شركة Qiming Venture Partners تحتفل بالاكتتاب العام لشركة WeRide على بورصة ناسداك (Nasdaq)

مدينة شانغهاي، 27 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في يوم 25 أكتوبر 2024، بتوقيت بكين، بدأت أسهم شركة WeRide، شركة القيادة الذاتية الرائدة في العالم وأحد الشركات التي تمولها محفظة شركة Qiming Venture Partners، تُتداول على بورصة ناسداك (Nasdaq). ويمثل هذا إنجازًا تاريخيًا من ناحيتين فهي أول شركة قيادة ذاتية متخصصة في العالم تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأول شركة سيارات أجرة روبوتية (Robotaxi) مدرجة في البورصة. لقد طُرحت شركة WeRide (مؤشر الطرح في بورصة ناسداك (Nasdaq): WRD) بسعر 15.5 دولارًا أمريكيًا لشهادة الإيداع الدولية الواحدة، بقيمة سوقية قدرها 4.3 مليار دولار.

وقد أدركت شركة Qiming Venture Partners، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، منذ فترة طويلة الإمكانات الجوهرية لتكنولوجيا القيادة الذاتية للمجتمع. وبصفتها أول وأكبر مستثمر مالي في شركة WeRide، فقد لعبت Qiming دورًا محوريًا في نمو الشركة، حيث شاركت في جولات التمويل التأسيسي، وجولة التمويل الأولى ثم الثانية منذ عام 2017.

تهدف WeRide، التي تأسست في عام 2017، إلى تطوير حلول قيادة ذاتية آمنة وموثوقة. وهي شركة التكنولوجيا الوحيدة في العالم التي تمتلك في آنٍ واحد تصاريح للقيادة الذاتية في دول الصين، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتُجري أعمال البحث والتطوير للقيادة الذاتية، واختباراتها، وعملياتها في أكثر من 30 مدينة من 7 دول حول العالم. قامت WeRide بتشغيل أسطول ذاتي القيادة لأكثر من 1,700 يوم.

وبصفتها الشركة الرائدة في تقنيات القيادة الذاتية مع تطبيقات عملية في مجال نقل الركاب، والتسليم داخل المدن، وصناعات الصرف الصحي الحضري، فإن WeRide تقدم مزيجًا شاملًا من المنتجات: سيارات الأجرة الروبوتية (Robotaxi)، والحافلات الروبوتية (Robobus)، والشاحنات الروبوتية (Robovan)، والكاسحة الروبوتية (Robosweeper)، وحل القيادة المتقدمة.

بفضل الخبرة الوافرة في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتشغيل للقيادة الذاتية، فقد أقامت WeRide تحالفات قوية مع الشركات المصنعة للسيارات ذات المستوى العالمي، ومورِّدي الطبقة الأولى، ومقدمي الخدمات اللوجستية والحضرية وغيرهم، بما في ذلك تحالف رينو-نيسان-متسوبيشي، ومجموعة Yutong Group، وشركة BOSCH، ومجموعة GAC Group، وغيرهم. في الوقت الحالي، أظهرت WeRide ريادتها في تسويق تكنولوجيا القيادة الذاتية. وفقًا لشركة China Insights Consultancy، فإن WeRide هي أول شركة قيادة ذاتية في العالم تجمع 10,000 طلب سيارة ذاتية القيادة من المستوى الرابع مخصصة لهذا الغرض، وهي شركة القيادة الذاتية الوحيدة التي تحقق الإنتاج الضخم لحلول أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) في غضون 18 شهرًا من التطوير، وهي الأسرع بين نظيراتها.

طورت WeRide منصة حلول القيادة الذاتية المتوافقة للغاية، WeRide One، والتي تشكل مجموعة كاملة من برمجيات التطبيقات الرائدة في الصناعة، ومجموعة مرنة من الأجهزة، ومنصة برمجيات البنية التحتية الشاملة. وهذا النهج يربط بسهولة دورة حياة منتجات القيادة الذاتية بأكملها، من البحث والتطوير، ثم الإنتاج، ثم الاستخدام. لقد صُممت المنصة لإتاحة التنفيذ القابل للانتشار لتكنولوجيا WeRide عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والسيناريوهات.

صرح Tony Han، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WeRide: "منذ إنشائها، كانت WeRide مكرسة لتحويل الحياة الحضرية إلى الأفضل باستخدام القيادة الذاتية. نحن ممتنون لشركة Qiming Venture Partners لاختيارهم الوقوف بجانبنا خلال المراحل المبكرة من تطوير WeRide، وتقديم الدعم على المدى الطويل حتى وصولنا إلى الحدث الهام الذي نحتفل به اليوم. يمثل الاكتتاب العام بداية جديدة لنمو الشركة. في المستقبل، ستواصل WeRide الالتزام بمسارها في إنتاج التكنولوجيا وتسويق المنتجات، وتقديم تقنيات ومنتجات وخدمات قيادة ذاتية آمنة ومريحة وسهلة للمستخدمين في المزيد من البلدان والمناطق."

قال Duane Kuang، الشريك الإداري المؤسس لشركة Qiming Venture Partners: "بصفتي أقدم مستثمر في WeRide، فنحن فخورون بأننا شهدنا تحول الشركة من مجرد مفهوم أولي إلى شركة رائدة في الصناعة. على مر السنين، أظهر فريق WeRide مرونةً والتزامًا ملحوظين لتكنولوجيا القيادة الذاتية ذات المستوى العالمي الخاصة بهم لتحسين العالم. يمثل هذا الاكتتاب العام علامة بارزة وبداية فصل جديد لـ WeRide. نحن واثقون في استمرار الابتكار في WeRide ودورها في تسريع تطوير تطبيقات القيادة الذاتية لصالح الإنسانية. ما تزال Qiming مكرسةً لدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل WeRide في قطاع النقل الذكي والنظام البيئي لهذا القطاع."

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بعملة الرنمينبي برأس مال تم جمعه يقدر بِـ 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعات التكنولوجيا والمستهلكين والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومراحل النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 530 شركة سريعة النمو ومبتكرة. وقد حققت أكثر من 200 من شركات محفظتنا اتفاقيات خروج من خلال عمليات الطرح العام الأولي في بورصات نيويورك (NYSE) وناسداك (NASDAQ) وهونغ كونغ (HKEX) وبورصة شنغهاي أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو بوسائل أخرى. هناك أيضًا أكثر من 70 شركة ضمن محفظة المجموعة حققت وضعية اليونيكورن أو سوبر يونيكورن.

العديد من شركات محفظتنا هي الشركات الأكثر نفوذًا اليوم في قطاعاتها، بما في ذلك Xiaomi وMeituan وBilibili وZhihu وRoborock وGan & Lee Pharmaceuticals وTigermed وZai Lab وCanSino Biologics وSchrödinger وAPT Medical وNew Horizon Health وSanyou Medical وAmoyDx وBerry Genomics وSinocellTech وUBTech وYuanxin Technology وCaidya وBelief BioMed وWeRide وBiren Technology وغيرها الكثير.