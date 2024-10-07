شركة الفعاليات الرائدة Platinumlist تفوز بمنحة Qashio المبتكرة لمدة ثلاثة أشهر المتعلقة بمكافآت إدارة الإنفاق الذكي.

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،, 7 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في حفل جمع بين عالم التمويل والترفيه، أعلنت شركة Qashio، الحل المتطور لإدارة الإنفاق، أن شركة Platinumlist هي الفائزة بالجائزة الكبرى المتمثلة في "منحة قدرها 1 مليون نقطة Qashio". وكانت هذه المسابقة الهامة، التي استمرت ثلاثة أشهر، قد صُممت لتسليط الضوء على الإمكانات التحويلية لإدارة الإنفاق الذكية في عالم الأعمال المعاصر.

شركة Qashio تمنح جائزة قدرها 1 مليون نقطة Qashio إلى Platinumlist ضمن مبادرة رائدة لإدارة الإنفاق التجاري

لقد ظفرت Platinumlist، وهي منصة رائدة للفعاليات والتذاكر عبر الإنترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالفوز ضمن مجموعة من عملاء Qashio الجدد، حيث حصلت على جائزة قدرها 1 مليون نقطة Qashio. تأتي هذه المكافأة الكبيرة تأكيدًا على القيمة المقترحة في القلب من نهج Qashio المبتكر لتمويل الأعمال.

قال Armin Moradi، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Qashio: "تهانينا لـ Platinumlist لفوزها في مسابقة الـ 1 مليون نقطة Qashio". "إن هذه المسابقة تأكيدٌ على التزامنا بتغيير إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. حيث تحوّل Qashio نفقات العمل اليومية إلى مكافآت قيِّمة، ونحن نساعد شركات مثل Platinumlist على الاستفادة من قيمة معاملاتها إلى أقصى حد. كما نتطلع إلى رؤية كيف ستستغل Platinumlist هذه النقاط، إما عن طريق تحويلها إلى أميال طيران (Skywards Miles) لدى خطوط طيران الإمارات، أو نقاط شكرًا، أو استبدالها لدى أيٍ من شركائنا الآخرين ضمن برنامج الولاء لتعزيز أعمالهم المزدهرة والمتنامية."

تم تسليم الشيك الفائز شخصيًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Platinumlist السيد Cosmin Ivan في مكاتبه من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Qashio السيد Armin Moradi والمدير التنفيذي للعمليات السيدة Lydia Foott.

علق Cosmin Ivan، الرئيس التنفيذي لـ Platinumlist: "نحن فخورون بأننا وجدنا Qashio، والآن بصفتنا عميلًا لديهم ، فقد اكتشفنا أن حلهم قد ساعدنا في تحسين عملياتنا بفضل الضوابط الإضافية على البطاقات والشفافية المالية، ما يسمح لنا ولفرقنا بتوفير الوقت وتعزيز الشفافية. إن أكثر ما أثار إعجابنا هو لمسة Qashio الشخصية وتعاملهم الاحترافي للتأكد من أن كل ما نفعله معًا نجاحًا".

لقد كانت منحة الـ 1 مليون نقطة متاحةً لجميع عملاء Qashio الجدد الذين اشتركوا خلال فترة الترويج لمدة ثلاثة أشهر. ببساطة من خلال الاشتراك في حلول إدارة الإنفاق من Qashio، فإن المشاركين يدخلون في السحب، للتأكيد على سهولة بدء الاستفادة بالنسبة للشركات من هذه الممارسات المالية الأكثر ذكاءً.

ستكتسب Platinumlist، المعروفة بقوائمها الشاملة لجميع الفعاليات والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، قيمة كبيرة من فوزها هذا. ويمكن استبدال الـ 1 مليون نقطة Qashio بـأميال طيران (Skywards Miles) لدى خطوط طيران الإمارات، أو نقاط شكرًا، أو كاش باك، ما يوفر مرونة لدعم مختلف جوانب عملياتهم التجارية.

عبّر Cosmin، الرئيس التنفيذي لشركة Platinumlist بقوله: "بصفتنا شركة الفعاليات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نبحث دائمًا عن طرق مبتكرة لتحسين عملياتنا، ولقد كانت الشراكة مع Qashio تغييرًا بالغًا لإدارة الإنفاق لدينا.

إن الحصول على هذه الجائزة لا يتعلق بالنقاط فقط، بل إنها شهادة على القيمة التي تجلبها الحلول المالية الذكية للشركات كشركتنا. إن الـ 1 مليون نقطة Qashio هذه ستعزز بشكل كبير قدرتنا على إدارة نفقات السفر ومكافأة فريقنا وإعادة الاستثمار في نمونا. لقد نجحت Qashio حقًا في تحويل طريقة نظرنا إلى نفقات أعمالنا - من كونها تكلفة ضرورية إلى كونها أداة استراتيجية للنمو."

كان حفل توزيع الجوائز، الذي عُقد في مكاتب دبي التابعة لـ Platinumlist، شهادةً على التقارب المتزايد بين التكنولوجيا والتمويل في عالم الأعمال.

نظرًا لأن الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وما وراءها تقابل تعقيدات الإدارة المالية في هذا المشهد الاقتصادي سريع التطور، فإن حلولًا كالتي تقدمها Qashio أثبتت أنها لا تُقدر بثمن. فمن خلال تحويل نفقات الأعمال إلى لعبة وتقديم مكافآت ملموسة، فإن Qashio قد غيّرت وجه صناعة التكنولوجيا المالية.

إن نجاح "منحة الـ 1 مليون نقطة Qashio" بمثابة دعوة للتغيير للشركات التي ما تزال تعتمد على أساليب إدارة الإنفاق التقليدية. فبفضل Qashio، أصبحت كل معاملةٍ فرصةً ليس فقط للإنفاق، ولكن أيضًا للنمو والكسب.

للمزيد من المعلومات حول Qashio واستكشاف كيف يمكن أن تستفيد شركتك من إدارة الإنفاق الأكثر ذكاءً، تفضل بزيارة www.qashio.com أو تواصل معنا على [email protected].

نبذة عن Qashio

تقدم Qashio، صاحبة حل إدارة نفقات الشركات الحائز على العديد من الجوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة، أدوات لإدارة الإنفاق الشاملة والمخصصة للشركات من جميع الأحجام. ومن خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وفهمها العميق لتمويل الشركات، فإن Qashio تعيد تشكيل طريقة إدارة الشركات للنفقات، والمدفوعات الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى تحسين تخطيطهم المالي لزيادة الكفاءة والشفافية.