة الأعمال والتجارة لحكومة المملكة المتحدة في الرياض، المملكة العربية السعودية؛ حيث تناقش كيف يمكن لصناعة ألعاب الفيديو في المملكة المتحدة أن تعمل مع المملكة العربية السعودية في مجالات مثل الألعاب والاستدامة. وينضم إليها في الحدث ديرك فان دايلي، رئيس Sphaira Innovation UK وعضو مجلس إدارة Sphaira Innovation AG.

تعمل Playmob جنبًا إلى جنب مع PlanetPlay تحت مظلة Sphaira Innovation، وتعمل Playmob مرة أخرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دراسة دولية جديدة وأكثر طموحًا حول ما إذا كان الناس يعتبرون تغير المناخ حالة طوارئ عالمية، وكيف يرغبون في أن تعالج بلدانهم هذه القضية.

قالت جود أوير، كبيرة مسؤولي الحلول فيSphaira Innovation UK : "تتتوافق مهمة Playmob بشكلٍ وثيق مع PlanetPlay، ويسعدنا أن نعلن أننا ندمج جهودنا الهامة، والتي تتمثل في استحواذ PlanetPlay على Playmob. ومن خلال المشاريع التي نعمل عليها معًا، يتضح أن شراكتنا هي خطوة قوية لصناعتنا ودفع جدول أعمال الألعاب المستدامة إلى الأمام. PlanetPlay وSphaira هما الموطن المناسب لـ Playmob، ونحن متحمسون للجزء التالي من رحلة الألعاب المناصرة للبيئة لدينا معًا."

عرض ديرك فان دالي رئيس Sphaira Innovation UK وعضو مجلس إدارة Sphaira Innovation AG: بعد أن تقبلتها استوديوهات الألعاب الرئيسية وفناني الموسيقى دعمًا لوجود منصة غير ربحية للتبرع لشؤون البيئة، نحن متحمسون بانضمام Playmob وجود إلينا. وستساعدنا جهودها وسجل مسيرتها في "Playing for Good" على التوسع بشكل أسرع لصالح المناخ."

وأضافت ريا لوكس، الرئيسة التنفيذية لشركة PlanetPlay، ريا لوكاس: "إن PlanetPlay باعتبارها منظمة غير ربحية تبحث باستمرار عن حلول مبتكرة لإشراك مليارات اللاعبين كجزء من مهمتنا لمكافحة تغير المناخ. عملنا بالفعل بشكلٍ وثيق لفترة طويلة مع Playmob وجود أوير على عدد قليل من المشاريع المثيرة؛ ومع الاستحواذ، سنكون قادرين على توحيد القوى وتحقيق هدفنا معًا. مع وجود ثلاثة مليارات لاعب في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الجمع بين جهودنا في مجال الألعاب والاستدامة، يمكننا جميعًا إحداث فرق لكوكبنا."

لتحميل أصول الصورة الداعمة، انقر هنا .

لمعرفة المزيد عن عمل Playmob مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تصويت المناخ الشعبي انقر هنا .

لمعرفة المزيد عن مبادرة Make Green Tuesday Moves التابعة لـ PlanetPlay، انقر هنا .

نبذة عن PlanetPlay

تعد PlanetPlay أول سوق ألعاب واعية للمناخ، وهي منصّة رقمية غير هادفة للربح تسمح للجميع في جميع أنحاء العالم بالمساهمة في العمل المناخي من خلال عمليات الشراء داخل اللعبة واللعب مع استوديوهات الألعاب التابعة لها. PlanetPlay منصّة فريدة من نوعها لإلهام وتثقيف اللاعبين دعمًا للكوكب، وهي تلتزم بإطلاق إمكانات المبادرات المناصرة للبيئة من خلال صناعة الألعاب. تنعم صناعة الألعاب بإمكانات هائلة لدعم العمل المناخي الإيجابي على الصعيد العالمي. بعد أن دفعت أكثر من 2.2 مليون دولار في تمويل مشروع المناخ في عامها الأول، تتعاون PlanetPlay مع استوديوهات الألعاب التفكير المستقبلية في العالم لمكافحة أزمة المناخ وتطور باستمرار مبادرات جديدة لإطلاقها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.planetplay.com.

نبذة عن Playmob

Playmob منصّة لتحليلات السوق، وتستفيد من فعّالية الألعاب لفهم ما يفكر به الناس ويشعرون به ويقيمونه بمرور الوقت. نصل إلى مليارات الأشخاص من جميع أنحاء الكوكب من خلال إشراكهم بألعاب ترفيهية وتعليمية وتحفيزية لمعرفة ما يهتمون به ويمنحونه القيمة. نرى عالمًا تؤدي فيه الألعاب دورًا تجاه المنظمات والأفراد بتقديم تحليلات تسمح باتخاذ قرارات أفضل لأنفسهم وللكوكب. مهمتنا هي توفير مليارات الإجراءات التي تؤثر بشكلٍ إيجابي على القضايا العالمية. تفتخر منّة Playmob أيضًا بكونها عضوًا مؤسسًا لـPlaying For The Planet Alliance. اكتشف المزيد هنا: www.playmob.com .

نبذة عن Sphaira Innovation

تأسست Sphaira Innovation AG في نوفمبر 2021 في زوغ، سويسرا كشركة غير ربحية تدعم التغييرات الإيجابية في العالم. نرى أن وجود الغرض الصحيح يوحد صفوفنا؛ ومع نموذج أعمالنا الفريد، يجب الاحتفال بالجميع، في كل لحظة وكل جهد، ونؤمن أننا سنجعل العالم مكانًا أفضل. شركة Innovation Ltd (UK) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Sphaira Innovation AG. لمزيد من المعلومات: www.sphaira-innovation.com .