شركة Premia Partners تُعلن عن تخفيض رسوم صندوق النقد المتداولة Premia Vietnam ETF وتغيير المؤشر الأساسي

هونغ كونغ، 2 مايو 2024/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Premia Partners، وهي شركة رائدة في توفير صناديق النقد المتداولة من هونغ كونغ، اليوم عن تخفيض رسوم صندوق Premia Vietnam ETF وتغيير المؤشر الأساسي إلى المؤشر الأساسي لـ S&P فيتنام (USD) بعائد إجمالي صافٍ (المؤشر) بفعالية فورية.

سيتم خفض نسبة النفقات الإجمالية لصندوق النقد المتداولة من 0.75% إلى 0.70% سنويًا، ما يعكس التزام Premia بتقديم أسعار تنافسية وتعزيز القيمة للمستثمرين. يوفر صندوق النقد المتداولة الذي تم تكرار فكرته فعليًا إمكانية وصول فعّالة من حيث التكلفة ومريحة إلى أسواق الأسهم الفيتنامية سريعة النمو، وتم إدخال المؤشر الجديد لتعزيز تخصيص الأصول وتنويع المخاطر في صندوق النقد المتداولة لعكس الفرص الناشئة عن النمو المستمر وتطور أسواق الأسهم الفيتنامية بشكلٍ أفضل.

-- تغطية واسعة للسوق: صندوق النقد المتداولة Premia Vietnam ETF (المؤشرات: 2804 HKD / 9804 USD) يوفّر تغطية واسعة النطاق لفيتنام. ويعتزم المؤشر الذي يتتبعه تغطية بنسبة 90% من القيمة السوقية المعدلة للتأرجح لمؤشر السوق الواسعة لـ S&P Vietnam، والتي تمثل أكبر الأسهم الفيتنامية المدرجة في بورصات هو تشي مين وهانوي وأكثرها سيولة.

-- عكس التطور المستمر لأسواق الأسهم في فيتنام: بدلاً من تقييد التغطية إلى عدد محدد من المكونات، لا يتم تعيين المؤشر الذي يتتبعه صندوق النقد المتداولة إلى عدد مُحدَّد مسبقًا من المكونات ويستمر في توسيع التغطية مع نمو الأسواق وتطورها.

-- سقف أسهم موّحد بنسبة 15%: لتحسين التنويع وإدارة المخاطر، يوفر المؤشر الجديد سقف وزن من مكوِّن واحد بنسبة 15% لضمان مخاطر تركيز منخفضة.

"نهتم دائمًا في Premia بوفير قارة آسيا بأدوات الوصول على المستوى المؤسسي. وبالنسبة لنا، فإن الأمر لا يتعلق فقط بإطلاق المنتجات الجديدة، بل أيضًا بتحديث ميزات صناديق النقد المتداولة الحالية باستمرار، وذلك لتعزيز مقترحات القيمة للمستثمرين،" قالت ريبيكا تشوا، الشريك الإداري لشركة Premia Partners. "إن تخفيض الرسوم وتغيير المؤشر لصندوق النقد المتداولة في فيتنام Vietnam ETF هو بمثابة إجراء تعزيزي يحدث في الوقت المناسب بالنسبة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن أداة تخصيص فعّالة من حيث التكلفة ومتنوعة للاستفادة من فرص النمو في أسواق الأسهم في فيتنام المتطورة بسرعة".

"تطّلع مؤشرات S&P Dow Jones Indices إلى منح ترخيص المؤشر الأساسي لـ S&P Vietnam إلى صندوق النقدية المتداولة لدى شركة Premia Partners،" قال جون ويلينج، المدير الأول ورئيس مؤشرات الأسهم العالمية في مؤشرات S&P Dow Jones. "تم تصميم المؤشر لتوفير نظرة أساسية موضوعية وشفافة إلى السوق والاقتصاد الفيتناميين سريعين النمو. من خلال قياس أداء أكبر الأسهم الفيتنامية وأكثرها سيولة، يوفر المؤشر للمشاركين في السوق مجموعة بيانات شاملة لقياس أسواق الأسهم الفيتنامية."

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