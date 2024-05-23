شركة Qiming Venture Partners تقوم بترقية ألكس تشو إلى الشريك الإداري

شانغهاي، 23 ماي/أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر Qiming Venture Partners، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال رأس المال الاستثماري، أن تعلن عن ترقية ألكس تشو إلى الشريك الإداري.

بصفته شريكًا إداريًا محليًا في Qiming، انضم ألكس لأول مرة إلى الشركة في عام 2014 كنائب للرئيس، ومنذ ذلك الحين ظهر كواحد من أكثر المستثمرين نشاطًا في التكنولوجيات الرائدة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. سينضم ألكس إلى زملائه الشركاء المديرين دوان كوانج ونيسا ليونج وويليام هو في إدارة عمليات Qiming.

في السنوات القليلة الماضية، شارك ألكس بنشاط أو قاد استثمارات في العديد من شركات التكنولوجيا المتميزة عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وشبه الموصلات ومركبات الطاقة الجديدة والبرمجيات. ومن أبرزها Roborock، وUBTech، وUnisound، وBiren Technology، وROX Motor، وVIEWTRIX Technology، وZhipu AI، وMech-Mind Robotics، وAxera، وHyperStrong، وDeepWay، إلخ.

"أنا ممتن للغاية للتوجيه والثقة التي تلقيتها من Qiming على مدار السنوات العشر الماضية". كما قال ألكس. "نحن في طليعة موجة جديدة من الثورة التكنولوجية. هذا العصر سيجلب بلا شك العديد من المبتكرين الجريئين الذين سيشكلون المستقبل. جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء الإداريين والزملاء في Qiming، أنا متحمس وملتزم تمامًا بالاستفادة من الفرص، وتبني أي تحديات محتملة، واستكشاف إمكانيات جديدة وبناء Qiming أفضل."

التزمت Qiming، منذ تأسيسها قبل 18 عامًا، دائمًا بتطوير قدراتها المؤسسية وتطوير فريقها من أجل البقاء في طليعة المشهد التكنولوجي والسوقي المتطور باستمرار. إن النجاح الذي تحقق في مجالات الرعاية الصحية والإنترنت المحمول والتكنولوجيات الرائدة هو شهادة على هذا النهج الاستراتيجي. تظهر ترقية ألكس إلى أرفع منصب في الشركة ثقة Qiming المستمرة في مستقبل الابتكار التكنولوجي.

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق RMB برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين (T&C) والرعاية الصحية في المراحل المبكرة والنمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 530 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حققت أكثر من 200 من شركات محفظتنا مخارج من خلال الاكتتابات IPOs في بورصات NYSE وNASDAQ وHKEX وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. هناك أيضًا أكثر من 70 شركة ضمن محفظة المجموعة ممن حققن وضعية اليونيكورن أو سوبر يونيكورن.

العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر نفوذًا اليوم في قطاعاتها، بما في ذلك Xiaomi وMeituan وBilibili وZhihu وRoborock وGan & Lee Pharmaceuticals وTigermed وZai Lab وCanSino Biologics وSchrödinger وAPT Medical وNew Horizon Health وSanyou Medical وAmoyDx وBerry Genomics وSinocellTech وUBTech وYuanxin Technology وCaidya وBelief BioMed وWeRide وBiren Technology وغيرها الكثير.