شركة QIC تفتتح مكتبها بجمهورية سنغافورة لتعزيز شراكاتها في آسيا

سنغافورة، 1 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- لقد وسعت شركة كوينزلاند للإستثمار (QIC) من تواجدها الدولي من خلال إنشاء مكتبها الجديد بجمهورية سنغافورة للتركيز بشكل أكبر على الشركات الاستثمارية في آسيا.

وسيمكن موقع المكتب الجديد في مركز مارينا باي المالي، الشركة من أن تصبح مركزًا لتعزيز الشراكات المحلية واستكشاف فرص لاستثمارات رأس المال الجديدة في المنطقة.

وقالت Kylie Rampa، الرئيس التنفيذي لشركة QIC، إن الافتتاح يبشر بمنعطف جديد في سجل عولمة شركة QIC وتنوع عملائها.

QIC's Ryan Gordon, Ayako Mitsui, Vicky Wei, CEO Kylie Rampa, Ravi Sriskandarajah, Shiree Hocking and Ryan Choi at the Australian investment manager's new Singapore office.

كما أضافت السيدة Rampa قائلة: "لقد تركز الوجود الدولي لشركة QIC حتى الآن على أسواق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث نستثمر وندير الأصول، وتمتلك الشركة مقرات موجودة مسبقًا في كل من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا".

"وتعد الخطوة المنطقية التالية في تطور شركة QIC هي إقامة وجود لها في سنغافورة، حيث سيوفر لنا هذا التواجد الفرصة لإظهار التزامنا تجاه شركاء رأس المال ذوي الآراء والأفكار المشتركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

"بالإضافة إلى أن لخبرتنا في البنى التحتية والديون الخاصة والعقارات ورأس المال الطبيعي صدى قوي لدى شركاء رأس المال المتطورين والنشطين في السوق الأسترالية الخاصة.

"وتمتلك شركة QIC القدرة المناسبة لتوفير فرص استثمارية، خاصةً تلك التي تساهم في التحول في مجال الطاقة والحلول القائمة على الطبيعة.

"ولقد جعلت عملية الجمع بين سجل إنجازات شركة QIC وتراثها التابع للحكومة من الشركة شريكًا استثماريًا موثوقًا ومسؤولًا".

كما صرح المدير التنفيذي لحلول العملاء ورأس المال في شركة QIC، السيد Ravi Sriskandarajah، إن فريق التوزيع المحلي سيسعى إلى تعميق العلاقات الحالية مع العملاء في المنطقة.

وقال: "سيجلب هذا الفريق ثروة من المعرفة والخبرة والمهارات اللغوية المحلية، الأمر الذي يمكننا من العمل بإنتاجية أكبر لتحقيق أهداف عملائنا وكذلك استكشاف فرص رأسمالية جديدة".

"ويحظى Ryan Choi وAyako Mitsui بمكانة كبيرة في كوريا واليابان على حد سواء، وستكون آراؤهما الهامة وعلاقاتهما القوية بمثابة إضافة كبيرة لمنظمتنا.

"سيعملون بالتعاون مع Vicky Wei، وهي رئيسة شركة QIC في الصين العظمى لفترة طويلة، والتي ستواصل إنشاء علاقات متعددة بعد الانتقال إلى سنغافورة في العام الجديد".

وأنضمت Shiree Hocking أيضًا إلى hoi وMitsui في سنغافورة، متسلحة بأكثر من 13 عامًا من الخبرة في شركة QIC، لتحقق تركيزًا استراتيجيًا على العلاقات وفرص الأعمال الجديدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

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نبذة عن شركة QIC

شركة QIC هي شركة معتمدة متخصصة في إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية المالية، وتقدم عائدات رأس المال المعدلة حسب المخاطر لعملائها. وقد نجحت الشركة، مع أكثر من 100 مليار دولار استرالي من الأموال المدارة، في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والعقارات والديون الخاصة ورأس المال الخاص ورأس المال الطبيعي والأصول السائلة لأكثر من 125 مستثمرًا مؤسسياً على مستوى العالم.

تتواجد الشركة في أربع قارات مختلفة حول العالم، حيث تنتشر أصولها في الأسواق العالمية، فضلًا عن امتلاكها لمكاتب في كل من بريسبان وسيدني وملبورن ولندن وسان فرانسيسكو ونيويورك وسنغافورة. وقد أتاحت الملكية الحكومية للشركة وانتشارها العالمي وخبرتها العميقة في قطاع العمل إلى جانب رؤيتها السوقية من استغلال الفرص والتعامل مع الأوضاع غير المعروفة، والسعي لتحقيق عوائد استثمارية مرنة.

وتخلق الشركة قيمة مشتركة من خلال تحقق عوائد استثمارية قوية بجانب توفير الرخاء لعملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها. وتقوم الشركة بذلك من خلال الاستثمار المسؤول، مع مراعاة جميع الخيارات المتاحة وكذلك تسخير قدرة قوى السوق والتوجهات الكبرى التي تشكل العالم الذي تستثمر الشركة فيه.

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