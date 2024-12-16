شركة Praxis Tech تحصل على شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات

منطقة ليماسول، دولة قبرص, 16 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Praxis Tech، منصة تنظيم المدفوعات الرائدة، اليوم أنها حصلت على شهادة ISO/IEC 27001:2022، المعيار العالمي الرائد لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS). يؤكد هذا الإنجاز الهام أن الشركة تلتزم بأعلى مستويات الأمان والموثوقية وتوافر البيانات عبر المؤسسة بالكامل، ويبرز دورها كشريك موثوق للتجار عبر ضمان أن إجراءاتها قد خضعت للمراجعة والتصديق بدقة من قبل جهة معترف بها.

من خلال منصة تنسيق المدفوعات الخاصة بها، تربط شركة Praxis Tech التجار بأكثر من 600 مزود خدمات دفع (PSPs) حول العالم عبر واجهة تطبيقات (API) واحدة. تتيح هذه الشبكة الواسعة، جنبًا إلى جنب مع نظام خدمة العملاء والمبيعات (backoffice) كامل المزايا، للتجار لتحسين وإدارة عمليات الدفع الخاصة بهم. إن الحصول على شهادة ISO يثبت أن الشركة تدير مخاطر البيانات بشكل منهجي باستخدام أنظمة من الطراز الأول، ما يحقق أهداف حماية المعلومات ويساعد التجار على التحقق من أن جميع الخطوات اللازمة تم اتخاذها لضمان معالجة معاملاتهم بشكل آمن وإدارتها ضمن بروتوكولات صارمة داخل بنية الشركة التحتية.

قال Guy Karsenti، رئيس التقنية في Praxis Tech:

"إن الحصول على شهادة ISO 27001 يميز شركة Praxis Tech التي تحتل طليعة منصات تنسيق المدفوعات المعتمدة في صناعاتنا الرئيسية ويضعنا كمنارة للتجار الذين يسعون إلى الثقة التامة بخصوص أمان معلوماتهم. وهذا يدل على أن التميز الأمني ليس مجرد هدف، ولكنه جزء أساسي من نهج عملننا."

يضاف هذا إلى مؤهلات الامتثال الحالية المتعلقة بالبيانات لشركة Praxis Tech، بما في ذلك التزامها بمعيار PCI-DSS من المستوى 1 لحماية بيانات المدفوعات بواسطة البطاقات. مع تطور سوق تنظيم المدفوعات، فإن الجمع بين شهادتي PCI-DSS وISO 27001 من المعايير الأساسية في اختيار المنصات، ما يسمح للتجار بتمييز المنصات التي تضمن أمانًا من الدرجة المؤسسية على جميع المستويات.

تمتد شهادة ISO 27001 إلى ما وراء معايير الدفع، حيث توفر اعتمادًا شاملًا يغطي جميع جوانب ممارسات أمن المعلومات لدى الشركة. يتطلب الحفاظ على هذا المعيار عمليات تدقيق وتحسين مستمرة، ما يعكس التزام Praxis Tech بتعزيز منتجاتها المعروضة باستمرار للتجار.

نبذة عن Praxis Tech

تقدم Praxis Tech منصة رائدة لتنظيم عمليات الدفع تعمل على تحسين البنية التحتية للمدفوعات للمتاجر العالمية الكبرى، وتوفر المنصة وصولًا فوريًا إلى أكثر من 600 مزود خدمات دفع (PSPs) مدمجين مسبقًا، بالإضافة إلى طرق دفع عالمية ودعم العملات المتعددة. تشمل خدماتها ترميز PCI DSS، وحلول إدارة الاحتيال والمخاطر المتكاملة من Cybersource التابعة لشركة Visa، وتحسينات على عملية "الدفع عند الخروج" مصممة لزيادة نسب الموافقة عبر قواعد متقدمة "لتوجيه المعاملات" وأدوات لاسترداد العمليات المرفوضة.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2578890/Praxis_Tech_Logo.jpg