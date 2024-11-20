شركة Prometric تكشف عن تقنية التصحيح التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المصممة لتغيير شكل عمليات التصحيح كبيرة الحجم

يعمل حل التصحيح التلقائي الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة التصحيح وضمان الاتساق بدقة تزيد عن 95%، ما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف عبر جميع أشكال الاختبارات.

مدينة بانكوك، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Prometric، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الاختبار والتقييم، عن إطلاق Finetune Score™، بدعم من Learnable.ai، في مؤتمر رابطة ناشري الاختبارات في آسيا (A-ATP) في بانكوك. تم تصميم هذا الحل المبتكر للتصحيح التلقائي خصيصًا لبيئات التقييم كبيرة الحجم، وهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي الدقيق والتعرف البصري على الأحرف (OCR) لتقديم نتائج تصحيح دقيقة ومتسقة وسهلة الفهم - حتى بالنسبة لمعادلات الرياضيات والعلوم المعقدة والأسئلة القائمة على كتابة الصيغ.

تم تطوير Finetune Score بالتعاون مع خبراء من مختبر الابتكار لدى جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومنظمات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل OpenAI وGoogle Brain، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة Prometric من حلول الذكاء الاصطناعي Finetune، والتي تتضمن Finetune Generate® و ™ Finetune Catalog. من خلال الاستفادة من النماذج الحاسوبية المتقدمة، يعمل Finetune Score على أتمتة عمليات التصحيح التي تتطلب عمالة مكثفة، وتقييم أنواع الأسئلة المختلفة بدقة تزيد عن 95%، ما يقلل من الوقت والتكاليف للمؤسسات التعليمية ومؤسسات منح الشهادات.

يدعم حل Finetune Score صيغ تقييم متنوعة، بما في ذلك اختبارات الاختيار المتعدد، والأجوبة المقالية المفتوحة، والرياضية المعقدة، باستخدام التعرف البصري على الأحرف (OCR) لتفسير المحتوى المكتوب بخط اليد والطباعة على الكمبيوتر بدقة. مع الواجهة البرمجية (API) السلسة، فإنه يتكيف مع أنظمة التصحيح الحالية، ما يتيح التنفيذ السريع وتقديم ملاحظات فورية وقابلة للتنفيذ للطلاب والمتقدمين.

قال Stuart Udell، الرئيس التنفيذي لشركة Prometric: "في Prometric، نحن ملتزمون بتطوير مستقبل الاختبارات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي الذي يعزز دقة التصحيح وكفاءته على نطاق واسع". "يتوافق حل Finetune Score مع مهمتنا لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة وقابلة للتطوير للعملاء من الروضة إلى الثانوية، والتعليم العالي، والقطاعات المهنية، ما يضمن تصحيحًا دقيقًا للمواضيع المتنوعة مثل الرياضيات والعلوم وما دونها".

قال الدكتور Royal Wang، الرئيس التنفيذي لشركة Learnable.ai: "أنا متحمس للشراكة مع Prometric لتقديم حلول التصحيح التلقائي الدقيقة والموثوقة والتي بوسعها تقديم تفسيرات على نطاق عالمي". "يعزز هذا التعاون عروض Prometric القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يوفر تجربة سلسة من تطوير الامتحانات إلى التصحيح وإظهار قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاختبارات من Learnable. معًا، نهدف إلى توفير نتائج أسرع، وموثوقة مع عملية تصحيح صارمة وغير متحيزة."

مع ظهورها لأول مرة في مؤتمر رابطة ناشري الاختبارات في آسيا (ATP) في بانكوك، تؤكد Prometric التزامها بتطوير دور الذكاء الاصطناعي في الاختبارات، وترسيخ حل Finetune Score كأداة أساسية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى حل تصحيح فعال وغير متحيز وقابل للتطوير.

نبذة عن Prometric

Prometric هي مزود رائد لحلول الاختبار والتقييم القائمة على التكنولوجيا، حيث تدعم أكثر من ثمانية ملايين متقدم للاختبارات سنويًا. من خلال الشراكات مع قادة الصناعة مثل Learnable.ai، تقوم Prometric بتطوير الابتكارات التي تغير مستقبل التقييمات في التعليم والشهادات المهنية.

نبذة عن Learnable.ai

Learnable هي شركة ذكاء اصطناعي تقدم حلول ذكاء اصطناعي موثوقة ورائدة في مجال الاختبار والتعليم. من خلال التقدم في التعلم العميق بالتعزيز (deep reinforcement learning)، يقود الفريق بعضًا من أبرز نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في هذا المجال. تهدف Learnable إلى تمكين المتعلمين والمعلمين للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة باستخدام أدوات مبتكرة وموثوقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وتحاول أن تكون شريك الذكاء الاصطناعي الأول في رعاية المواهب متعددة التخصصات في العالم.

للتواصل الإعلامي:

Meg Roe

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